Critiqué, le Montreux Comedy fait une annonce pour l'édition 2026

Le gala «Je t’aime (moi non plus)» au Théâtre de Beaulieu, le site du festival depuis trois ans. image: montreux comedy

Au milieu des critiques sur sa programmation, le Montreux Comedy a annoncé faire son retour sur la Riviera en 2026, tout en conservant ses quartiers lausannois. La 37e édition se partagera entre Beaulieu et le 2m2c.



Délocalisé depuis trois ans à Lausanne en raison des travaux au 2m2c de Montreux, le festival international d'humour francophone Montreux Comedy retrouvera la Riviera en 2026, mais sans pour autant quitter la capitale vaudoise. La manifestation se déroulera en effet dans les deux villes, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La 37e édition, prévue du 11 au 22 novembre 2026, se déroulera à la fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, qui accueillera l'ouverture, et au 2m2c à l'Auditorium Stravinski à Montreux, où aura lieu la clôture. Les responsables annoncent 18 spectacles, plus de 100 artistes et attendent quelque 26 000 personnes.

«C'est un tournant historique pour le Montreux Comedy et le début d'une nouvelle ère» Grégoire Furrer, dans un communiqué

«L'expérience vécue lors des trois dernières éditions a été riche et abondante. Nous nous sommes découverts une seconde maison, et une communauté accueillante et chaleureuse», déclare le président et fondateur du festival Grégoire Furrer, cité dans un communiqué.

«Nous ne pouvions nous résoudre à quitter cette nouvelle demeure, mais ne pouvions pas non plus imaginer un instant ne pas retourner là où le festival est né, et là où il a grandi durant plus de 30 ans. Je suis donc ravi que Montreux Comedy devienne un grand festival multisite, qui se nourrira des qualités uniques de chaque ville, et fera rayonner le canton», ajoute-t-il.

L'an dernier, le festival avait battu son record de fréquentation. Dix jours durant, il avait attiré 22 000 spectateurs, contre environ 20 000 lors des années précédentes. Il avait rassemblé 75 humoristes francophones, issus de six pays. La 36e édition a lieu en ce moment jusqu'à samedi. (mbr/ats)