Un vrai mariage célébré en plein show de Bad Bunny

C'était pour de vrai
Le Super Bowl nous a habitués aux démesures, mais cette édition 2026 restera gravée dans les annales pour des raisons aussi politiques... que romantiques. Si, si, il y avait de la romance dans l'air!
Alors que Bad Bunny enflammait le stade, la performance a pris une tournure inattendue lorsqu'un officiant a déclaré, en espagnol:
Un couple, vêtu de blanc, a échangé un baiser passionné avant de laisser la place à Lady Gaga pour son titre Die with a Smile.
Les images en question 👇
Si beaucoup ont cru à une simple mise en scène pour les besoins du spectacle, la réalité est tout autre. Comme le rapporte le magazine Variety, un représentant de l'artiste a confirmé qu'il s'agissait d'une véritable union.
The wedding during Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show was real. pic.twitter.com/uqk9JT14jd— Pop Base (@PopBase) February 9, 2026
Loin de s'éclipser après la cérémonie, les jeunes mariés ont profité de la suite du show aux premières loges, découpant même une pièce montée directement sur scène.
Les images du mariage 👇
Sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme est total. Le journaliste Rohan Nadkarni a résumé la situation sur X:
La séquence, visionnée par des millions de téléspectateurs, est devenue l'un des plus partagées de l’événement.
C'est vrai que Bad Bunny est incroyablement cool.
Une première historique
Si le Super Bowl est souvent le théâtre de demandes en mariage — on se souvient de celle de Taylor Rapp en 2022 après la victoire des Rams — c'est la première fois qu'une cérémonie officielle est célébrée durant le show de la mi-temps. Un coup marketing et émotionnel de génie pour Bad Bunny, qui a décidément placé la barre très haut pour cette édition de la mi-temps.
(jod)