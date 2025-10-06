Voici toutes les victimes de Taylor Swift

Alors que le bulldozer mondial de la pop vient tout juste de livrer son dernier album, The Life of The Showgirl, les fans et les spécialistes s'écharpent déjà sur les forums au sujet des cibles de ses piques lyriques. Voici plusieurs victimes potentielles.

Que vous ayez passé le week-end à vous balancer au rythme de The Fate of Ophelia ou que la simple évocation du célèbre prénom commençant par «T» et finançant par «r» vous file urticaire et démangeaisons, vous n'avez pas pu passer à côté du lancement en fanfare du douzième album du mastodonte de la pop, Taylor Swift. (Oups! Désolée...)

Au-delà de la qualité musicale de l'album, ce sont surtout les destinataires de ce nouvel opus qui intriguent tout particulièrement les amateurs de potins, Swifties et autres fins connaisseurs de la chanteuse, qui s'est fait une réputation pour tailler ses ennemis d'un accord de guitare. Vieilles copines, rivales supposées, anciens prétendants... Voici quelques noms éminents fréquemment avancés dans les analyses de Showgirl.

Scott Borchetta

Probablement l'ennemi numéro 1 de Taylor Swift, aux côtés du producteur Scooter Braun (dont le seul nom lui «arracherait des larmes»): Scott Borchetta, traître numéro un et accessoirement directeur de la maison de disques qui a signé la jeune femme chez Big Machine Records à l'âge de seulement 15 ans, après l'avoir aperçue performer sur la scène du légendaire Bluebird Cafe, à Nashville.

C'est également lui qui a eu l'outrecuidance de vendre son catalogue musical au controversé manager Scooter Braun, déclenchant une bataille de six ans concernant la propriété de sa musique.

Scott Borchetta et Taylor Swift avant le clash, en 2014. WireImage

Si Taylor Swift évoque cette douleur profonde dans la chanson Father Figure, une reprise de George Michael, ce n'est pas la première fois qu'elle chante son sentiment de trahison envers Scott Borchetta. La musicienne n'a cessé d'écrire sur cette épreuve depuis la vente de ses œuvres, en 2019.

Heureusement, tout est bien qui finit bien: dans un autre couplet, elle rappelle que, désormais, «cet empire m'appartient», ce qui peut être interprété comme un clin d'œil au rachat de ses masters, en mai dernier.

Charli XCX

L'une des théories les plus répandues parmi les Swifties concerne la chanteuse Charli XCX, qui aurait elle-même attaqué Taylor Swift en musique l'an dernier, dans son titre Sympathy is a Knife, issu de son album Brat.

Charli et Taylor en coulisses (!) et en 2014. WireImage

Dans cette chanson, Charli écrit sur le sentiment d'insécurité qu'elle éprouve à l'égard d'une femme qui se glisse dans les coulisses du concert de son petit ami. Le petit ami de Charli à l'époque - et aujourd'hui son mari - George Daniel, est le batteur du groupe The 1975. Pour l'anecdote, Taylor Swift est brièvement sortie avec le leader du groupe, Matty Healy.

Selon les connaisseurs, la nouvelle chanson de Taylor Swift, Actually Romantic, serait une réponse dirigée: «Je t'ai entendue m'appeler 'Barbie ennuyeuse' quand la cocaïne te rendait courageuse», chante-t-elle.

Depuis, Taylor Swift a quelque peu explicité les paroles, affirmant que le morceau parle de quelqu'un ayant «une relation unilatérale et conflictuelle avec vous et dont vous n'étiez pas au courant». Interprétez ça comme vous voulez.

Olivia Rodrigo

A la surprise de ses adeptes, ce douzième album ne relève plus tellement de l'hymne de soutien aux femmes, comme ont pu l'être ses anciens albums. Si elle dénonce les pressions de la société et de l'industrie subies par ses prédécesseures - et que subiront probablement ses successeures, Taylor lance ici une pique à une autre ancienne protégée dans un refrain de Father Figure.

Olivia Rodrigo était l'une des protégées de Taylor Swift - avant de prendre son envol. instagram

Certains y voient une référence à la prétendue querelle avec l'étoile montante Olivia Rodrigo, grande fan de Taylor Swift à ses débuts, avant que la relation entre les deux femmes ne se refroidisse soudainement. «J'ai vu du potentiel», conclut ainsi Taylor Swift dans sa chanson.

