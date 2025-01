Le Dubai Mall est l'un des plus grands centres commerciaux du monde. Image: watson

J'ai visité le gigantesque Dubai Mall et j'ai été traumatisée

Le Dubai Mall est l'un des plus grands centres commerciaux du monde. Il est très facile de s'y perdre. Mais en tant qu'expatrié, c'est un rite de passage. Je vous raconte comment j'ai failli ne jamais en sortir.

En Amazonie brésilienne, il existe un rite de passage qui consiste à se faire piquer par des fourmis balle de fusil. A Dubaï, le rite de passage pour grandir s'appelle le Dubai Mall. Après ça, plus rien ne nous fait peur. Faut-il encore être capable d'en sortir vivant. Toutes les personnes que je connais et qui vivent à Dubaï ont eu, à un moment ou à un autre, une expérience traumatisante dans ce centre commercial.

Centre commercial, le mot est faible. Balexert à Genève est un centre commercial, Metropole à Lausanne est un centre commercial. Dubai Mall, c'est un monstre de 1,1 million de mètres carrés avec 1200 boutiques sur quatre étages, un aquarium géant, une patinoire, un cinéma avec 22 salles, une piste de kart, un parc à thème pour apprendre aux enfants le capitalisme, et une kyrielle de restaurants. Si Dubaï aime bien dire qu'il s'agit du plus grand mall au monde, il faut souvent jeter un œil du côté de l'Empire du Milieu pour trouver encore plus monumental. En effet, c'est à Chendgu, en Chine, qu'on trouve le plus grand mall, avec 1,7 million de mètres carrés.

Une app qui fonctionne comme Google Map

Quand on entre au Dubai Mall, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord la propreté des lieux. Les sols sont parfaitement lustrés. On est aussi subjugué par la hauteur sous plafond, les lustres monumentaux, la beauté des vitrines et la température de la climatisation, ni trop chaude ni trop froide, un vrai défi à Dubaï.

Le mall est divisé en quartiers: Fashion Avenue, Chinatown, Food Court, Fountain Views ou encore Souk Al Bakhar. Mais même avec des panneaux un peu partout, on s’y perd facilement. Pour se repérer, il existe une application assez bien foutue qui fonctionne comme Google Map. Il suffit d'écrire le nom d'un magasin ou d'un restaurant et elle vous indique le chemin à prendre.

Cette carte ne montre qu'une petite partie du mall. Image: marie-adele copin

Elle vous dit même la durée du trajet qui s'élève entre 5 et parfois 15 minutes, mais elle ne prend pas en compte les imprévus, c'est-à-dire les embouteillages dans les escalators ou la queue aux ascenseurs.

Parce que oui, au Dubai Mall, il y a du monde, partout, tout le temps. Même dans les magasins de luxe comme Loro Piana, Vuitton et Hermès, on a l'impression d'être à la Coop du coin. Et les gens ne font pas que regarder. Ils achètent. Touristes comme locaux, les clients en ressortent avec d'énormes sacs à ne plus savoir comment les porter. Les seules qui ont les mains libres, ce sont les femmes du Golfe, préférant avoir des porteuses de sacs marchant quelques mètres derrière elles.

Dès le plus jeune âge, au Dubai Mall, on apprend aux enfants les vraies valeurs de la vie. Image: marie-adele copin

L'application du Dubai Mall a probablement déjà sauvé des vies, faut-il encore connaître son existence. Combien de fois j'ai vu des gens, l'air paniqué, demander leur chemin à des agents de sécurité qui avaient un peu de la peine à leur expliquer qu'il leur fallait marcher pendant 10 minutes, descendre de deux étages et traverser huit corridors pour retrouver leur voiture dans l'un des innombrables parkings du centre commercial.

Comment on sort?

Le Dubai Mall peut faire peur. Bien qu'il soit gigantesque, quand on est perdu, on a l'impression d'y étouffer. Et s'il est facile d'y entrer et de se laisser emporter par la frénésie des lieux, c'est une tout autre histoire d'en sortir.

