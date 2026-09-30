Voici les 5 meilleurs duos de l’histoire du cinéma

Amis, amants ou partenaires de crime: ET a désigné les 30 duos les plus mémorables de l’histoire du cinéma. image: watson

Le média américain Entertainment Weekly s’est attaqué à la lourde tâche de classer les 30 meilleurs duos de l’histoire du cinéma. Voici les cinq qui dominent son classement.

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Ils nous ont fait rire, pleurer ou donné envie de partir en cavale avec notre meilleure amie. Cette semaine, Entertainment Weekly s’est lancé dans un exercice aussi réjouissant que casse-gueule: désigner les 30 meilleurs duos de l’histoire du cinéma.

Et autant dire que le média américain a ratissé large, de Shrek à Pulp Fiction, en passant par Clueless, Retour vers le futur, Le Seigneur des anneaux ou encore Bad Boys. Mais qui trouve-t-on tout en haut?

Butch Cassidy et Sundance Kid

Robert Redford et Paul Newman, en 1969. Image: imago

Les grands gagnants sont… Paul Newman et Robert Redford. Le premier charmeur et espiègle, le second plus silencieux et redoutable: pour Entertainment Weekly, leur complicité paraît si naturelle qu’elle donne l’impression que Butch et Sundance ont vécu mille aventures ensemble avant même le début du film. Un duo de hors-la-loi suffisamment mythique pour décrocher la première place.

Fred Astaire et Ginger Rogers

Fred Astaire et Ginger Rogers dans Swing Time, une comédie musicale américaine de 1936. image: imago

Dix films ensemble et une alchimie qui traverse les décennies. Pour Entertainment Weekly, leur charisme et leurs numéros de danse, notamment dans Top Hat et Swing Time, suffisent à les hisser presque tout en haut du podium.

Thelma et Louise

Film culte sur l'amitié féminine, ce road movie signé Ridley Scott suit Thelma (Geena Davis) et son amie Louise (Susan Sarandon). Image: imago

Difficile de faire plus iconique. Geena Davis et Susan Sarandon transforment un simple week-end entre copines en cavale et, surtout, en l’une des plus célèbres histoires d’amitié féminine du grand écran.

Han Solo et Chewbacca

Han Solo (Harrison Ford) et Chewbacca n'ont pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Image: imago

Pas besoin de parler la même langue pour former l’une des bromances les plus célèbres du cinéma. Han et Chewie semblent constamment savoir ce que l’autre pense, au point que l’un paraît presque incomplet sans l’autre.

Bonnie et Clyde

Bonnie et Clyde, incarnés par Faye Dunaway et Warren Beatty, dans le film de 1967. Image: imago stock&people

Deux braqueurs, Warren Beatty et Faye Dunaway et suffisamment de sex-appeal pour transformer une cavale criminelle en mythe hollywoodien. Entertainment Weekly salue justement la manière dont leurs interprètes ont élevé les deux hors-la-loi au rang d’icônes romantiques.

Bref, autant dire que le classement est assez généreux dans sa définition du «duo»: Entertainment Weekly mélange personnages fictifs, couples d’acteurs récurrents, tandems comiques et même ennemis jurés. Petite entorse assumée par le magazine: le n°6 est techniquement… un trio.

Sans plus attendre, voici la liste complète!

Butch Cassidy et Sundance Kid — Butch Cassidy and the Sundance Kid Fred Astaire et Ginger Rogers — notamment Top Hat et Swing Time Thelma et Louise — Thelma & Louise Han Solo et Chewbacca — saga Star Wars Bonnie et Clyde — Bonnie and Clyde Joe, Jerry et Sugar Kane — Some Like It Hot Laurel et Hardy Frodon et Sam — saga Le Seigneur des anneaux Mike Lowrey et Marcus Burnett — saga Bad Boys Bob Wallace et Phil Davis — White Christmas Nick et Nora Charles — saga The Thin Man Marty McFly et Doc Brown — saga Retour vers le futur Humphrey Bogart et Lauren Bacall Morticia et Gomez Addams — La Famille Addams Shrek et l’Ane — saga Shrek Jake et Elwood Blues — The Blues Brothers Cheech & Chong Dorothy et Toto — Le Magicien d’Oz Vincent Vega et Jules Winnfield — Pulp Fiction Craig et Smokey — Friday Laurie Strode et Michael Myers — saga Halloween Celie et Nettie — La Couleur pourpre Wallace et Gromit Batman et Robin Abbott et Costello Cher et Dionne — Clueless Lee et Carter — saga Rush Hour Tenoch et Julio — Y tu mamá también Blanche et Baby Jane — Qu’est-il arrivé à Baby Jane? Simon Pegg et Nick Frost — trilogie Cornetto

(mbr)

Vidéo: watson