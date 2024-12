Ces 19 acteurs jouaient des ados alors qu'ils avaient plus de 30 ans

C'est connu à Hollywood: les adolescents dans les films et séries sont rarement joués par des ados. Voici 19 actrices et acteurs qui ne font pas leur âge.

Plus de «Divertissement»

Parce qu'employer des actrices et acteurs mineurs, c'est plus compliqué que d'engager des professionnels ayant plus de 18 ans, on voit souvent des ados dans les films et séries joués par des actrices et acteurs plus âgés. Mais ceux que vous allez voir ci-dessous sont vraiment plus âgés.

Nicola Coughlan avait 31 ans lorsqu'elle incarnait Clare, 15 ans, dans Derry Girls.

Image: Hat Trick Productions

Restons avec Nicola Coughlan: deux ans plus tard, à 33 ans, elle incarnait Penelope, 17 ans, dans Bridgerton.

Image: LIAM DANIEL/NETFLIX

Dans Ma vie avec Liberace, Matt Damon, âgé de 42 ans, incarnait Scott Thorson, qui avait 17 ans au début du film.

Image: hbo

Timothy Granaderos (32 ans) a joué l'adolescent Montgomery dans 13 Reasons Why.

Image: netflix

Ashleigh Murray, 32 ans, a joué Josie, qui avait environ 16 ans, dans Riverdale.

Image: the cw

Le personnage de Paul Wesley dans The Vampire Diaries est un vampire de 17 ans qui ne peut pas vieillir. Il avait 35 ans lorsque la finale de la série a été diffusée.

Image: cw

Dans Teen Wolf, Arden Cho, 30 ans, incarnait l'étudiante Kira.

Image: mgm television

Harry Shum Jr. a eu 30 ans lorsque son personnage dans Glee était en dernière année de lycée, 18 ans.

Image: fox

Lucy Hale (30 ans) a joué l'étudiante Katy dans une apparition dans Riverdale.

Image: the cw

Dans Wet Hot American Summer, Paul Rudd, 31 ans, incarnait Andy, 17 ans.

Image: usa films

Également dans Wet Hot American Summer: Amy Poehler, 30 ans, dans le rôle de l'adolescente Susie.

Image: usa films

Jessica Marie Garcia avait 31 ans lorsqu'elle a endossé le rôle de l'adolescente Jasmine Flores dans On My Block.

Image: KEVIN ESTRADA/NETFLIX

Lorsque Shirley Henderson a joué pour la première fois le fantôme de Mimi Geignarde, 14 ans, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, elle avait 35 ans.

Image: warner bros.

Bianca Lawson avait 31 ans lorsqu'elle incarnait Maya, 16 ans, dans Pretty Little Liars.

Image: abc

Dans PEN15 Maya a 13 ans. L'actrice et co-créatrice Maya Erskine (34 ans) a presque trois fois son âge.

Image: hulu

La co-star et actrice d'Erskine, Anna Konkle, avait également la même différence d'âge par rapport à son personnage.

Image: hulu

Dans Breakfast at Tiffany's, le personnage d'Audrey Hepburn (32 ans), Holly Golightly, a 19 ans.

Image: wikicommons

Jason Earles n'avait «que» 29 ans lorsqu'il a commencé à jouer le frère aîné de Miley, Jackson, dans Hannah Montana. Quand son personnage avait 18 ans, celui d'Earle en avait 32.

Image: disney

Michael Tucci avait 31 ans lorsqu'il incarnait Sonny dans Grease.

MIchael Tucci avait d'autres co-stars qui avaient plus de 30 ans: Annette Charles (jouait Cha-Cha), Dennis Stewart (jouait Leo) et Stockard Channing (jouait Rizzo). Image: Paramount Home Entertainment

(cmu)

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé? 1 / 10 Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?