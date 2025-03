Pierce Brosnan a joué James Bond pour la dernière fois il y a plus de 20 ans. Image: keystone

Pierce Brosnan pourrait-il reprendre le rôle de James Bond? Il répond

Alors qu'on ne sait pas qui incarnera le plus célèbre des espions, Pierce Brosnan vient de mettre en terme à la question en ce qui le concerne.

Il y a plus de 20 ans, Pierce Brosnan faisait sa dernière apparition dans le rôle de James Bond. Régulièrement, ses fans sur Internet réclament son retour dans le rôle de 007 - une sollicitation qui rend l'homme de 71 ans très heureux. Depuis qu'Amazon Prime a annoncé prendre le contrôle créatif de la franchise James Bond, la question s'est distillée sur toutes les langues: Pierce Brosnan reviendra-t-il en terrain conquis, dans la suite de la franchise? Réponse: il exclut tout retour.

Il a notamment déclaré à l'agence de presse allemande DPA à Londres:

«C'est désormais le travail d'un autre homme. Je souhaite à tout le monde le meilleur.»

Chef de gang au lieu d'agent secret

Pierce Brosnan, que l'on verra bientôt dans le rôle du chef de gang Conrad Harrigan dans la série télévisée de Guy Ritchie Mobland sur la plateforme de streaming Paramount+, a joué le célèbre agent secret dans quatre films de 1995 à 2002. Après le départ du successeur de Brosnan, l'iconique Daniel Craig, une nouvelle incarnation de James Bond est activement recherchée.

Récemment, de nombreux fans sur Internet ont appelé au retour de Brosnan dans le rôle d'un James Bond vieillissant – ce qui, cependant, est considéré comme très improbable. L'homme de 71 ans s'est néanmoins montré flatté par l'amour des fans.

«J’accepte cet amour avec gratitude. Qui sait ce qui va se passer par la suite.» Pierce Brosnan

Redémarrage de la série James Bond

En février, les producteurs de longue date de la série James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ont annoncé qu'ils cédaient le contrôle créatif à Amazon MGM Studios. Le duo de producteurs expérimentés Amy Pascal et David Heyman a été embauché pour le prochain film, marquant un nouveau départ, et un tournant historique. Amy Pascal est connue pour son travail sur les films Spider-Man. David Heyman était un producteur de la série Harry Potter. (jod/sda)