Porté par des agents de sécurité et par sa chanson abracadabrante, Tommy Cash a remporté les sélections pour représenter l'Estonie à Bâle cette année. Image: www.imago-images.de

On a trouvé la chanson la plus barrée de l'Eurovision

«Expresso Macchiato» se fout un peu de notre poire. On tient bien le morceau complètement barré mais sympa de l'Eurovision, qui aura lieu à Bâle cette année.

Nadine Sommerhalder

L'Eurovision déroule chaque année son lot de chansons originales. Mais l'une d'entre elles sort généralement du lot, parce qu'elle est particulièrement chelou. Pour 2025, le titre de la chanson idiote revient sans aucun doute à l'Estonie.

On vous laisse profiter de la traduction des paroles:

«No stresso, no stresso, no need to be depresso»

En français, ça sonne tout aussi bizarroïde: «Pas de stresso, pas de stresso, pas b'soin d'être depresso».

Et ce n'est qu'un petit extrait de la chanson Espresso Macchiato. C'est avec ce tube (de café) que le rappeur Tommy Cash a remporté les présélections estoniennes pour l'Eurovision. Il aura donc l'honneur de représenter son pays à Bâle en mai prochain.

Les Italiens adorent détester

Alors que certains sont encore en mode WTF, d'autres en sont persuadés: le morceau va devenir culte. Surtout en Italie. Dans les commentaires sur YouTube, les déclarations d'amour ironiques en provenance du pays de l'espresso se multiplient:

«En tant qu'Italien je suis outré. Outré qu'il n'ait pas encore reçu la citoyenneté italienne»

Une autre utilisatrice décrit ses sentiments de manière plus nuancée : «Je suis amusée, mais aussi confuse, également offensée, mais aussi honorée». Il y a de quoi, avec le mélange de mauvais italien et d'anglais auquel Tommy Cash a recours. «No time to talk, scusi, my days are very busy.»



«Pas le temps de causer, désolé, mes journées sont super occupées»

Niveau paroles, on trouve du luxe, de la dolce vita et de la caféine - on a d'ailleurs connu l'artiste branché sur des drogues encore plus excitantes...

Alors oui, en écoutant la chanson pour la première fois, on ne peut empêcher le cringe de nous saisir. Mais au moment d'appuyer sur stop, un rythme entraînant se met en place, et l'on surfe sur la mélodie tel un petit bateau sur le Golfe de Venise.

Tommy Cash - ESPRESSO MACCHIATO Vidéo: youtube

L'artiste de 33 ans a mis tout son amour pour les boissons chaudes italiennes dans cette chanson. Et peu importe si en italien on dit «per favore» et non «por favore», comme il le répète à l'envi. Il en va de sa liberté d'artiste, mais surtout de provocateur.

Tommy Cash et son Espresso sur scène Vidéo: youtube

Tommy Cash, de son vrai nom Tomas Tammemets, a par exemple mis en ligne sa chanson Espresso Macchiato lors d'une sortie officielle, il y a quelques semaines. Le clip, assez marrant, comprenait la mention «Vainqueur de l'Eurovision 2025».

Dans le clip d'«Espresso Macchiato», Tommy Cash s'embête comme un rat mort mais kiffe son café.

Un frangin imaginaire

Avec ce nom de scène, Tommy Cash est censé être le frère imaginaire de la star de la country Johnny Cash. Le nom se veut également une référence à «Cash», en français argent, dans les paroles de sa chanson actuelle («mi money numeroso»).

On peut d'ailleurs vous laisser apprécier son clip bien fantasque à 15 millions de vues, Pussy money weed, soit «Chatte, tune et herbe», dans lequel il louait déjà la maille dans cette trinité gangsta par excellence.

Avec sa musique, Tommy Cash veut représenter une liberté artistique radicale. Le clip vidéo officiel de Espresso Macchiato en est aussi la preuve. Filmé en plan fixe, il montre le musicien assis à une table, préparant et buvant un café avec délectation. Il ne se passe rien d'autre et pourtant, on reste fasciné devant ce non-spectacle.

Bon, il a ses chances à Bâle?

Des chansons comme Espresso Macchiato, mélodie accrocheuse et paroles simples, font partie de l'identité du concours Eurovision de la chanson. Une touche d'humour et d'ironie font souvent mouche.



Pendant ce temps, la France:

On se souvient de la Norvège, en 2022, avec Subwoofer qui chantait Give that wolf a banana (donne une banane à ce loup). Ou encore de la Finlande en 2024, avec No Rules! (pas de règles) des Windows95men. Du divertissement bien kitch, comme aiment s'en délecter les millions de spectateurs de l'Eurovision.

Les Norvégiens de Subwoolfer en mode banane à l'Eurovision de Turin, en 2022. Image: keystone

Niveau cote, l'Estonie se place actuellement en 6e position pour les paris. Les meilleures chances de gagner sont actuellement attribuées à la Suède, bien que celle-ci n'ait pas encore choisi sa chanson pour l'Eurovision de Bâle.