Lac Crétin, Lac Ennuyant ou Lac J’En-Peux-Plus: le Canada compte des lacs aux noms improbables. En voici 20 parmi les plus savoureux. image: watson

Oubliez «Lake America»: ces 20 lacs canadiens ont des noms délirants

Donald Trump a décidé que le lac Ontario méritait désormais de s’appeler «Lake America». Quitte à jouer avec les noms, le président américain aurait pourtant pu jeter un œil de l’autre côté de la frontière: au Québec, certains lacs portent des noms autrement plus inspirés.

Plus de «Divertissement»

C'est une tendance désormais bien connue: Donald Trump aime rebaptiser les choses. Après le golfe du Mexique devenu «golfe d’Amérique» pour l’administration américaine, le président des Etats-Unis s’est attaqué fin août au lac Ontario, qu’un décret présidentiel ordonne désormais aux autorités fédérales d’appeler «Lake America».

Une décision qui n’engage évidemment pas le Canada, où le premier ministre Mark Carney a déjà fait savoir que le célèbre plan d’eau resterait le lac Ontario «maintenant et pour toujours».

Il faut dire que les Canadiens n’ont pas vraiment besoin de conseils américains en matière de créativité toponymique.

Avec ses centaines de milliers de lacs, le pays possède quelques pépites officiellement répertoriées dont les noms semblent parfois avoir été choisis à la fin d’une très longue soirée. Qu'ils aient l'air menaçants, déprimés, légèrement débiles ou mystérieux: voici une sélection de nos préférés.



Lac J’En-Peux-Plus

image: google maps

📍Laurentides, Québec



Les gens du coin n'ont pas attendu les provocations de Donald Trump pour se plaindre un peu coup.

Lac Crétin

image: google maps

📍Ville de Senneterre, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec



A priori, le lac n’a rien fait pour mériter ça.



Lac Parles-en-Pas

capture d'écran: google maps

📍Nord-du-Québec, Québec



Très bien. Nous n’avons rien vu.



Lac Pas d’Eau

📍Secteur de la rivière Mouchalagane



Conceptuellement, on commence à s’éloigner assez sérieusement de la définition d’un lac.



Lac Pas de Poisson

📍Capitale-Nationale, Québec



Au moins, les pêcheurs sont prévenus.



image: google maps

Lac Croche

capture d'écran: google maps

📍Lanaudière



On imagine qu’il n’est pas tout à fait droit.

Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik Lake

image: google maps

📍Province de Manitoba



Son nom, en langue crie, signifie «là où l'on pêche la truite sauvage à l'hameçon». Avec ses 31 lettres, c'est le nom de lieu le plus long du Canada - et le cauchemar absolu des présentateurs météo.



Lac Fripon

image: wikipedia

📍Région de Québec



Il a probablement fait une bêtise, mais impossible de lui en vouloir très longtemps.

Lac Mou

📍Saguenay–Lac-Saint-Jean



Pas le plus vendeur de l’office du tourisme.

Lac Ennuyant

image: google maps

📍Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec



Tripadvisor: 2,5 étoiles: «Joli, mais il ne se passe absolument rien.»

Pussy Lake

image: google maps

📍Thunder Bay, district d'Ontario



On vous passe la traduction, hm? Ceci dit, c'est mignon, le Pussy Lake flanque le Puppy Lake. Ils sont fous, ces Canadiens.

Lac du Castor Disparu

image: google maps

📍Côte-Nord



Les castors ont surexploité les environs de ce lac et sont disparus en 1991.

Lac Culotte

📍Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec



Difficile de savoir ce qui est le plus beau: le lac ou la perspective de pouvoir annoncer sérieusement qu’on passe le week-end au lac Culotte.



Lac Patate

image: google maps

📍Laurentides, Québec



Une destination qui donne davantage envie d’apporter une raclette qu’un maillot de bain.



Lac Sans Bout

image: google maps

📍Domaine-Beauchesne, Québec

Pratique si vous n'aimez pas arriver à destination.

Lac À Ma Femme

image: google maps

📍Mauricie, Québec

Ladite épouse préférera sans doute ce nom de lac au suivant.

Bitch Lake

📍Comté de Frontenac, Ontario



Une fois de plus, on vous passe la traduction.​

Il est tout petit, mais il existe. image: google maps

This Lake

📍District de Cochrane, Ontario



Bah, avec 2 millions de lacs... Pas étonnant qu'ils aient fini par manquer d'inspiration.​

Lac des Crêpes

image: google maps

📍Laurentides, Québec



Le Québec compte officiellement un Lac Crêpe. Reste à trouver le lac Sirop-d’Erable pour compléter le petit-déjeuner.

Lac Bouteille

image: google maps

📍Laurentides, Québec



Et, pour une fois, l’explication est d’une logique implacable: il s’appelle ainsi parce que sa forme ressemble à une bouteille. Mieux encore, ses voisins s’appellent Lac Bar, Lac Bouchon et Lac Verre-d’Eau. On ignore à quelle heure commence l’apéro.



A noter encore que nous aurions pu citer beaucoup d'autres étendues d'eau au nom improbable et délicieux: le lac Plat, le lac Allongé, le lac On-dîne, le Lac-en-cœur, le lac Accroupi, le lac Penché, le lac Renversé, le lac de l’Air en Cage, le lac A Trois Etages, le lac Mouillé, le lac Parles-en-Pas, le Lac sec ou encore le lac Do-Ré-Mi.



Vidéo: watson