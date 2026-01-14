assez dégagé
Jodie Foster raconte comment elle a appris le français

Jodie Foster a expliqué comment elle s&#039;est retrouvée dans une «catégorie différente» à Hollywood.
En cinquante ans de carrière, Jodie Foster a trouvé la clé de sa longévité dans le secteur du cinéma. getty/watson

Comment Jodie Foster a appris le français: «J'ai pleuré six mois»

L'actrice oscarisée, qui compte plus d'un demi-siècle de carrière, a expliqué ce qui faisait sa singularité à Hollywood. Et ce n'est pas (seulement) le fait de parler français.
14.01.2026, 21:0014.01.2026, 21:00

Voilà cinquante ans que Jodie Foster partageait l'affiche de Taxi Driver, le film primé de Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Harvey Keitel. Si elle n'avait que 12 ans à l'époque, elle comptait déjà quelques années d'expérience dans les pattes - comme le rappelle la chaîne NPR, à laquelle l'actrice a accordé un long entretien, elle a commencé le métier à l'âge de trois ans, dans des publicités, des séries puis des films.

L'interprétation de Jodie Foster d'une jeune prostituée a suscité la polémique en raison de son jeune âge, mais lui a valu sa première nomination aux Oscars.
Selon l'actrice, plusieurs choses peuvent expliquer sa longévité dans ce milieu ultra-compétitif, voire dangereux, qu'est l'industrie du cinéma. Tout d'abord: un «don précoce» et une «grande confiance» en elle. Sans oublier une envie viscérale d'«exceller».

«Si je m'engageais dans quelque chose, je voulais que ce soit parfait»
Jodie Foster, à la chaîne NPR
Voici les principales nominations aux Golden Globes

En cinquante ans, Jodie Foster a également pour singularité d'avoir été épargnée par les abus sexuels perpétrés à Hollywood. «Il y a eu des microagressions, bien sûr», admet-elle auprès de NPR. «Toutes les femmes en ont subi. Mais qu'est-ce qui m'a protégée de ces mauvaises expériences, de ces expériences terribles? Et j'ai fini par comprendre…».

Selon Jodie Foster, elle possédait déjà «un certain pouvoir» vers l'âge de 12 ans. «Du coup, quand j'ai reçu ma première nomination aux Oscars, j'appartenais à une autre catégorie de personnes influentes, trop dangereuses pour qu'on m'attaque. J'aurais pu ruiner des carrières ou me retirer, alors je n'étais pas dans le collimateur», explique-t-elle.

«Il est très difficile de me manipuler émotionnellement car je ne laisse pas transparaître mes émotions»
Jodie Foster

«Les prédateurs utilisent tous les moyens à leur disposition pour manipuler les gens et les amener à faire ce qu'ils veulent. Et c'est beaucoup plus facile avec une personne jeune, faible, sans pouvoir», souligne l'actrice de 63 ans, désormais à l'affiche du film A Private Life.

This image released by Sony Pictures Classics shows Jodie Foster in a scene from &quot;A Private Life.&quot; (Jérôme Prébois/Sony Pictures Classics via AP) Film Review - A Private Life
Dans son nouveau film, Jodie Foster campe une psychanalyste américaine à Paris. Elle parle français tout au long du film, à l'exception de quelques répliques. Keystone

Et le français?

Evidemment, l'Américaine a également marqué les esprits pour son français impeccable. Un apprentissage «forcé» qu'elle doit à sa mère, qui, après un voyage en France, est tombée follement amoureuse de cette langue. «Elle m'a dit: 'Tu vas apprendre le français. Tu vas aller dans une école d'immersion, et un jour, tu seras peut-être actrice française'», se souvient Jodie Foster à NPR.

Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert

«Du coup, je suis entré au Lycée Français de Los Angeles, où tout est enseigné en français: les sciences, les maths, l'histoire, tout.»

«J'ai pleuré pendant six mois, puis j'ai commencé à parler couramment et j'ai surmonté mes difficultés»
Jodie Foster

La preuve que, décidément, Jodie Foster est un être à part à Hollywood. (mbr)

de Marine Brunner

