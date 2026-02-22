Une vue aérienne de l'arène de Vérone, où vont se conclure les JO 2026 dimanche. Image: AP

Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture

Pour clore les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina dimanche, les organisateurs ont prévu une cérémonie hommage dans l'arène de Vérone.

Les joutes sportives, qui avaient commencé le 4 février avec le curling deux jours avant la cérémonie d'ouverture, se terminent dimanche après-midi avec la finale très attendue du hockey masculin entre les États-Unis et le Canada.

Puis en soirée, à partir de 20h30, le sport laissera la place à l'art et au spectacle pour terminer en beauté la quinzaine olympique italienne, avec la traditionnelle parade des athlètes et l'extinction de la vasque olympique.



Alors que la cérémonie d'ouverture s'était tenue simultanément sur quatre sites pour unifier des Jeux éparpillés, la cérémonie de clôture se déroulera dans la belle Vérone, connue du monde entier comme le lieu du drame de «Roméo et Juliette».

Comme de tradition, la soirée servira aussi de trait d'union avec les prochains JO, qui se joueront dans quatre ans dans les Alpes françaises. L'édition 2030 suivra en grande partie le modèle des JO 2026, avec des compétitions organisées dans des lieux largement dispersés, du lac Léman à la Méditerranée, entre la Haute-Savoie et Nice. Les JO de Milan-Cortina, les plus étalés géographiquement de l'histoire, ont été «une réussite», a souligné la présidente du Comité international olympique Kirsty Coventry, validant ainsi ce nouveau modèle.

«Ces Jeux ont vraiment été une réussite dans la nouvelle manière de faire les choses, de façon durable. Cela a dépassé toutes les attentes»

Pour acter la passation entre les deux éditions, le drapeau olympique sera donc officiellement remis aux Alpes françaises 2030, qui auront droit à leur segment en fin de cérémonie.

La lumière sera le thème central du tableau, avec une partie musicale, une portion en direct mêlant artistes et athlètes et un film projeté sur les écrans, le tout étant censé donner un avant-goût de ce que réserveront les JO 2030.

Pour le reste de la cérémonie de clôture, c'est la «beauté en action» qui sera mise à l'honneur, dans un hommage aux arts italiens et à la beauté du geste sportif.

«Avec "Beauté en action", tous les moyens d'expression, danse, musique, cinéma, architecture, s'intègrent dans une chorégraphie chorale. La beauté ne sera pas seulement montrée, mais vécue, partagée et ressentie. Nous voulons que le public fasse partie intégrante d'une histoire qui allie émotion et réflexion, corps et âme.» Maria Laura Iascone, directrice des cérémonies de Milano Cortina 2026

Les organisateurs ont dévoilé quelques noms qui seront à l'affiche, de Roberto Bolle, l'un des danseurs classiques les plus renommés au monde, à l'icône pop Achille Lauro, natif de Vérone. L'amphithéâtre romain de «la cité des amoureux», datant du Ier siècle, plus ancien que le Colisée de Rome, sera également le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques le 6 mars.

(jcz/afp)