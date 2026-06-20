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On a testé le niveau en rap du public au Caribana

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On a testé votre niveau en rap à Caribana

Vendredi soir au Caribana Festival, la scène rap a fait vibrer les festivaliers. Entre deux concerts, Watson est allé tester les connaissances musicales du public.
20.06.2026, 18:5320.06.2026, 19:14
Noémie Pascalin, Daniela Pardo

La programmation de l'édition 2026 du Caribana Festival, qui s'est déroulée du 17 au 20 juin, a une fois de plus prouvé son excellence en comblant toutes les attentes des amateurs de rap. Entre artistes établis et pépites émergentes, la soirée de vendredi a offert un spectacle saisissant.

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Profitant des entractes, Watson est allé sonder le public pour s'assurer que les festivaliers avaient bien révisé leurs classiques. La réponse fut sans équivoque: des gimmicks iconiques aux refrains les plus célèbres, les fans ont démontré une maîtrise impressionnante, prêts à vibrer jusqu'au bout de la nuit.

C'est dans une atmosphère électrique que l'événement s'est poursuivi, rythmé par le va-et-vient incessant d'une foule oscillant entre les deux scènes.

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Pour ne pas manquer une miette de cette affiche d'exception, le public a créé une dynamique unique où l'énergie circulait librement d'un espace à l'autre. Cette ferveur collective confirme que le Caribana reste un rendez-vous incontournable, où la passion de la musique unit toutes les générations dans une même euphorie.

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