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Nespresso dévoile son nouveau spot publicitaire avec Dua Lipa

Nespresso vient de dévoiler son nouveau spot avec Dua Lipa, mais son célèbre ambassadeur George Clooney pointe quand même le bout de son nez.
Dans ce nouveau spot, George Clooney doit composer avec une nouvelle rivale.getty/watson

Nespresso remplace George Clooney

La marque suisse vient de dévoiler son dernier spot publicitaire mettant en vedette son égérie fraîchement nommée: Dua Lipa, qui vient marcher avec malice sur les plates-bandes de l'ambassadeur historique, George Clooney.
14.04.2026, 12:3214.04.2026, 12:32

Quand il s'agit de nous régaler avec des publicités aussi piquantes que bourrées d'humour, on peut toujours compter sur Nespresso, George Clooney et son iconique «What Else?». Mais voilà qu'après vingt ans de règne sans partage sur la firme suisse, l'acteur de presque 65 ans doit faire face à la concurrence d'une relève aux dents longues. Nous avons nommé: Dua Lipa, tout récemment nommée ambassadrice mondiale de la marque helvétique.

Bye-bye Clooney? Voici la nouvelle égérie de Nespresso

Après l'annonce fin mars du partenariat entre la chanteuse britannique et Nespresso, le fabricant de café vient de dévoiler ce mardi sa toute première publicité avec son égérie. Mots d'ordre? «Nouvelle ère. Nouvelle ambassadrice. Nouvelle machine. Et des cafés toujours plus audacieux.»

On y découvre la pop star en pleine réflexion dans une boutique Nespresso, guère décidée entre un espresso bien serré, un voluptueux latte à la vanille, un Colombia plus corsé, un déca à la lavande ou encore un café glacé, qu'elle s'imagine déjà siroter les pieds dans sa piscine.

Vidéo: extern / rest

Evidemment, Nespresso ne serait pas ce qu'elle est sans quelques incursions (plus ou moins) discrètes de George Clooney, qui semble avoir décidément du mal à lâcher la bride et abandonner son rôle de superstar. Lequel tient bon de rappeler à sa suppléante, au terme de la publicité, que le célèbre «What Else» est sa phrase à lui.

Ce jeune talent suisse a conquis Dua Lipa

Une chose est sûre: la marque suisse frappe fort et justice en désignant l'artiste de 30 ans, aussi talentueuse que pétillante, pour donner la réplique à un George toujours aussi irrésistible. De quoi pousser la Gen Z, LA génération alpha et toutes les suivantes à plonger les babines dans la mousse onctueuse d'un café Nespresso vanille-caramel-triple-supplément-matcha. (mbr)

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9 poses vues à Coachella à ne surtout pas reproduire
Stars et influenceurs ont rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 avril, puis du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026, sous le cagnard californien de Coachella pour faire la fête à (très) grand prix. Entre les sets de Sabrina Carpenter et le retour de Justin Bieber, voici quelques règles de base pour jouer correctement les influenceuses sur la pelouse d'Indio.
Quand on est influenceuse (ou créatrice digitale comme elles se font appeler désormais) et qu'on pose devant l'objectif, il y a des règles à suivre. On ne peut pas juste décrocher son sourire le plus sympathique comme nous le ferions, nous, simples mortels (OMG, la honte!). Il faut trouver l'attitude, comme si ce n'était pas votre meilleure amie/assistante qui vous photographiait, mais Vogue. Oui, en gros, il faut crâner.
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