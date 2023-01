«Squatter le compte Netflix de quelqu’un, c'est un truc de radins»

Rire de canard et incapable d'aligner quatre mots: LE BÊTISIER!

«J'ai lu les commentaires des haters et... c'est insipide»

«J'peux plus blairer les Genevois avec leurs cheveux de riches»

Marie-Adèle a une sainte horreur des gens qui tentent de faire quelques économies au quotidien. Pour elle, ce ne sont que des radins . Le problème, c'est qu'elle a la fâcheuse tendance de croire que «radin» et «pauvre», ça signifie la même chose...

Contre toute attente, j'ai binge-watché «Bling Empire New York» sur Netflix

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Voici le seul pays d'Europe où on vit plus longtemps qu'en Suisse

Vous ne reconnaîtrez jamais ce célèbre acteur en plein tournage

Shia LaBeouf est actuellement en plein tournage sur le nouveau film de Francis Ford Coppola. Il est méconnaissable.

C'est le film le plus attendu des cinéphiles. Il raconte l'histoire d'un architecte qui a des désirs utopiques de reconstruire New York ravagé après une catastrophe. Francis Ford Coppola charbonne sur son Megalopolis et le tourne en ce moment même à Atlanta.