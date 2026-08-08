L'un de ces trois acteurs pourrait-il entrer dans la légende et devenir le prochain agent 007? image: getty/watson

Le casting du prochain James Bond est «entré dans une nouvelle phase»

Le mystère reste entier, mais les bookmakers, eux, ont déjà leur favori. Selon les dernières données, c'est un séduisant Britannique de 36 ans qui reprend la tête de la course au costume de 007, devant plusieurs outsiders, alors que le casting du prochain James Bond serait entré dans une phase décisive.

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Qui succédera à Daniel Craig? Plus de cinq ans après la sortie de Mourir peut attendre, la question continue d’alimenter les spéculations. Officiellement, Amazon MGM Studios n’a toujours pas désigné le nouvel interprète de James Bond. Mais du côté des bookmakers, certains noms prennent de plus en plus d’épaisseur.

Le site spécialisé ActionNetwork.com, qui suit depuis quatre ans les cotes proposées par plusieurs opérateurs de paris, vient de publier sa dernière mise à jour. Verdict: Callum Turner est aujourd’hui le grand favori.

La star britannique, qui vient tout juste d'épouser la superstar de la pop Dua Lipa, affiche désormais une probabilité implicite de 40,68% de décrocher le rôle. Il reprend ainsi la première place après avoir été brièvement dépassé ces derniers mois par Anthony Boyle puis Jacob Elordi.

Callum Turner conserve la première place. WireImage

Selon le porte-parole d’ActionNetwork.com, cette position n’a rien d’un hasard:

«Callum Turner n’est pas encore une immense vedette hollywoodienne, mais cela pourrait justement jouer en sa faveur. Il n’est lié à aucune grande franchise, ce qui pourrait lui permettre de s’engager pleinement dans James Bond»

Un acteur encore peu connu s’invite dans la course

La surprise du classement s’appelle Tom Francis. Encore largement inconnu du grand public, le comédien britannique, récompensé par un Olivier Award pour Sunset Boulevard, grimpe directement à la deuxième place.

Il n’est apparu dans notre suivi des cotes qu’après les révélations selon lesquelles il aurait auditionné pour le rôle. Image: Variety

D’après plusieurs médias spécialisés, il aurait récemment passé une audition pour le rôle, ce qui expliquerait son ascension spectaculaire. «Les producteurs rechercheraient activement de nouveaux visages», explique ActionNetwork.com, rappelant que le passé de Daniel Craig au théâtre avait lui aussi joué en sa faveur avant son recrutement.

Le podium est complété par Louis Partridge, révélé dans Enola Holmes. A seulement 23 ans, il deviendrait le plus jeune James Bond de l’histoire s’il était choisi.

Louis Partridge, un Bond historiquement jeune? WireImage

Derrière ce trio figurent deux noms régulièrement cités depuis plusieurs années: Harris Dickinson et Aaron Taylor-Johnson. Le premier, actuellement occupé par les quatre biopics des Beatles réalisés par Sam Mendes, conserve une place de choix dans les pronostics.

Le second semblait longtemps destiné à enfiler le smoking de 007. Il est même resté favori plus longtemps que n’importe quel autre acteur selon ActionNetwork.com, avant que la reprise de la franchise par Amazon ne rebatte les cartes. Le reste du top 10 est composé de Jack Lowden, Jacob Elordi, Leo Suter, Dónal Finn et Arty Froushan.

Si rien n’a encore été officialisé, plusieurs médias américains affirment que les auditions ont déjà commencé. Une nouvelle série de tests serait prévue au cours du mois d’août et le studio souhaiterait arrêter son choix d’ici à la fin de l’année afin de lancer la production du prochain James Bond en 2027.

Selon ActionNetwork.com, certains critères historiques pourraient toutefois évoluer.

«Recruter un acteur britannique d’une vingtaine d’années n’est peut-être plus une règle absolue. Mais la recherche de cette qualité insaisissable qui fait un grand James Bond continue» ActionNetwork.com

Les bookmakers restent prudents. Ils rappellent que Daniel Craig n’était pas considéré comme le favori lorsqu’il a finalement été choisi en 2005: «A l’époque, son recrutement avait surpris tout le monde. Aujourd’hui encore, toutes les options restent ouvertes.»

Le prochain 007 demeure donc un secret bien gardé. Une chose est sûre: après plusieurs années d’attente, la course semble enfin s’accélérer. Amy Pascal, productrice du prochain volet de la franchise d'espionnage pour Amazon MGM Studios, a laissé croire à une échéance: interrogée par le média Deadline, elle a laissé entendre que nous pourrions être fixés d'ici «la fin de l'année».

«Succéder à Daniel Craig est une performance difficile à égaler. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment différent, de captivant et d’original», a assuré la productrice. (mbr)

Vidéo: watson