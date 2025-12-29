Surprise! George Clooney a une nouvelle nationalité

L'acteur américain George Clooney, mais aussi son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants viennent d’obtenir le passeport d’un pays qu’on adore détester en Suisse romande.

Toute la famille Clooney a reçu de nouveaux passeports, selon un décret de naturalisation publié Journal officiel et consulté lundi par l'AFP. Révélé par Paris Match, ce décret concerne le couple star et leurs jumeaux âgés de huit ans. Loin d'Hollywood, l'acteur aux rôles emblématiques, dans la série Urgences et les films Ocean's notamment, et sa femme libano-britannique, avocate de profession, passent une partie de leur vie en France.

«J'aime la culture française, votre langue, même si je suis toujours aussi mauvais après 400 jours de cours» George Clooney, sur RTL, début décembre

Le couple avait acquis en 2021 une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, une commune du Var. «Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n'y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l'école. C'est primordial pour nous», avait-il ajouté, toujours sur RTL.

Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine est «l'endroit le plus heureux pour nous», avait assuré l'acteur, oscarisé pour Syriana (2005).

De son côté, son compatriote et réalisateur Jim Jarmusch a annoncé vendredi sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir, lui aussi, la nationalité française: «Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m'évader des États-Unis», a-t-il déclaré, en expliquant son attrait pour «la culture française». (afp/fv)