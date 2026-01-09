La 83e édition des Golden Globes aura lieu dimanche à Beverly Hills et sera animée par l'humoriste Nikki Glaser. Image: Golden Globes

Voici les principales nominations aux Golden Globes

Prémices des Oscars, les Golden Globes récompensent autant les séries que les films ayant marqué l'année, saluant également les meilleures performances. La liste des nominés pour le cinéma est là.

Les Golden Globes sont les récompenses de cinéma et de télévision américaines décernées chaque année depuis 1944 par la Hollywood Foreign Press Association. Ces trophées récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelles et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Ce sont les équivalents télévisuels des Oscars (exclusivement pour le cinéma), des Emmy Awards (exclusivement pour la télévision) sous un même toit.

Pour cette 83e édition, qui se déroulera dimanche à Beverly Hills en Californie, on retrouve bien évidemment les ténors qui ont marqué l’année, tels que Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson et Sinners de Ryan Coogler, mais aussi des films qui sortiront sur le Vieux Continent au début de 2026, comme Hamnet, Marty Supreme ou encore L'Agent Secret.

Le palmarès

Meilleur film dramatique:

Frankenstein

Hamnet

Un simple accident

L'Agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Meilleure comédie ou comédie musicale:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

Aucun autre choix

Nouvelle vague

Une bataille après l'autre

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L'Agent secret

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My love

Renate Reinsve, Valeur sentimentale

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Meilleur acteur dans une comédie:

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre

Ethan Hawke, Blue moon

Lee Byung-hun, Aucun autre choix

Jesse Plemons, Bugonia

Meilleure actrice dans une comédie:

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Sur un air de blues

Chase Infiniti, Une bataille après l'autre

Amanda Seyfried, Le Testament d'Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Meilleur second rôle masculin:

Benicio Del Toro, Une bataille après l'autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Une bataille après l'autre

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale

Meilleur second rôle féminin:

Emily Blunt, Smashing Machine

Elle Fanning, Valeur sentimentale

Ariana Grande, Wicked: partie II

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Evanouis

Teyana Taylor, Une bataille après l'autre

Meilleur(e) réalisatrice/réalisateur:

Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accident

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Chloé Zhao, Hamnet

Meilleur film international:

Un simple accident, France

Aucun autre choix, Corée du Sud

L'Agent secret, Brésil

Valeur sentimentale, Norvège

Sirāt, Espagne

La Voix de Hind Rajab, Tunisie

Meilleure performance au box-office:

Avatar: de Feu et de Cendres

F1

KPop Demon Hunters

Mission Impossible: The Final Reckoning

Sinners

Evanouis

Wicked: partie II

Zootopie 2

Meilleur film d'animation:

Arco

Demon Slayer: La Forteresse Infinie

Elio

KPop Demon Hunters

Amélie et la Métaphysique des tubes

Zootopie 2

Les challengers de cette cérémonie sont Une bataille après l’autre, avec 9 nominations, et Valeur sentimentale, qui en a 8. Ils sont suivis de Sinners, nommé dans 7 catégories, et de Hamnet, avec 6 nominations. Frankenstein ainsi que Wicked: Partie II comptent 5 nominations chacun.

sbo avec l'AFP