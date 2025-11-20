ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Suisse

Le Montreux Comedy fait une annonce pour l'édition 2026

Critiqué, le Montreux Comedy fait une annonce pour l'édition 2026

Le gala «Je t’aime (moi non plus)» au Théâtre de Beaulieu, le site du festival depuis trois ans.
Le gala «Je t’aime (moi non plus)» au Théâtre de Beaulieu, le site du festival depuis trois ans.image: montreux comedy
Au milieu des critiques sur sa programmation, le Montreux Comedy a annoncé faire son retour sur la Riviera en 2026, tout en conservant ses quartiers lausannois. La 37e édition se partagera entre Beaulieu et le 2m2c.
20.11.2025, 19:0120.11.2025, 19:01

Délocalisé depuis trois ans à Lausanne en raison des travaux au 2m2c de Montreux, le festival international d'humour francophone Montreux Comedy retrouvera la Riviera en 2026, mais sans pour autant quitter la capitale vaudoise. La manifestation se déroulera en effet dans les deux villes, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La 37e édition, prévue du 11 au 22 novembre 2026, se déroulera à la fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, qui accueillera l'ouverture, et au 2m2c à l'Auditorium Stravinski à Montreux, où aura lieu la clôture. Les responsables annoncent 18 spectacles, plus de 100 artistes et attendent quelque 26 000 personnes.

«C'est un tournant historique pour le Montreux Comedy et le début d'une nouvelle ère»
Grégoire Furrer, dans un communiqué

«L'expérience vécue lors des trois dernières éditions a été riche et abondante. Nous nous sommes découverts une seconde maison, et une communauté accueillante et chaleureuse», déclare le président et fondateur du festival Grégoire Furrer, cité dans un communiqué.

Pendant ce temps...

Cet humoriste accuse le Montreux Comedy de «pisser sur la scène romande»

«Nous ne pouvions nous résoudre à quitter cette nouvelle demeure, mais ne pouvions pas non plus imaginer un instant ne pas retourner là où le festival est né, et là où il a grandi durant plus de 30 ans. Je suis donc ravi que Montreux Comedy devienne un grand festival multisite, qui se nourrira des qualités uniques de chaque ville, et fera rayonner le canton», ajoute-t-il.

L'an dernier, le festival avait battu son record de fréquentation. Dix jours durant, il avait attiré 22 000 spectateurs, contre environ 20 000 lors des années précédentes. Il avait rassemblé 75 humoristes francophones, issus de six pays. La 36e édition a lieu en ce moment jusqu'à samedi. (mbr/ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
Copin comme cochon: Paris, Ville Lumière
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La moitié des Suisses a un problème d'argent
Le pouvoir d'achat des Suisses s'amenuise. C'est ce qui ressort d'un sondage représentatif que watson a mené avec l'institut Demoscope. De nombreuses personnes ont dû modifier leurs comportements et puiser dans leurs économies pour faire face à la hausse des prix. Explications.
Ces dernières années, les prix ont pris l'ascenseur dans de nombreux domaines en Suisse. Alors que les primes maladie et les loyers ne font que grimper, notre pays se remet tout juste d'une longue période marquée par l'inflation. Et, pendant ce temps, l'évolution des salaires est restée pour le moins modérée.
L’article