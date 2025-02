La Hawk Tuah Girl avait disparu de la circulation le 20 décembre 2024 après un scandale. image: capture d'écran de youtube

L'étrange retour d'Haliey Welch

Après plus de deux mois d'absence (et surtout de silence) à la suite du scandale suscité par sa cryptomonnaie, la Hawk Tuah Girl vient de publier une vidéo d'explication... avant de la supprimer dans la foulée. Que se passe-t-il?

«Cligne deux fois si tu vas bien», qu'on aimerait lui chuchoter. Haliey Welch, country girl à la vingtaine bousculée, vit sans doute le pire moment de sa courte vie. Après avoir émoustillé Internet en mimant bruyamment un crachat sur un sexe masculin, celle qu'on surnomme Hawk Tuah se terre on ne sait où. La faute à une (mauvaise) idée qu'elle a eue en fin d'année dernière, avec des partenaires manifestement peu recommandables: une cryptomonnaie qui a brusquement mis fin à un conte de fées que seuls les réseaux sociaux sont capables de pondre à la minute.

Sa célébrité éructante, la jeune Américaine l'avait pourtant fait fructifier avec une certaine malice. A la suite du fameux micro-trottoir coquin qui avait fait d'elle la nouvelle coqueluche des gamins connectés, Haliey Welch a dégainé des produits dérivés et un podcast plutôt bien achalandés.

De quoi lui rapporter un bon semi-remorque de billets verts en un rien de temps et maintenir la fame au sommet des algorithmes. Hélas, comme semble l'exiger l'époque, on l'aurait convaincu de lancer son mème coin, à son nom, pour faire exploser les compteurs. Un mème coin est une monnaie volatile et peu fiable, qui fait sans arrêt la une des médias pour sa propension à abriter des arnaques à grande échelle.



Et ça n'a pas manqué...

Quelques heures après avoir brutalement décollé, le jeton HAWK s'est effondré. Un classique. On l'accuse désormais d'avoir fait enfler artificiellement la bestiole pour engranger un maximum de pognon, rendant ses fans inconsolables. Et en laissant certains possiblement sur la paille. Depuis, la pauvre pépette du fin fond du Tennessee a les mêmes emmerdes qu'un col blanc de Wall Street mal intentionné.

La fille qui crachait sur un gland se retrouve avec des procédures aux fesses.

Le 20 décembre, pourchassée et pétrie de honte, Haliey Welch disparaît de la circulation, son podcast est mis en jachère et son compte Instagram se fige comme après un décès brutal.

Et puis, sans crier gare, voilà qu'elle réapparaît jeudi 6 février. Un épisode de son podcast est publié sur sa chaîne YouTube. On comprend alors qu'elle a rebranché la machine pour donner des explications. Alors que ses groupies lui reprochent de ne s'être jamais excusée, cette vidéo prend des allures de rédemption. Hélas, quelques minutes plus tard, le fichier est supprimé. Plus rien. Le vide, comme si rien ne s'était passé.

Heureusement (pour nous), les internautes sont des gens réactifs et l'épisode a été sauvegardé avant sa suppression. Un certain Nick O’Neill, un chien comme photo de profil et présenté comme le «co-Founder & CEO» de BoDoggos Entertainment, l'a publié à 23 heures et des poussières, jeudi soir sur X, offrant même des chapitres à la vidéo pour mieux la vendre. En quelques heures, le réveil de la Hawk Tuah Girl va générer près de 400 millions d'impressions.

Le contenu de la vidéo

Haliey Welch n'est pas toute seule à l'écran. Dans le décor originel de son podcast «Talk Tuah», on découvre FaZe Banks, fondateur et PDG de la célèbre équipe de e-sport «FaZe Clan». Pour accepter de participer à ce retour événement, le bonhomme avait posé ses conditions et c'est là que ça commence à devenir louche. Parmi elles:

«Ne pas permettre que les marchés soient manipulés en divulguant l’existence de cet épisode avant qu’une résolution ne soit trouvée.»

«Son équipe doit trouver une vraie solution concernant l'argent qu'elle a gagné, où cet argent devrait aller et quoi faire avec le projet $HAWK à l'avenir.»

Est-ce la raison principale de la suppression express de l'épisode? Sur son compte X, FaZe Banks est manifestement en colère.

«Ils ont encore tout foiré. Quel foutu gâchis. Pauvre fille, c'est à se demander comment elle s'est retrouvée dans cette position en premier lieu» FaZe Banks

Dans l'épisode en question, qui dure un peu moins de 40 minutes, on a surtout affaire à une discussion plutôt amicale, entre un type qui s'y connait et une petite meuf qui ne sait pas dans quoi elle a «mis les pieds». Pour faire court, celui qui a déployé la monnaie détenait 80% de l'offre et le prix du jeton a immédiatement chuté à près de zéro. Haliey, elle, semble avoir été passablement baladée.

«Je suis encore un peu secouée à ce sujet» Haliey Welch, au bord des larmes

Quelques heures avant la publication de la vidéo sur YouTube, son mème coin, qui ne valait plus rien, a «plus que doublé de prix jeudi après-midi, mais s'est depuis refroidi, en hausse de seulement 9% sur la journée pour atteindre un prix actuel de 0,00078 dollar», analysait le site spécialisé Decript. Une chose semble sûre, le scandale qui a été étouffé dans l'œuf il y a deux mois, n'a rien perdu de sa tension.

Cette vidéo prouve aussi que la gamine n'attend qu'une chose: s'extraire du mieux possible d'un scandale qui semble totalement la dépasser. En guise de bonne volonté, elle affirmera dans les premières minutes de son podcast que la totalité des revenus de cet épisode sera dédiée à la «sauvegarde des animaux qui ont souffert durant les incendies» de Los Angeles.

Le retour d'Haliey Welch est donc un faux départ qui rajoute une bonne couche de brouillard sur une affaire déjà passablement opaque.