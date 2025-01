La France s'est choisi une star inattendue pour l'Eurovison

Si la nouvelle doit encore être officiellement confirmée, tous les indices concordent sur l'artiste qui succédera au chanteur Slimane pour représenter l'Hexagone, lors de la prochaine édition de l'Eurovision en mai prochain, à Bâle.

Et c'est une figure bien connue des Francophones, à en croire Le Parisien et le site Purecharts. Après Slimane, qui avait décroché une honorable quatrième place en 2024, c'est la chanteuse de 28 ans, Louane, qui devrait porter les couleurs de la France.

La chanteuse affirmait vouloir se concentrer sur son prochain album. Image: FilmMagic

Une information qui doit encore être confirmée officiellement, mais qui aura au moins eu le don de surprendre, étant donné que l’artiste avait elle-même écarté cette possibilité il y a quelques mois: «Contrairement aux rumeurs, je ne ferai pas l’Eurovision. (…) Cela me flatte qu’on pense à moi, d’autant que je le regardais toujours avec ma maman», avait-elle confié à l'époque au Parisien.

Il faut croire que la tentation était trop forte… ou le projet peut-être déjà dans les cartons.

De nombreux indices concordants

Car plusieurs indices ont mis la puce à l’oreille de ses fans. Son album Solo, sorti à l’automne, comporte une piste 9 mystérieusement laissée blanche. Coïncidence? Peut-être pas. Autre élément troublant: des trous dans l’agenda de sa tournée prévue au printemps, reportée à septembre 2025.

Et maintenant que la rumeur prend de l’ampleur, une question brûle les lèvres: avec quelle chanson Louane tentera-t-elle de conquérir l’Europe? Aucune info n’a encore filtré.

On sait toutefois que la chanteuse écrit et compose elle-même ses morceaux… en Solo, donc. Lol. Après Slimane et son Mon Amour, qui avait totalisé 445 points, suffisant pour le meilleur classement français depuis Barbara Pravi en 2021, Louane réussira-t-elle à faire encore mieux? Réponse le 17 mai. (mbr)