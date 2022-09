Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Les djeunes, là, avec leur Roaccutane, ils font que gueuler...»

Marie-Adèle n'aime pas grand-chose. Mais par-dessus tout, elle déteste les «braillements» des adolescents qui ont l'outrecuidance d'aller à la Coop, le midi, en même temps qu'elle.

Imaginez, vous êtes une trentenaire fringante travaillant dans un média, c'est la pause de midi, vous vous rendez tranquillement à la Coop pour acheter votre salade et, sur votre chemin traînent littéralement par terre des gymnasiens, que vous devez enjamber.

On l'oublie parfois, mais la vie de Marie-Adèle n'est pas simple tous les jours. Entre son mépris pour ces «djeunes» qui braillent et sa tristesse de ne plus en faire partie... C'est dur. Filez-lui un Valium, qu'on en finisse.

Récemment, elle s'est permis de geindre parce que les vacances, c'est fini:

