Un vrai mariage célébré en plein show de Bad Bunny

Ils se sont dit «oui» devant des millions de témoins.

C'était pour de vrai

L’image a fait le tour du monde: durant la mi-temps du Super Bowl, le chanteur portoricain Bad Bunny a transformé la scène en autel. Un couple s'est réellement dit «oui» devant des millions de téléspectateurs.

Le Super Bowl nous a habitués aux démesures, mais cette édition 2026 restera gravée dans les annales pour des raisons aussi politiques... que romantiques. Si, si, il y avait de la romance dans l'air!

Alors que Bad Bunny enflammait le stade, la performance a pris une tournure inattendue lorsqu'un officiant a déclaré, en espagnol:

«Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme»

Un couple, vêtu de blanc, a échangé un baiser passionné avant de laisser la place à Lady Gaga pour son titre Die with a Smile.

Les images en question 👇

Si beaucoup ont cru à une simple mise en scène pour les besoins du spectacle, la réalité est tout autre. Comme le rapporte le magazine Variety, un représentant de l'artiste a confirmé qu'il s'agissait d'une véritable union.

Loin de s'éclipser après la cérémonie, les jeunes mariés ont profité de la suite du show aux premières loges, découpant même une pièce montée directement sur scène.

Les images du mariage 👇

Sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme est total. Le journaliste Rohan Nadkarni a résumé la situation sur X:

«C’est incroyablement cool. Ils ont invité Bad Bunny à leur mariage et, en retour, il les a invités à se marier pendant sa prestation»

La séquence, visionnée par des millions de téléspectateurs, est devenue l'un des plus partagées de l’événement.

C'est vrai que Bad Bunny est incroyablement cool.

Une première historique

Si le Super Bowl est souvent le théâtre de demandes en mariage — on se souvient de celle de Taylor Rapp en 2022 après la victoire des Rams — c'est la première fois qu'une cérémonie officielle est célébrée durant le show de la mi-temps. Un coup marketing et émotionnel de génie pour Bad Bunny, qui a décidément placé la barre très haut pour cette édition de la mi-temps.

