C'est pour vous qu'elle dit ça. Image: dr

Doja Cat ne veut pas que vous preniez vos gosses à ses concerts

Et la raison est, finalement, assez logique (mais si Doja Cat doit quand même le rappeler, c'est que ça n'est pas hyper clair pour tout le monde).

Plus de «Divertissement»

Doja Cat est en tournée à travers l'Europe cet été, yay! Bon, pas de date prévue en Suisse, mais la rappeuse s'arrêtera par Paris, Londres, Manchester, Amsterdam, Milan... De quoi organiser une petite escapade familiale, n'est-ce pas? Mmhh, pas sûr.

Si vous pensiez ramener Clémentine et le petit Timéo dans les pogos au milieu de la fosse, sachez que la rappeuse n'a pas du tout, du tout envie de voir vos marmots à ses shows. Vendredi dernier, dans une série de tweets, l'Américaine a fait savoir, avec un langage assez fleuri, que ses concerts n'ont pas pour vocation à devenir des garderies.

Mais genre absolument pas, et loin s'en faut. On va tâcher de vous traduire les propos de la dame du mieux qu'on peut.

Attachez vos ceintures.

«Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais je ne fais pas de musique pour les enfants, alors laissez vos enfants à la maison, bande d'enfoirés»

Au cas où c'était pas assez clair, Doja Cat rappelle qu'elle évoque tendrement des choses comme le sperme dans ses textes...

«Je rappe sur le sperme, pourquoi amener votre progéniture à mon concert»

Et d'autres trucs encore, comme cette pratique charmante qu'est la golden shower...

«Je rappe à propos de bouffer des pénis et de lui pisser dessus, laissez vos erreurs à la maison»

Bref.

Pas vraiment un univers très kids friendly

Il n'y a pas que les paroles des chansons de l'artiste de 28 ans qui sont, disons, assez peu adaptées aux jeunes oreilles. Sur scène, Doja Cat ne porte pas systématiquement des vêtements qu'approuverait une bonne Républicaine qui va à l'église tous les dimanches. C'est même assez rare que les tenues de la rappeuse soit approuvées par les conservateurs.

Elle l'a encore démontré récemment à Coachella. Doja Cat était notamment vêtue d'une perruque faite du même poil que son justaucorps et ses bottes. On dirait qu'elle a dépecé un lévrier afghan. Avec les danseurs habillés de la même manière, bien qu'un poil plus couvrante, c'est du plus bel effet.

Doja Cat à Coachella le dimanche 14 avril 2024. Image: AP Invision

Elle a aussi publié une photo de sa tenue sur Instagram, sans les danseurs qui se déchaînent autour, ce qui permet de voir plus en détail l'élégance de l'ensemble.

C'est pas un blond californien, ça. Image: instagram

Les paroles sont un chouïa explicites, les looks sont un brin olé-olé, et les postures vont dans le même sens, disons. Comme l'artiste l'a élégamment suggéré dans une nouvelle série de tweets au lendemain de sa diatribe «gardez vos mioches chez vous».

Les autres images, Twitter la plateforme X ne veut même pas me laisser vous les partager. J'ai donc salement volé les jolis montages de l'artiste pour vous les montrer. Ce serait dommage de passer à côté.

Trop chou. Image: x

C'est mignon tout plein, hein?

Tobogaaaan! x

En maillot-ficelle et lunettes de vitesse, l'artiste glisse sur des immeubles et sur le débat. Pendant ce temps, dans les commentaires sur X, les parents se déchirent à propos de la place ou non des enfants à de tels shows.

Certains soulignent que leurs charmantes têtes blondes ne comprennent de toute façon pas les paroles, d'autres assurent que si, si, «dick», «vagina» et autres «motherfucker» sont des mots parfaitement clairs pour Clémentine et le petit Timéo.

N'oublions pas les mentions à la drogue ou à des flingues, histoire de parfaire leur éducation. Ceci dit, il est bon de rappeler au passage qu'il y a un petit autocollant «parental advisory» sur les albums de la dame au justaucorps poilu, et que ça n'est pas par hasard. Prenons les premiers mots de la chanson Dick, par exemple:

Les lyrics de Dick: Dick, dick

Dick, dick

Dick, dick

Dick

Ce qui donne en français: Bite, bite

Bite, bite

Bite, bite

Bite



Si, malgré tout, vous rêêêêêvez d'être un parent de merde et d'aller voir Doja Cat en famille, pourquoi ne pas choisir la date du 19 juin prochain, à Amsterdam? Le petit Timéo et Clémentine seront ravis de découvrir le quartier rouge et d'enchaîner avec le concert de la rappeuse. De quoi retourner à l'école avec pleeeein de jolis souvenirs à raconter à leurs camarades de classe.

En vous souhaitant de bonnes vacances (et un bon conseil de discipline)!

Dans le même esprit (mais pas tout à fait, du coup), voici des papas tristes qui emmènent leur fille en concert: