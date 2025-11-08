Jennifer Lawrence ne s'est pas sentie mal à l'aise durant les scènes un peu chaudes du film Die My Love. image: Mubi / Kimberly French

«Ce n’est pas un pervers»: Jennifer Lawrence se confie sur sa co-star

Lors d’une interview, Jennifer Lawrence a confié qu’elle n’a éprouvé aucune gêne à partager des scènes intimes — voire à danser nue — avec son partenaire à l’écran, Robert Pattinson, dans son dernier film Die My Love.

Anika Jany / watson.de

Jennifer Lawrence et Robert Pattinson font actuellement la promotion de leur nouveau film, Die My Love, réalisé par Lynne Ramsey. Dans ce drame psychologique, Jennifer Lawrence campe une mère au centre de l'histoire. Après son accouchement, son personnage sombre dans une psychose – une situation que son mari, interprété par Robert Pattinson, semble ignorer totalement.

En raison de la forte intimité entre les deux personnages à l’écran, une coordinatrice d’intimité avait été mise à leur disposition pendant le tournage, comme l’a rapporté Variety. Pourtant, selon Jennifer Lawrence, elle n’en a finalement pas eu besoin.

Dans le podcast Las Culturistas, l’actrice confie:

«Nous n’avions pas de coordinateur d’intimité […] Je me suis sentie très en sécurité avec Rob. Ce n'est pas un pervers et il est follement amoureux de sa compagne, Suki Waterhouse. […] Il n’y a jamais eu ce malaise du genre: “Est-ce qu’il pense que je suis attirée par lui?” S’il y avait eu la moindre ambiguïté, j’aurais probablement fait appel à un coordinateur. Beaucoup d'acteurs se sentent insultés quand on refuse de partager leur lit, et ils vous le font payer. Lui, ce n'était pas son genre.» Jennifer Lawrence.

De la danse pour améliorer l'intimité

Le métier de coordinateur d’intimité est relativement récent. Il s’est imposé à la suite du mouvement #MeToo, afin de lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles, encore trop présents dans l’industrie du cinéma.

Comme Jennifer Lawrence et Robert Pattinson entretenaient une relation à la fois amicale et professionnelle sur le plateau, ils ont préféré se passer d’un coordinateur et ont suivi à la place… des cours de danse.

Le bilan de l'activité est plus que positif: les séances de danse ont fait office de véritable team building et ont permis de renforcer l'esprit d'équipe: «Au final, c’était bien plus utile pour chorégraphier les scènes de sexe et les scènes de bagarre», a expliqué Lawrence dans le podcast.

Jennifer Lawrence nue à l’écran

Dans Die My Love, Jennifer Lawrence apparaît également nue dans plusieurs scènes, qu’elle a tournées alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant — et cela ne l’a absolument pas dérangée. Lors d’une avant-première du film, elle a déclaré :

«La nudité ne me gêne pas. Je ne suis pas pudique. Je voulais laisser à Lynne toute la liberté artistique qu’elle souhaitait… Je crois que la grossesse m’a libérée d’une bonne partie de mes insécurités. Avant "No Hard Feelings", je suivais un régime sans glucides, et je m’entraînais. Mais pour "Die My Love", j’étais enceinte. Qu’aurais-je pu faire? Ne pas manger? Je travaillais quinze heures par jour. J’étais juste épuisée…» Jennifer Lawrence.

La star a également raconté un autre moment révélateur de son rapport décomplexé à son corps: «Quelqu’un m’a envoyé un gros plan de ma cellulite en me demandant: “Faut-il retoucher ça?” J’ai répondu: “Non. C’est des fesses, tout simplement.”»