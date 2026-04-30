Donald Trump, avec ses enfants Ivanka Trump et Donald Trump Jr., dans un épisode de The Apprentice. getty/watson

Amazon veut relancer le show qui a rendu Trump célèbre

Les studios de l'entreprise de Jeff Bezos songeraient sérieusement à relancer The Apprentice, l'émission de télé-réalité qui a propulsé Donald Trump au rang de célébrité aux Etats-Unis. Cette fois, en mettant à l'honneur un autre membre de la famille...

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«You're fired!» Si vous êtes trop jeune pour avoir assisté à la jubilation d'un Donald Trump moqueur et implacable, installé face à une bande d'entrepreneurs en herbe terrorisés, voici peut-être une chance de vous rattraper. Selon le Wall Street Journal, Amazon envisagerait de relancer The Apprentice, la télé-réalité décadente qui a marqué la télévision américaine du début des années 2000.

Initialement diffusées sur NBC entre 2004 et 2017, les 14 saisons de The Apprentice , qui suivaient une dizaine de candidats dans le lancement de leur business, ont passé en mains d'Amazon, lorsque la plateforme a hérité du catalogue des studios de cinéma et de télévision MGM, lors de son rachat en 2022.

«Depuis l'acquisition de MGM, nous avons eu des discussions internes préliminaires concernant l'avenir de The Apprentice» Un porte-parole d'Amazon auprès du Wall Street Journal - tout en précisant que l'émission n'est pas en développement actif et qu'aucun animateur potentiel n'a encore été sélectionné

Selon «certaines personnes au fait des discussions», c'est début 2025 que le directeur d'Amazon MGM Studios et une poignée de dirigeants auraient soulevé l'idée d'un reboot, à peu près au moment où Donald Trump prêtait serment pour son second mandat.

Ce ne serait pas la première fois qu'Amazon tente de draguer un public conservateur, acquis à la cause du milliardaire républicain: la plateforme n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir Melania, le documentaire de la première dame. Quelque 40 millions de dollars ont été posés sur la table, soit une somme près de trois fois supérieure à la deuxième meilleure offre pour le film. La part de Melania Trump s'élevait à plus de 70%.

Cette proposition s'inscrit également dans un rapprochement croissant entre Jeff Bezos, président exécutif d'Amazon, et Donald Trump. Les deux hommes, auxquels on prêtait à l'origine une relation assez conflictuelle, ne cachent plus leur proximité - pas plus tard que cette semaine, le fondateur d'Amazon se trouvait à la Maison-Blanche lors du dîner d'Etat à en l'honneur du roi Charles III.

Donald Trump a largement profité des bénéfices financiers de la série. Image: FilmMagic

En tout cas, Amazon a fleuré un bon filon: lors de sa première diffusion sur NBC, The Apprentice a connu un succès écrasant. Le promoteur immobilier y tenait non seulement le rôle principal, mais il en était également producteur exécutif. Selon Donald Trump lui-même, il aurait gagné quelque 214 millions de dollars grâce aux 14 saisons, sans compter les revenus issus des licences de produits dérivés.

Sans parler de la notoriété. Dès lors, le nom de TRUMP s'est véritablement installé comme une marque dans la culture pop américaine, appliqué aussi bien sur des buildings que sur des steaks haut de gamme ou des flacons de parfum.

La revanche du fils

Même si le projet n'en est qu'au stade des discussions internes (la famille Trump n'aurait même pas encore été contactée, selon le Wall Street Journal), des «sources proches du dossier» ont suggéré que les patrons d'Amazon ont déjà en tête un visage pour animer cette nouvelle version: nul autre que le fils aîné du président américain, Donald Trump Jr.

Une belle revanche pour Don Jr, qui a longtemps éprouvé des difficultés à se faire une place aux yeux de son célèbre paternel. S'il est apparu régulièrement dans la série en tant que «conseiller», aux côtés de sa sœur et de son frère cadets, Ivanka et Eric Trump, l'aîné a longtemps été considéré comme le vilain petit canard de la fratrie.

Don Jr était déjà une figure familière de The Apprentice, où il apparaissait fréquemment aux côtés de sa sœur Ivanka et son frère Eric. Image: FilmMagic

Il faut lui accorder que se faire une place auprès de son patriarche, une figure écrasante attirée comme un moustique par le business, les spotlights et la médiatisation à outrance, et réputé pour son intransigeance à l'égard de sa progéniture, n'a pas dû être une balade de santé.

Reste désormais à voir si Don Jr, qu'on présente de plus en plus comme l'héritier du mouvement MAGA, voire comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2028, pourra prétendre à en faire de même, si le projet venait à se concrétiser.



La visite de Donald Trump chez Charles III, en images 1 / 25 La visite de Donald Trump chez Charles III, en images Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor. source: getty images europe / wpa pool