Blake Lively

Les spéculations étaient allées bon train lorsque, bien avant la sortie effective de l'album, la liste des douze titres affichait Ruin The Friendship («Ruiner l'amitié»). Difficile de ne pas y voir une référence directe à son ancienne meilleure amie pour la vie, l'actrice Blake Lively, engluée depuis des mois dans un procès avec l'acteur Justin Baldoni.

Les deux femmes étaient inséparables jusqu'à l'an dernier, qui coïncidence avec le début du procès de Blake Lively. GC Images

Eh bien, il semblerait que non. La chanson évoque en fait l'histoire d'un béguin au lycée s'étant soldé par une fin tragique - une histoire que Taylor Swift a réellement vécue avec la mort d'un camarade de classe, en 2010. Blake peut respirer, ce n'est en tout cas pas dans cet album que l'ancienne copine se fera étriller.

En revanche, nombreux se sont demandés si le titre Cancelled! ne faisait pas révérence à la sulfureuse blonde toute «habillée de Gucci et de scandales».

Brittany Mahomes

Ce titre semble plutôt faire référence à une autre amie proche de Taylor Swift: Brittany Mahomes, épouse du quarterback des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, avec laquelle Taylor s'est liée d'amitié au début de sa relation avec Travis Kelce. L'an dernier, en pleine campagne présidentielle, la jeune femme avait dû faire face à son lot de critiques, notamment en raison de ses prétendues affiliations politiques en faveur de Donald Trump.

Taylor et Brittany sont régulièrement aperçues ensemble, à l'intérieur et hors des stades. GC Images

Plusieurs autres fans affirment que Cancelled! ferait plutôt référence à une autre amie: Sophie Turner. L'écriture de ce douzième album, en effet, correspond à peu près au même moment où l'actrice de Game of Thrones traversait un divorce difficile avec Joe Jonas.

Comme le hasard fait bien les choses, c'est un ex que les deux copines ont en commun - Taylor et Joe se sont fréquentés quelques mois au début des années 2000, jusqu'à ce qu'il rompe avec elle dans un message vocal désormais tristement célèbre de 27 secondes.

Sophie Turner fait partie du crew de copines rapprochées de Taylor Swift depuis quelques années désormais. GC Images

D'autres supputent que la chanson parle de Karlie Kloss, une ancienne amie très proche de Taylor, mariée à Josh Kushner. Son frère, Jared, est le beauf-fils de Donald Trump et son ancien conseiller à la Maison-Blanche lors de sa première administration. Le monde est petit.

Il y a une dizaine d'années, Karlie Kloss et Taylor Swift étaient inséparables. Getty Images North America

Joe Alwyn

Enfin, Taylor Swift ne serait pas vraiment Taylor Swift sans au moins une mini-mini-mini pique à un quelconque ancien compagnon - en l'occurrence, le tout dernier, l'acteur britannique Joe Alwyn (qui s'est déjà vu consacrer un album entier, The Tortured Poets Department), dans la chanson Elizabeth Taylor.

Taylor Swift et Joe Alwyn, avec lequel elle a passé sept ans, en 2019. GC Images

On aurait presque cru qu'elle était trop heureuse pour déroger à la tradition. Pfiou, nous voilà rassurés.

«Tous les bons gars/Ont promis qu'ils resteraient/Sous des lumières vives/Ils ont dépéri», soupire ainsi Taylor à l'égard de son ancien compagnon, qui aurait cédé à la pression des projecteurs... Contrairement à un certain Travis Kelce.

Travis Kelce

Parce que oui, évidemment, une grosse de partie de l'album est dédiée au fiancé de Taylor Swift. A commencer par l'ouverture même de l'album, The Fate of Ophelia, dans laquelle elle évoque comment un prétendant anonyme l'a sauvée du «sort d'Ophélie», personnage emblématique de Shakespeare, morte noyée après que sa santé mentale ait été détruite par les hommes qui l'entouraient.

Ce douzième album est une ode au futur mari de sa conceptrice. image: instagram

Travis Kelce, lui, incarne le beau prétendant venu sauver la chanteuse avec sa «baguette magique» (une blague grivoise de la chanson Wood) ou le chevalier sauveur dans presque toutes les chansons. Une source d'inspiration qui promet d'autres albums joyeux - au grand damn des amateurs des piques en chanson de Taylor Swift.