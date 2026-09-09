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Le show de Jimmy Kimmel annoncé mort par erreur: ce que l'on sait

Jimmy Kimmel Live! devait s’arrêter en 2027 selon Page Six. Mais ABC a rapidement démenti l’information et évoque de «pures spéculations».
Jimmy Kimmel présente son célèbre late-show sur ABC depuis 2003. Mardi, sa fin a été annoncée pour 2027, avant que la chaîne ne démente l’information.

Cette émission culte annoncée morte par erreur? «De la spéculation»

C'est ce qu'on appelle un véritable imbroglio: quelques heures après que le tabloïd américain Page Six ait annoncé la fin du talk-show emblématique de Jimmy Kimmel l'année prochaine, son diffuseur s'est hâté pour publier un démenti. Voici ce que l'on sait.
09.09.2026, 09:2609.09.2026, 09:26

Pendant quelques instants, Jimmy Kimmel s'est retrouvé à la retraite. Il n'aura pas fallu longtemps avant que son employeur, ABC News, ne vienne démentir l'information et ne rappelle son vaillant soldat sous les drapeaux.

Mardi, Page Six annonçait en effet que «Jimmy Kimmel Live!», show emblématique de la chaîne, allait tirer sa révérence en 2027, après pas moins de 24 saisons à l’antenne. Selon une source citée par le média américain, le contrat de l’animateur ne devait tout simplement pas être renouvelé au-delà de son échéance actuelle, fixée à mai prochain.

Une information qui pouvait sembler crédible: contrairement aux habituelles prolongations de trois ans accordées à Jimmy Kimmel, ABC n’avait renouvelé son contrat que pour une seule année la dernière fois.

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Sauf qu’ABC a rapidement refroidi les ardeurs de ceux qui préparaient déjà les adieux de l’animateur de 58 ans. «Cette information est inexacte», a déclaré un porte-parole d’ABC Entertainment à Entertainment Weekly. Et d’ajouter:

«Toute information concernant l’avenir de l’émission à ce stade relève uniquement de la spéculation»
Un porte-parole d'ABC Entertainment dans un communiqué à Entertainment Weekly

Autrement dit: «Jimmy Kimmel Live!» pourrait bel et bien s’arrêter en 2027, mais rien n’est encore décidé. Le principal intéressé n’a d’ailleurs jamais caché qu’il réfléchissait à sa retraite. Il avait récemment expliqué que l’incertitude ambiante avait justement motivé cette prolongation inhabituellement courte de son contrat.

Sa femme Molly McNearney, également productrice exécutive de l’émission, a elle aussi reconnu que le couple évoquait régulièrement la possibilité de tourner la page. Tout en estimant que le rôle de son mari restait particulièrement important dans le climat politique actuel. «Je veux qu'il continue à se battre. J'ai envie qu'il ne baisse pas les bras, car je pense que ce qu'il fait est extrêmement important en ce moment», avait-elle fait savoir sur le podcast Armchair Exper.

«Mais, en tant que son épouse, j’aimerais vraiment qu’il puisse arrêter l’émission pour qu’il puisse se détendre»
Molly McNearney
Jimmy Kimmel, left, and Molly McNearney arrive at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jimmy Kimmel,Molly McNearney
Le présentateur et son épouse ont déjà avoué qu'ils réfléchissaient à leur retaite.Keystone

Le talk-show a déjà connu une sérieuse alerte en 2025. ABC avait temporairement suspendu Jimmy Kimmel après ses propos sur le meurtre de Charlie Kirk, avant de le remettre à l’antenne quelques jours plus tard sur fond de polémique nationale autour de la liberté d’expression.

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Lancé en 2003, «Jimmy Kimmel Live!» s’apprête donc bel et bien à entamer sa 24e saison. Pour la suite, Page Six a peut-être simplement annoncé la retraite de son animateur… un peu trop tôt. (mbr)

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