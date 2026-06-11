George Clooney dévoile son choix «idéal» pour James Bond

L'acteur mythique a déjà travaillé avec celui qu'il considère comme le successeur idéal de Daniel Craig. getty/watson

George Clooney dévoile son acteur «idéal» pour James Bond

Le commun des mortels et les amateurs de ciné ne sont pas les seuls à tergiverser sur l'identité du prochain James Bond. C'est également le cas de George Clooney, qui a confié dans les colonnes du Hollywood Reporter qui, selon lui, est digne de camper le rôle du célèbre agent secret.

Plus de «Divertissement»

Entre le chant des cigales et les verres de rosé sirotés sur la terrasse de sa villa provençale, George Clooney a tout le calme nécessaire pour philosopher sur le métier d'acteur et l'impact de la célébrité... Mais aussi sur des questionnements beaucoup plus terre-à-terre. Comme, par exemple, le successeur de Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007.

Au milieu des nombreux candidats potentiels dont le nom a été avancé ces dernières années, dont Harris Dickinson, Jacob Elordi, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson et Henry Cavill, un autre a particulièrement retenu l'attention de George Clooney: cet homme, c'est Callum Turner.



En même temps, qui resterait indifférent? Getty Images Europe

Et George Clooney sait de quoi il parle. Non seulement le bellâtre de 36 ans vient d'épouser Dua Lipa, laquelle vient de lui piquer la vedette en tant que nouvelle égérie mondiale de Nespresso, mais, surtout, Callum Turner a joué sous ses ordres dans le drame historique de 2023, The Boys in the Boat.

Depuis, l'acteur oscarisé de 65 ans, qui a enfilé à plusieurs reprises la casquette de réalisateur, est plus que convaincu du talent de son protégé et ne tarit pas d'éloges à son sujet. «Il n’a pas cherché la facilité, il a fait un travail vraiment intéressant», glisse notamment George Clooney au Hollywood Reporter. «D’une manière ou d’une autre, Callum a su se faire une place au milieu de tout ce brouhaha et trouver sa place.»

«Les gens le regardent et se disent: Il y a quelque chose de spécial chez ce jeune homme» George Clooney à propos de Callum Turner,

au Hollywood Reporter

Au point qu'il le considère désormais comme le seul homme capable de suivre les traces de Daniel Craig, Sean Connery, Pierce Brosnan et autres légendes du cinéma dans le rôle de l'agent 007. George Clooney n'y va pas par quatre chemins:

«J'espère que Callum deviendra le prochain James Bond. Je pense qu'il ferait un excellent James Bond. Il est grand, beau, charmant et britannique, c'est donc l'homme idéal pour le rôle» George Clooney

Or, l'intéressé lui-même assure n'avoir aucune information à ce sujet. Dans le long portrait élogieux du Hollywood Reporter, Callum Turner ne laisse strictement rien transparaître. «J'en sais autant que vous, vraiment», assure-t-il. Même quand on lui demande s'il serait intéressé par le rôle, il ne pipe mot. En riant sous cape, il a répondu au magazine: «Je ne ferai aucun commentaire là-dessus.»

«Ce qui est vraiment drôle avec cette histoire de James Bond, c'est que même vos meilleurs amis vous posent des questions, des gens vous envoient des textos alors que vous n'avez pas parlé depuis dix ans…» Callum Turner

«... et vous n'en savez absolument rien!» poursuit-il. «C'est tellement bizarre, il se passe quelque chose et en même temps, il ne se passe rien. Franchement, je n'en sais rien. Je trouve ça plutôt amusant.»

Les deux hommes s'entendent très bien. Getty Images Europe

Depuis cinq ans et la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, les débats vont bon train et Jacob Elori, Tom Francis et Callum Turner se profilent tous trois comme les favoris sur les sites de paris en ligne. Le ralliement de l'acteur Aaron Taylor-Johnson à la famille Omega, l'été dernier, laisse également songeur.

En tout cas, nous devrions bientôt être fixés sur notre sort: Amazon a révélé le mois dernier que le processus de recrutement pour trouver son successeur était officiellement lancé. A voir si le réalisateur du prochain volet de l'agent 007, Denis Villeneuve, est aussi sensible aux charmes du Britannique que ne l'est George Clooney. (mbr)



Vidéo: watson