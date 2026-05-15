ciel couvert11°
DE | FR
burger
Divertissement
Football

Les Beckham intègrent le club des milliardaires britanniques

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 08: David Beckham and Victoria Beckham attend the &quot;Victoria Beckham&quot; World Premiere at the Curzon Mayfair on October 08, 2025 in London, England. (Photo by Karwai T ...
David et Victoria Beckham à Londres en octobre 2025.WireImage

Les Beckham intègrent un club très fermé

David et Victoria Beckham ont vu leur fortune doubler en un an. Un compte en banque bien garni qui les propulse dans le cercle des milliardaires britanniques.
15.05.2026, 14:4215.05.2026, 15:34

La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, ex-Spice Girl devenue créatrice de mode et femme d'affaires, ont vu leur fortune doubler l'an dernier et intègrent le club des milliardaires britanniques, selon un classement annuel publié vendredi.

La fortune du couple est estimée à 1,185 milliard de livres (1,36 milliard d'euros), «grâce à des investissements judicieux dans le football, l'alimentation et les boissons, l'immobilier et la mode», détaille le célèbre journal britannique Sunday Times, soulignant que le footballeur devient le premier sportif britannique milliardaire.

Comment la «seconde famille royale d'Angleterre» a implosé

Il s'agit d'un bond par rapport à un patrimoine évalué à 500 millions de livres un an plus tôt, qui s'explique notamment par les investissements ces dernières années de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre dans l'Inter Miami, club américain où la star Lionel Messi a prolongé l'an dernier son contrat jusqu'en 2028.

De son côté, la marque de mode Victoria Beckham, lancée en 2008 et longtemps déficitaire, a vu l'an dernier son chiffre d'affaires dépasser les 100 millions de livres, selon le quotidien.

D'autres noms dans la liste

Le classement annuel du Times, qui recense les 350 individus et familles les plus riches du Royaume-Uni, tous secteurs confondus, voit entrer cette année Noel et Liam Gallagher, dont la fortune commune, estimée à 375 millions de livres, a été dopée par la tournée de reformation d'Oasis.

Le magnat des cryptomonnaies thaïlandais-britannique Christopher Harborne, à l'origine d'un don de 5 millions de livres non déclaré au chef du parti anti-immigration Reform UK Nigel Farage, qui a fait ces dernières semaines les gros titres de la presse britannique, entre lui aussi dans la liste.

Ce que l'on sait de la fête secrète des milliardaires dont personne ne parle

Nik Storonsky, patron et cofondateur de la banque en ligne britannique Revolut – dont la valorisation s'est envolée l'an dernier à 75 milliards de dollars – a vu sa fortune personnelle plus que doubler l'an dernier, à 16,411 milliards de livres, signant la plus forte progression du classement.

La famille de Gopi Hinduja, mort en novembre dernier et propriétaire d'un conglomérat dans la finance, l'énergie et la tech, reste en tête de la liste compilée par le Sunday Times, avec une fortune de 38 milliards de livres. (ag/ats)

Chaud devant! Les dernières actus people!
«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher
«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher
de Joanna Oulevay
Les looks de stars les plus ratés de Coachella
Les looks de stars les plus ratés de Coachella
de Joanna Oulevay
Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse
Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse
de Sainath Bovay
Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde
Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde
de Joanna Oulevay
Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier
Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier
de Sainath Bovay
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chef romand transforme des espaces en restaurant éphémère
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Si Chris Brown est habitué à diviser l'opinion publique et les critiques, son douzième album ne déroge pas à la règle. A la différence que, cette fois, les avis sur «BROWN» ne sont pas seulement partagés, mais... lapidaires.
«A real piece of shit.» Pas besoin de vous traduire la conclusion cinglante du média spécialisé Pitchfork en français pour que vous compreniez l'ampleur du désastre. Chris Brown vient en effet de dévoiler son dernier opus, «BROWN», la semaine passée, et autant dire que l'accueil qui lui a été réservé est glacial. Sur la plateforme, l'album a écopé du score implacable d'1,3 sur 10 par les experts et de 0,8 par les internautes.
L’article