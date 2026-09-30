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Les 5 meilleurs duos de l’histoire du cinéma selon Entertainment Weekly

Voici les 5 meilleurs duos de l’histoire du cinéma

Entertainment Weekly a désigné les 30 duos les plus mémorables de l’histoire du cinéma.
Amis, amants ou partenaires de crime: ET a désigné les 30 duos les plus mémorables de l’histoire du cinéma.image: watson
Le média américain Entertainment Weekly s’est attaqué à la lourde tâche de classer les 30 meilleurs duos de l’histoire du cinéma. Voici les cinq qui dominent son classement.
30.09.2026, 20:5730.09.2026, 20:57

Ils nous ont fait rire, pleurer ou donné envie de partir en cavale avec notre meilleure amie. Cette semaine, Entertainment Weekly s’est lancé dans un exercice aussi réjouissant que casse-gueule: désigner les 30 meilleurs duos de l’histoire du cinéma.

Et autant dire que le média américain a ratissé large, de Shrek à Pulp Fiction, en passant par Clueless, Retour vers le futur, Le Seigneur des anneaux ou encore Bad Boys. Mais qui trouve-t-on tout en haut?

Butch Cassidy et Sundance Kid

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID, Robert Redford, Paul Newman, 1969. TM and Copyright c 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. Courtesy: Everett Collection 20thCentFox/Courtesy Everett Col ...
Robert Redford et Paul Newman, en 1969.Image: imago

Les grands gagnants sont… Paul Newman et Robert Redford. Le premier charmeur et espiègle, le second plus silencieux et redoutable: pour Entertainment Weekly, leur complicité paraît si naturelle qu’elle donne l’impression que Butch et Sundance ont vécu mille aventures ensemble avant même le début du film. Un duo de hors-la-loi suffisamment mythique pour décrocher la première place.

Fred Astaire et Ginger Rogers

Fred Astaire et Ginger Rogers dans Swing Time, une comédie musicale américaine de 1936.
Fred Astaire et Ginger Rogers dans Swing Time, une comédie musicale américaine de 1936.image: imago

Dix films ensemble et une alchimie qui traverse les décennies. Pour Entertainment Weekly, leur charisme et leurs numéros de danse, notamment dans Top Hat et Swing Time, suffisent à les hisser presque tout en haut du podium.

Thelma et Louise

THELMA &amp; LOUISE, Susan Sarandon, Geena Davis, 1991. MGM/ Courtesy: Everett Collection MGM/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCH�TZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMG ...
Film culte sur l'amitié féminine, ce road movie signé Ridley Scott suit Thelma (Geena Davis) et son amie Louise (Susan Sarandon).Image: imago

Difficile de faire plus iconique. Geena Davis et Susan Sarandon transforment un simple week-end entre copines en cavale et, surtout, en l’une des plus célèbres histoires d’amitié féminine du grand écran.

Han Solo et Chewbacca

Peter Mayhew, Harrison Ford Chewbacca (Peter Mayhew) und Han Solo (Harrison Ford) wollen Prinzessin Leia Organa befreien. 1977 UnitedArchives01365576
Han Solo (Harrison Ford) et Chewbacca n'ont pas besoin de parler la même langue pour se comprendre.Image: imago

Pas besoin de parler la même langue pour former l’une des bromances les plus célèbres du cinéma. Han et Chewie semblent constamment savoir ce que l’autre pense, au point que l’un paraît presque incomplet sans l’autre.

La nouvelle trilogie «Star Wars» aurait trouvé son réalisateur
La nouvelle trilogie «Star Wars» aurait trouvé son réalisateur

Bonnie et Clyde

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Bonnie et Clyde, incarnés par Faye Dunaway et Warren Beatty, dans le film de 1967.Image: imago stock&people

Deux braqueurs, Warren Beatty et Faye Dunaway et suffisamment de sex-appeal pour transformer une cavale criminelle en mythe hollywoodien. Entertainment Weekly salue justement la manière dont leurs interprètes ont élevé les deux hors-la-loi au rang d’icônes romantiques.

Bref, autant dire que le classement est assez généreux dans sa définition du «duo»: Entertainment Weekly mélange personnages fictifs, couples d’acteurs récurrents, tandems comiques et même ennemis jurés. Petite entorse assumée par le magazine: le n°6 est techniquement… un trio.

Sans plus attendre, voici la liste complète!

  1. Butch Cassidy et Sundance Kid — Butch Cassidy and the Sundance Kid
  2. Fred Astaire et Ginger Rogers — notamment Top Hat et Swing Time
  3. Thelma et Louise — Thelma & Louise
  4. Han Solo et Chewbacca — saga Star Wars
  5. Bonnie et Clyde — Bonnie and Clyde
  6. Joe, Jerry et Sugar Kane — Some Like It Hot
  7. Laurel et Hardy
  8. Frodon et Sam — saga Le Seigneur des anneaux
  9. Mike Lowrey et Marcus Burnett — saga Bad Boys
  10. Bob Wallace et Phil Davis — White Christmas
  11. Nick et Nora Charles — saga The Thin Man
  12. Marty McFly et Doc Brown — saga Retour vers le futur
  13. Humphrey Bogart et Lauren Bacall
  14. Morticia et Gomez Addams — La Famille Addams
  15. Shrek et l’Ane — saga Shrek
  16. Jake et Elwood Blues — The Blues Brothers
  17. Cheech & Chong
  18. Dorothy et Toto — Le Magicien d’Oz
  19. Vincent Vega et Jules Winnfield — Pulp Fiction
  20. Craig et Smokey — Friday
  21. Laurie Strode et Michael Myers — saga Halloween
  22. Celie et Nettie — La Couleur pourpre
  23. Wallace et Gromit
  24. Batman et Robin
  25. Abbott et Costello
  26. Cher et Dionne — Clueless
  27. Lee et Carter — saga Rush Hour
  28. Tenoch et Julio — Y tu mamá también
  29. Blanche et Baby Jane — Qu’est-il arrivé à Baby Jane?
  30. Simon Pegg et Nick Frost — trilogie Cornetto

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