Le Dubai Mall, c'est un Escape Game

J'en ai fait l'amère expérience quand j'ai déménagé à Dubaï il y a un an. Naïve comme l'amante du faux Brad Pitt, je m'y suis aventurée avec ma fille alors âgée de 4 mois.

Une bien mauvaise idée quand on sait qu'il est interdit de prendre les escalators avec une poussette. Il faut alors s'armer de patience aux trop peu nombreux ascenseurs. Je me souviens qu'à cette époque, je voulais acheter deux, trois choses indispensables pour mon bébé, comme une chaise haute et un babyphone. Des achats qu'aujourd'hui, j'aurais fait en ligne. Mais au moins, j'avais un objectif.

Règle d'or du Dubai Mall quand on est expatrié: ne jamais y aller sans but

Sinon, c'est l'assurance de se faire avaler tout cru. Il faut également se mettre une limite de temps; quand on pense qu'on y passera deux heures, il faut toujours ajouter une heure supplémentaire. Surtout quand on décide de prendre un Uber. Car s'il existe plusieurs sorties du Dubai Mall, il n'y en a qu'une où les VTC sont autorisées. Et comme l'application du mall, faut-il encore être au courant.

Il est 19 heures au moment où je pense enfin quitter le mall. Après avoir fini mes achats, je me suis pointée comme une fleur à l'entrée de ce qu'on appelle la Fashion Avenue. Grave erreur. A cette entrée, seules les personnes ayant confié leur voiture au valet parking attendent dans de confortables canapés. Un peu angoissée par cette nouvelle, je demande à l'un des voituriers où prendre un Uber.

Visiblement soulé par ma question, car trop occupée à trier les clés des Rolls sur son comptoir, il m'indique vaguement la direction du parking P4. Et là, j'ai l'impression d'être Rose dans Titanic qui doit ramener la hache pour sauver Jack. Je n'ai rien compris, mais je hoche la tête. Et ce n'est pas comme si je pouvais me dire: «Ok, je vais marcher un peu et prendre un taxi un peu plus loin.» Floor is lava à Dubaï. Il y a des endroits qu'on ne peut quitter qu'en voiture.

Le quartier chinois au Dubai Mall. Image: marie-adele copin

Poussant ma poussette à la recherche du fameux parking réservé aux Uber, je me promets de ne pas pleurer. Si je pleure, je m'effondre et je finis en position fœtal sur le sol parfaitement lustré du Dubai Mall, ce qui est strictement interdit.

Le parking P4 ne se situe pas au moins 4, sinon ce serait trop facile. Depuis la Fashion Avenue, il me faut prendre un ascenseur pour monter d'un demi-étage, marcher dix bonnes minutes, prendre un escalator et descendre d'un demi-niveau pour enfin prendre un autre ascenseur et descendre de deux étages. Si c'est compliqué sur le papier, ça l'est encore plus en vrai.

Malgré tout, je trouve le fameux parking qui, au mois de novembre, est surchauffé. Il doit faire facile, 40 degrés. On suffoque. Heureusement, on peut attendre à l'intérieur, mais les gens, moi y compris, sont trop nerveux. Des dizaines de personnes sont sur le trottoir, la tête dans l'application Uber, angoissées à l'idée de se faire annuler leur course. Et ils ont raison d'être anxieux. La ligne de Tesla blanches qui avance au compte-goutte me donne des sueurs froides. Ça klaxonne dans tous les sens. Malgré un type qui tente de fluidifier le trafic, c'est complètement bouché.

Je vais attendre 30 minutes que mon Uber arrive et me faire annuler deux fois, résistant à la pression d'autres chauffeurs de VTC, conscients du problème et venant hameçonner les personnes fragiles, comme moi, pour ensuite gonfler le prix de leur course. Mon Uber est finalement arrivé. Heureusement, bébé dormait profondément. J'ai finalement mis une heure de plus que prévu pour sortir du Dubai Mall, comme le veut la règle. Mais j'en suis sortie grandie. La prochaine étape allait être: conduire sur Sheikh Zayed Road, l'autoroute à huit voies de Dubaï.

Depuis cette pénible expérience, je ne vais au Dubai Mall qu'en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire jamais.

