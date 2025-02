16 anecdotes surprenantes sur les classiques de Disney

On a beau les avoir vus cent fois, les classiques de Disney ont tous des anecdotes surprenantes bien cachées. En voici quelques-unes qui devraient vous étonner.

Si vous êtes fan de Disney, vous en savez sûrement déjà beaucoup sur Blanche-Neige et ses copines. Mais savez-vous qui est le seul personnage principal Disney à ne prononcer aucune parole? Et quelle célébrité a inspiré les traits d'Aladdin? On vous dit tout.

Voici quelques fun facts pour impressionner vos amis lors de votre prochain marathon Disney.

Le Roi Lion

Le titre initial du film devait être Le Roi de la jungle. Jusqu'à ce que les créateurs se rendent compte que les lions ne vivent pas dans la jungle.

La Petite Sirène

Sorti il y a 35 ans, La Petite Sirène a utilisé l’actrice Sherri Stoner comme modèle pour rendre les mouvements d’Ariel réalistes. Sherri Stoner a également servi de référence pour Belle dans La Belle et la Bête.

De plus, Ariel est la seule princesse Disney à avoir un enfant. Sa fille, Melody, apparaît dans La Petite Sirène 2: Retour à l’océan.

Ratatouille

Chaque plat visible dans Ratatouille a réellement été cuisiné avant d’être animé. Au total, 270 ingrédients différents ont été utilisés, générant 4500 photos de référence.

Tous les plats ont ensuite été dégustés par l’équipe du film.

On peut d'ailleurs manger la fameuse ratatouille dans le restaurant gastronomique Per Se à New York. Elle a été créée par le chef Thomas Keller.

Mulan

Pour animer les scènes de foule dans Mulan, Disney a créé un logiciel entièrement nouveau appelé Attila, capable de donner des mouvements individuels à des milliers de personnages.

La Reine des Neiges

A l’origine, Elsa ne devait pas être la protagoniste, mais la méchante. Elle n'était pas non plus la sœur d'Anna. Elsa devait être une femme au cœur gelé, incapable d’aimer après avoir été abandonnée devant l’autel. Mais après avoir écouté la chanson «Let It Go», les réalisateurs ont décidé d’en faire une héroïne.

Vaiana

Les créateurs de Vaiana ont consulté des astronomes pour recréer fidèlement le ciel nocturne des îles du Pacifique d'il y a 2000 ans. Les costumes du film ont également été conçus avec des matériaux disponibles à cette époque.

Les Indestructibles

L’histoire du premier volet s’inspire de la vie du réalisateur Brad Bird, qui peinait à concilier vie professionnelle et personnelle. Le prénom de Jack-Jack, le bébé de la famille Parr, vient d'ailleurs du surnom donné à un des fils de Brad Bird.

Raiponce

La création des cheveux de Raiponce a posé un défi immense. La développeuse Kelly Ward a travaillé pendant six ans sur des logiciels pour animer les cheveux de la princesse de manière réaliste. Ce n’est qu’en mars 2010 que le problème a été résolu, six mois avant la sortie du film.

Dumbo

On s'attend généralement à ce que le personnage principal occupe la plupart du temps de parole dans un film. Ce n'est pas le cas dans Dumbo: l'éléphant est le seul personnage principal Disney à ne prononcer aucune réplique tout au long de l’histoire.

L'Etrange Noël de Monsieur Jack

Ce film en stop-motion, écrit par Tim Burton, a nécessité 24 poses par seconde. Il a fallu une semaine pour produire chaque minute d’animation.

Fantasia

Fantasia est le premier film à avoir utilisé le son stéréo. À sa sortie en 1940, de nombreux cinémas ont dû mettre à jour leur équipement pour le diffuser correctement.

Aladdin

L’apparence d’Aladdin est inspirée de Tom Cruise. Cependant, au départ, les créateurs avaient envisagé Michael J. Fox comme modèle.

La Belle et la Bête

Dans la version chinoise de La Belle et la Bête, Jackie Chan double la Bête et interprète ses chansons en mandarin.

La Belle au Bois Dormant

Lors de sa première sortie en 1959, La Belle au Bois Dormant a été un échec commercial. Ce n’est qu’après trois autres sorties (en 1970, 1979 et 1986) que le film a rencontré le succès.

Wall-E

Eve, l’androïde dans ce film produit par Pixar et distribué par Disney, a partiellement été conçue par le designer de l’iPod et de l’iPhone.



