dégagé-2°
DE | FR
burger
International
People

George Clooney a la nationalité française

Surprise! George Clooney a une nouvelle nationalité

L'acteur américain George Clooney, mais aussi son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants viennent d’obtenir le passeport d’un pays qu’on adore détester en Suisse romande.
29.12.2025, 19:2529.12.2025, 19:47

Toute la famille Clooney a reçu de nouveaux passeports, selon un décret de naturalisation publié Journal officiel et consulté lundi par l'AFP. Révélé par Paris Match, ce décret concerne le couple star et leurs jumeaux âgés de huit ans. Loin d'Hollywood, l'acteur aux rôles emblématiques, dans la série Urgences et les films Ocean's notamment, et sa femme libano-britannique, avocate de profession, passent une partie de leur vie en France.

«J'aime la culture française, votre langue, même si je suis toujours aussi mauvais après 400 jours de cours»
George Clooney, sur RTL, début décembre

Le couple avait acquis en 2021 une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, une commune du Var. «Ici, on ne prend pas de photos de vos gamins. Il n'y a pas de paparazzis planqués à la sortie de l'école. C'est primordial pour nous», avait-il ajouté, toujours sur RTL.

Comment George Clooney a «mis fin à son règne de sex-symbol»

Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine est «l'endroit le plus heureux pour nous», avait assuré l'acteur, oscarisé pour Syriana (2005).

De son côté, son compatriote et réalisateur Jim Jarmusch a annoncé vendredi sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir, lui aussi, la nationalité française: «Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m'évader des États-Unis», a-t-il déclaré, en expliquant son attrait pour «la culture française». (afp/fv)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un séisme de magnitude 7 secoue le large de Taïwan
Samedi, un séisme de magnitude 7,0 a frappé au large de la côte Est de Taïwan, à une profondeur de 73 kilomètres, sans qu’aucun blessé ni dégât n’ait été signalé, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.
Un séisme de magnitude 7,0 est survenu au large de la côte Est de Taïwan samedi, a indiqué l’agence météorologique de l’île, sans qu'aucuns blessés ni dégâts n'aient été relevés dans l'immédiat, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.
L’article