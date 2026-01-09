Voici les principales nominations aux Golden Globes
Les Golden Globes sont les récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque année depuis 1944 par la Hollywood Foreign Press Association. Ces trophées récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelles et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Ce sont les équivalents télévisuels des Oscars (exclusivement pour le cinéma), des Emmy Awards (exclusivement pour la télévision) sous un même toit.
Pour cette 83e édition, qui se déroulera dimanche à Beverly Hills en Californie, on retrouve bien évidemment les ténors qui ont marqué l’année, tels que Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson et Sinners de Ryan Coogler, mais aussi des films qui sortiront sur le Vieux Continent au début de 2026, comme Hamnet, Marty Supreme ou encore L'Agent Secret.
Le palmarès
Meilleur film dramatique:
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accident
- L'Agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
Meilleure comédie ou comédie musicale:
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- Aucun autre choix
- Nouvelle vague
- Une bataille après l'autre
Meilleur acteur dans un film dramatique:
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'Agent secret
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Meilleure actrice dans un film dramatique:
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My love
- Renate Reinsve, Valeur sentimentale
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Meilleur acteur dans une comédie:
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue moon
- Lee Byung-hun, Aucun autre choix
- Jesse Plemons, Bugonia
Meilleure actrice dans une comédie:
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson, Sur un air de blues
- Chase Infiniti, Une bataille après l'autre
- Amanda Seyfried, Le Testament d'Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Meilleur second rôle masculin:
- Benicio Del Toro, Une bataille après l'autre
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Une bataille après l'autre
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale
Meilleur second rôle féminin:
- Emily Blunt, Smashing Machine
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Ariana Grande, Wicked: partie II
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Evanouis
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Meilleur(e) réalisatrice/réalisateur:
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accident
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Chloé Zhao, Hamnet
Meilleur film international:
- Un simple accident, France
- Aucun autre choix, Corée du Sud
- L'Agent secret, Brésil
- Valeur sentimentale, Norvège
- Sirāt, Espagne
- La Voix de Hind Rajab, Tunisie
Meilleure performance au box-office:
- Avatar: de Feu et de Cendres
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission Impossible: The Final Reckoning
- Sinners
- Evanouis
- Wicked: partie II
- Zootopie 2
Meilleur film d'animation:
- Arco
- Demon Slayer: La Forteresse Infinie
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Amélie et la Métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Les challengers de cette cérémonie sont Une bataille après l’autre, avec 9 nominations, et Valeur sentimentale, qui en a 8. Ils sont suivis de Sinners, nommé dans 7 catégories, et de Hamnet, avec 6 nominations. Frankenstein ainsi que Wicked: Partie II comptent 5 nominations chacun.
