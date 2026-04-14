Dans ce nouveau spot, George Clooney doit composer avec une nouvelle rivale. getty/watson

Nespresso remplace George Clooney

La marque suisse vient de dévoiler son dernier spot publicitaire mettant en vedette son égérie fraîchement nommée: Dua Lipa, qui vient marcher avec malice sur les plates-bandes de l'ambassadeur historique, George Clooney.

Plus de «Divertissement»

Quand il s'agit de nous régaler avec des publicités aussi piquantes que bourrées d'humour, on peut toujours compter sur Nespresso, George Clooney et son iconique «What Else?». Mais voilà qu'après vingt ans de règne sans partage sur la firme suisse, l'acteur de presque 65 ans doit faire face à la concurrence d'une relève aux dents longues. Nous avons nommé: Dua Lipa, tout récemment nommée ambassadrice mondiale de la marque helvétique.



Après l'annonce fin mars du partenariat entre la chanteuse britannique et Nespresso, le fabricant de café vient de dévoiler ce mardi sa toute première publicité avec son égérie. Mots d'ordre? «Nouvelle ère. Nouvelle ambassadrice. Nouvelle machine. Et des cafés toujours plus audacieux.»

On y découvre la pop star en pleine réflexion dans une boutique Nespresso, guère décidée entre un espresso bien serré, un voluptueux latte à la vanille, un Colombia plus corsé, un déca à la lavande ou encore un café glacé, qu'elle s'imagine déjà siroter les pieds dans sa piscine.

Vidéo: extern / rest

Evidemment, Nespresso ne serait pas ce qu'elle est sans quelques incursions (plus ou moins) discrètes de George Clooney, qui semble avoir décidément du mal à lâcher la bride et abandonner son rôle de superstar. Lequel tient bon de rappeler à sa suppléante, au terme de la publicité, que le célèbre «What Else» est sa phrase à lui.

Une chose est sûre: la marque suisse frappe fort et justice en désignant l'artiste de 30 ans, aussi talentueuse que pétillante, pour donner la réplique à un George toujours aussi irrésistible. De quoi pousser la Gen Z, LA génération alpha et toutes les suivantes à plonger les babines dans la mousse onctueuse d'un café Nespresso vanille-caramel-triple-supplément-matcha. (mbr)

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