La guerre continue

Si on a cru brièvement que le bras de fer épique entre l'actrice Blake Lively et sa co-star du film It Ends With Us, Justin Baldoni, s'achevait en queue de poisson, les avocats du comédien ont confirmé que la lutte se poursuit.

Justin Baldoni est toujours dans les starting-blocks. Quelques heures après les premières rumeurs d'un revers dans sa plainte à 400 millions de dollars déposée contre Blake Lively, qui aurait échoué en raison de «délais non respectés», son avocat a contre-attaqué et remis les points sur les «i» dans le Daily Mail.

Bryan Freedman a insisté sur le fait qu'aucun délai n'avait été manqué. «La vérité concernant cette affaire est constamment et totalement déformée par les médias. Même une simple mise à jour de procédure a abouti à une interprétation totalement erronée.»

«A ce stade, il nous faut rétablir la vérité: aucun délai n’a été manqué» Bryan Freedman, avocat de Justin Baldoni, en réponse à des rumeurs dans la presse tabloïd

«En attendant, nous nous concentrons sur les allégations de Madame Lively. Nous restons pleinement engagés à faire éclater la vérité par tous les moyens légaux et factuels possibles et nous attendons avec impatience notre procès», conclut l'avocat chevronné.

Si vous avez loupé un épisode dans ce haletant - mais très long - feuilleton judiciaire, les hostilités avaient été ouvertes par Blake Lively et une plainte pour harcèlement de 250 millions de dollars contre le réalisateur de It Ends With Us en décembre dernier, qui affirmait que ce dernier avait eu un comportement inapproprié envers sa co-star sur le plateau de tournage.

Dans la foulée, le New York Times avait révélé que l'actrice accusait Justin Baldoni de harcèlement sexuel et d'avoir orchestré une campagne de diffamation médiatique à son égard. Le mois suivant, le principal intéressé ripostait avec une plainte de 400 millions de dollars, accusant Blake Lively et le New York Times de diffamation.

Ce procès retentissant a donné lieu à une avalanche de plaintes et de contre-plaintes, au point d'impliquer la grande copine de Blake Lively, la seule et l'unique... Taylor Swift. La superstar de la pop a été assignée bon gré mal gré à comparaître au tribunal - avant que cette assignation ne finisse par être annulée.

Aux dernières nouvelles, la contre-poursuite de 400 millions de dollars intentée par Justin Baldoni contre Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds, avait été officiellement close vendredi par le juge en charge de l'affaire, selon Page Six. Mais il faut croire que l'acteur et réalisateur est loin d'avoir donné son dernier mois.

