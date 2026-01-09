ciel couvert
Golden Globes: Voici les principales nominations

La 83e édition des Golden Globes sera animée par l&#039;humoriste Nikki Glaser.
La 83e édition des Golden Globes aura lieu dimanche à Beverly Hills et sera animée par l'humoriste Nikki Glaser.Image: Golden Globes

Voici les principales nominations aux Golden Globes

Prémices des Oscars, les Golden Globes récompensent autant les séries que les films ayant marqué l'année, saluant également les meilleures performances. La liste des nominés pour le cinéma est là.
09.01.2026, 20:4809.01.2026, 20:48

Les Golden Globes sont les récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque année depuis 1944 par la Hollywood Foreign Press Association. Ces trophées récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelles et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Ce sont les équivalents télévisuels des Oscars (exclusivement pour le cinéma), des Emmy Awards (exclusivement pour la télévision) sous un même toit.

Pour cette 83e édition, qui se déroulera dimanche à Beverly Hills en Californie, on retrouve bien évidemment les ténors qui ont marqué l’année, tels que Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson et Sinners de Ryan Coogler, mais aussi des films qui sortiront sur le Vieux Continent au début de 2026, comme Hamnet, Marty Supreme ou encore L'Agent Secret.

Voici les 11 films les plus attendus de 2026

Le palmarès

Meilleur film dramatique:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un simple accident
  • L'Agent secret
  • Valeur sentimentale
  • Sinners

Meilleure comédie ou comédie musicale:

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • Aucun autre choix
  • Nouvelle vague
  • Une bataille après l'autre

Meilleur acteur dans un film dramatique:

  • Joel Edgerton, Train Dreams
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, L'Agent secret
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere

A propos de Train Dreams

Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»

Meilleure actrice dans un film dramatique:

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My love
  • Renate Reinsve, Valeur sentimentale
  • Julia Roberts, After the Hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Meilleur acteur dans une comédie:

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
  • Ethan Hawke, Blue moon
  • Lee Byung-hun, Aucun autre choix
  • Jesse Plemons, Bugonia
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar

Meilleure actrice dans une comédie:

  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson, Sur un air de blues
  • Chase Infiniti, Une bataille après l'autre
  • Amanda Seyfried, Le Testament d'Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Meilleur second rôle masculin:

  • Benicio Del Toro, Une bataille après l'autre
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, Une bataille après l'autre
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale
5 anecdotes incroyables sur Paul Mescal, la star du nouveau «Gladiator»

Meilleur second rôle féminin:

  • Emily Blunt, Smashing Machine
  • Elle Fanning, Valeur sentimentale
  • Ariana Grande, Wicked: partie II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
  • Amy Madigan, Evanouis
  • Teyana Taylor, Une bataille après l'autre

Meilleur(e) réalisatrice/réalisateur:

  • Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Un simple accident
  • Joachim Trier, Valeur sentimentale
  • Chloé Zhao, Hamnet

Meilleur film international:

  • Un simple accident, France
  • Aucun autre choix, Corée du Sud
  • L'Agent secret, Brésil
  • Valeur sentimentale, Norvège
  • Sirāt, Espagne
  • La Voix de Hind Rajab, Tunisie

Notre critique du troisième volet:

Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien

Meilleure performance au box-office:

  • Avatar: de Feu et de Cendres
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission Impossible: The Final Reckoning
  • Sinners
  • Evanouis
  • Wicked: partie II
  • Zootopie 2

Meilleur film d'animation:

  • Arco
  • Demon Slayer: La Forteresse Infinie
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Amélie et la Métaphysique des tubes
  • Zootopie 2

A propos de Demon Slayer: La Forteresse Infinie

On a vu le film qui a scotché le Japon

Les challengers de cette cérémonie sont Une bataille après l’autre, avec 9 nominations, et Valeur sentimentale, qui en a 8. Ils sont suivis de Sinners, nommé dans 7 catégories, et de Hamnet, avec 6 nominations. Frankenstein ainsi que Wicked: Partie II comptent 5 nominations chacun.

sbo avec l'AFP

