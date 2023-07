Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Si ça va, la grossesse? Non mais vivement que j'expulse l'alien!»

Marie-Adèle est enceinte et elle en a marre. Marre d'avoir des chevilles grosses comme des jambons, marre d'avoir plus de boutons qu'un ado qui se nourrit de Kinder Pingui, marre d'avoir un extraterrestre qui fait de la Zumba dans ses entrailles. Et marre des théories des gens au sujet de sa grossesse.

«Non mais sérieux, l'autre jour, François-Baptiste et Christine-Charlotte m'ont expliqué que si j'ai les cheveux aussi gras et plats pendant la grossesse, c'est parce que j'attends un garçon. Des gens d'une si bonne famille, qui croient à ces conneries! Tout fout le camp, quoi, merde.»

Marie-Adèle en est au septième mois. Ressenti: douzième. Certes, c'est parce que «l'alien» commence à peser lourd, mais aussi (et surtout) à cause des gens qui spéculent sur le sexe du bébé, à grand renfort de théories pas vraiment scientifiques.

Elle est monothématique:

Sinon, on a aussi des photos: