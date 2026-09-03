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Ces 20 lacs canadiens ont des noms délirants

Lac Crétin, Lac Ennuyant ou Lac J’En-Peux-Plus: le Canada compte des lacs aux noms improbables. En voici 20 parmi les plus savoureux.
Lac Crétin, Lac Ennuyant ou Lac J’En-Peux-Plus: le Canada compte des lacs aux noms improbables. En voici 20 parmi les plus savoureux.image: watson

Oubliez «Lake America»: ces 20 lacs canadiens ont des noms délirants

Donald Trump a décidé que le lac Ontario méritait désormais de s’appeler «Lake America». Quitte à jouer avec les noms, le président américain aurait pourtant pu jeter un œil de l’autre côté de la frontière: au Québec, certains lacs portent des noms autrement plus inspirés.
03.09.2026, 05:3403.09.2026, 05:34
Marine Brunner
Marine Brunner

C'est une tendance désormais bien connue: Donald Trump aime rebaptiser les choses. Après le golfe du Mexique devenu «golfe d’Amérique» pour l’administration américaine, le président des Etats-Unis s’est attaqué fin août au lac Ontario, qu’un décret présidentiel ordonne désormais aux autorités fédérales d’appeler «Lake America».

Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada
Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada

Une décision qui n’engage évidemment pas le Canada, où le premier ministre Mark Carney a déjà fait savoir que le célèbre plan d’eau resterait le lac Ontario «maintenant et pour toujours».

Il faut dire que les Canadiens n’ont pas vraiment besoin de conseils américains en matière de créativité toponymique.

Avec ses centaines de milliers de lacs, le pays possède quelques pépites officiellement répertoriées dont les noms semblent parfois avoir été choisis à la fin d’une très longue soirée. Qu'ils aient l'air menaçants, déprimés, légèrement débiles ou mystérieux: voici une sélection de nos préférés.

Table des matières
Lac J’En-Peux-Plus
Lac Crétin
Lac Parles-en-Pas
Lac Pas d’Eau
Lac Pas de Poisson
Lac Croche
Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik Lake
Lac Fripon
Lac Mou
Lac Ennuyant
Pussy Lake
Lac du Castor Disparu
Lac Culotte
Lac Patate
Lac Sans Bout
Lac À Ma Femme
Bitch Lake
This Lake
Lac des Crêpes
Lac Bouteille

Lac J’En-Peux-Plus

Ces lacs canadiens ont des noms improbables.
image: google maps

📍Laurentides, Québec

Les gens du coin n'ont pas attendu les provocations de Donald Trump pour se plaindre un peu coup.

Lac Crétin

Ces lacs canadiens ont des noms improbables.
image: google maps

📍Ville de Senneterre, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec

A priori, le lac n’a rien fait pour mériter ça.

Lac Parles-en-Pas

Lac Parles-en-pas
capture d'écran: google maps

📍Nord-du-Québec, Québec

Très bien. Nous n’avons rien vu.

Lac Pas d’Eau

📍Secteur de la rivière Mouchalagane

Conceptuellement, on commence à s’éloigner assez sérieusement de la définition d’un lac.

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Lac Pas de Poisson

📍Capitale-Nationale, Québec

Au moins, les pêcheurs sont prévenus.

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image: google maps

Lac Croche

Lac Croche
capture d'écran: google maps

📍Lanaudière

On imagine qu’il n’est pas tout à fait droit.

Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik Lake

Ces lacs canadiens ont des noms improbables.
image: google maps

📍Province de Manitoba

Son nom, en langue crie, signifie «là où l'on pêche la truite sauvage à l'hameçon». Avec ses 31 lettres, c'est le nom de lieu le plus long du Canada - et le cauchemar absolu des présentateurs météo.

Lac Fripon

Lac Fripon
image: wikipedia

📍Région de Québec

Il a probablement fait une bêtise, mais impossible de lui en vouloir très longtemps.

Lac Mou

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📍Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pas le plus vendeur de l’office du tourisme.

Lac Ennuyant

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image: google maps

📍Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec

Tripadvisor: 2,5 étoiles: «Joli, mais il ne se passe absolument rien.»

Pussy Lake

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image: google maps

📍Thunder Bay, district d'Ontario

On vous passe la traduction, hm? Ceci dit, c'est mignon, le Pussy Lake flanque le Puppy Lake. Ils sont fous, ces Canadiens.

Lac du Castor Disparu

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image: google maps

📍Côte-Nord

Les castors ont surexploité les environs de ce lac et sont disparus en 1991.

Lac Culotte

Lac Culotte

📍Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec

Difficile de savoir ce qui est le plus beau: le lac ou la perspective de pouvoir annoncer sérieusement qu’on passe le week-end au lac Culotte.

Lac Patate

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image: google maps

📍Laurentides, Québec

Une destination qui donne davantage envie d’apporter une raclette qu’un maillot de bain.

Lac Sans Bout

Lac sans bout
image: google maps

📍Domaine-Beauchesne, Québec

Pratique si vous n'aimez pas arriver à destination.

Lac À Ma Femme

Image
image: google maps

📍Mauricie, Québec

Ladite épouse préférera sans doute ce nom de lac au suivant.

Bitch Lake

📍Comté de Frontenac, Ontario

Une fois de plus, on vous passe la traduction.​

Il est tout petit, mais il existe.
Il est tout petit, mais il existe.image: google maps

This Lake

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📍District de Cochrane, Ontario

Bah, avec 2 millions de lacs... Pas étonnant qu'ils aient fini par manquer d'inspiration.​

Lac des Crêpes

Ces lacs canadiens ont des noms improbables.
image: google maps

📍Laurentides, Québec

Le Québec compte officiellement un Lac Crêpe. Reste à trouver le lac Sirop-d’Erable pour compléter le petit-déjeuner.

Lac Bouteille

Ces lacs canadiens ont des noms improbables.
image: google maps

📍Laurentides, Québec

Et, pour une fois, l’explication est d’une logique implacable: il s’appelle ainsi parce que sa forme ressemble à une bouteille. Mieux encore, ses voisins s’appellent Lac Bar, Lac Bouchon et Lac Verre-d’Eau. On ignore à quelle heure commence l’apéro.

A noter encore que nous aurions pu citer beaucoup d'autres étendues d'eau au nom improbable et délicieux: le lac Plat, le lac Allongé, le lac On-dîne, le Lac-en-cœur, le lac Accroupi, le lac Penché, le lac Renversé, le lac de l’Air en Cage, le lac A Trois Etages, le lac Mouillé, le lac Parles-en-Pas, le Lac sec ou encore le lac Do-Ré-Mi.

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