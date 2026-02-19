Festi'neuch aura lieu du 11 au 14 juin 2026 (image d'archives). Image: KEYSTONE

Festi'neuch dévoile sa programmation complète

Après une édition 2025 marquée par les intempéries, le festival neuchâtelois revient début juin avec près de 70 artistes à l'affiche.

Festi'neuch, qui aura lieu du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, a annoncé jeudi sa programmation complète. Outre les têtes d'affiche comme Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, Feu! Chatterton, The Hives ou Lorie, le festival complète son offre avec notamment Yelle, Flora Fischback ou Elie Zoé. Les billets du vendredi soir et du dimanche de cette 25e édition ont tous été vendus.

Le public va pouvoir découvrir environ 70 artistes lors de cette 25e édition. Le jeudi, les têtes d'affiche sont le groupe français Feu! Chatterton et «la voix du groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert, qui résonnera pour la première fois au festival neuchâtelois», ont indiqué les organisateurs.

De son côté, Yelle fera retentir «ses titres osés et enivrants sur les Jeunes-Rives pour fêter ses vingt ans de carrière. Entre voix célestes et rythmes pulsés, Flora Fishbach emportera le public dans un espace de liberté totale». La scène suisse sera à l’honneur avec Elie Zoé et Joya Marleen.

Un trio électro-rap «explosif»

Le vendredi, deux artistes français donneront des concerts, soit Adèle Castillon et Ben Mazué. S’ils sont connus séparément, les figures de l'électro-rap Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor «s’allient pour un show inoubliable, dont le résultat est explosif», peut-on lire dans le communiqué. La techno médiévale sera aussi à l'honneur avec Perceval.

Après des millions d’albums vendus dans le monde, le quintette suédois The Hives poursuivra son épopée rock le samedi à Festi’neuch. La chanteuse française Vanessa Paradis présentera aussi son nouvel album, imprégné de pop et de soul.

Propulsée au rang d’étoile montante de la pop, la jeune artiste franco-coréenne Miki chantera ses textes à Neuchâtel. Révélation masculine des Victoires de la musique 2026, Sam Sauvage donnera aussi un concert.

Une violente tempête l'an dernier

Le dimanche, les tubes de Lorie, icône des années 2000, résonneront sur la scène du Cargo. La chanteuse franco-comorienne Imany présentera son œuvre puissante «Women Deserve Rage». L’énergie généreuse et communicative de Gaël Faye émerveillera le public lors de son unique date en Suisse.

Initialement prévu le dimanche de l’édition passée, Junior Tshaka revient pour fêter ses vingt années de carrière, accompagné de nombreux choristes des écoles. L'an dernier, la soudaine et violente tempête du 15 juin avait en effet contraint le festival à évacuer le public dans l'urgence et à annuler le reste de la journée du dimanche.

Les billets du 15 juin du festival, qui avait joué à guichets fermés, avaient été remboursés. Avant l'évacuation, la manifestation avait annoncé un record de 59 000 personnes sur quatre jours. (jzs/ats)