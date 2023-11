Les propositions pour le nouveau drapeau du Minnesota font (un peu) mal aux yeux. site officiel du minnesota

L'Etat du Minnesota doit changer de drapeau, mais le projet a dérapé

C'est décidé, l'emblème officiel de cet Etat du nord du pays ne doit plus représenter «un peuple autochtone chassé de ses terres». Pour le remplacer, un appel à projets a fait naître des idées loufoques ou controversées.

Voici (évidemment) les pires.

Changer de blase, c'est rare. Surtout lorsque ça concerne un pays. Et le déclic provient quasi toujours lors d'un changement de régime (Iran, Hongkong...) ou d'une toute fraîche indépendance (Zimbabwe, Serbie...). La décision de l'Etat du Minnesota, elle, n'est pas sans rappeler celle de la Nouvelle-Zélande, en 2015, désireuse d'envoyer balader pour de bon les couleurs britanniques des anciens colons. Comprenez: y a pas d'urgence vitale, mais faudra un jour nettoyer tout ça.

Les habitants de l'Etat du nord des Etats-Unis clament depuis plusieurs décennies leur ras-le-bol «de la représentation raciste des autochtones». Soyons modernes et inclusifs, que diable. Cette année, surprise, ces cris ont été entendus par les autorités et une «Commission de refonte des emblèmes de l'Etat» s'est mise en branle. L'objectif est aussi simple qu'il ne l'est pas: tomber d'accord, d'ici au 1er janvier 2024, sur le drapeau et le sceau qui catapulteront le Minnesota dans le futur.

Si la Nouvelle-Zélande avait misé sur un référendum populaire pour piocher le vainqueur parmi cinq propositions officielles, le Minnesota a cru bon de lancer quelque chose qui ne fonctionne même pas dans un open-space: un appel à projets. Vous savez, ce truc qui prouve surtout que l'être humain a mauvais goût et pas la moindre créativité utile.

Encore une fois (et sans surprise), ça a dérapé.

Mais voici d'abord l'emblème actuel:

Cette semaine, la commission a sélectionné, puis dévoilé, plus de 2600 oeuvres des habitants du Minnesota, pour le drapeau, mais aussi le sceau officiel. Une chose est sûre, la population veut retrouver ce qui fait la beauté de son Etat: des lacs, des forêts et des huards, ces oiseaux qui ressemblent comme deux plumes à des canards.

Une partie de la mission semble accomplie:

«Sur les 2 123 candidatures pour le drapeau, il a été dénombré 286 huards et deux canards en caoutchouc» Le Minnesota Reformer , mardi

En réalité, il existe déjà un drapeau alternatif, utilisé par une bonne partie des habitants du Minnesota et que l'on retrouve notamment autour des terrains, les dimanches de match.

Le révérend William Becker, coauteur de ce design, avait même proposé son «North Star Flag» aux autorités, en 1989. Désormais, il fait partie d'un concours, parmi deux milliers de propositions à faire pleurer du sang n'importe quel vexillologue qui se respecte.

Si le processus se déroule comme prévu, en mai 2024, le Minnesota aura un nouvel outfit pour le reste de sa life.

Bon, allez, voici les oeuvres les moins présentables

Sans aucune ambigüité.

Pour un shop de hipsters, c'est oui.

Poutine likes this.

En cas d'épilepsie, fermez les yeux.

Un bon début.

Ah, les deux canards en plastique?

Très représentatif!

Chou, nan?

?

watson porte plainte pour plagiat.

Macron, c'est toi?

The house of the rising sun, tout ça.

Lol.

Nemo est vexé.

A taaaaaable.

Joyeux Noël all year long.

Ouais, ça pique.

Ben, en fait, ça fout les jetons.

Validé!

Drapeau à sonnette.

Vous avez du temps à perdre? Voici toutes les propositions à scroller discrètement au bureau >>>>>> Appel à projets