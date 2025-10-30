Quelles que soient vos préférences en matière d'horreur, vous y trouverez votre compte. Image: Imago / IMdB, montage watson

Ces 10 films vous feront passer une soirée d'Halloween inoubliable

Halloween arrive à grands pas et il est temps de se pencher sur LA question qui va déterminer toute l'ambiance de la soirée: «On se mate quel film?» La réponse ici, et il y en a pour tous les goûts.

Préparez le popcorn et les bières, car le 31 octobre, c'est demain! Que vous cherchiez à rire à gorge déployée ou à jouer avec les limites de votre tolérance à la peur, on a ce qu'il vous faut pour magnifier votre All Hallows' Eve.

Du classique film de monstre au moderne «elevated horror», en passant par quelques curiosités filmiques et longs-métrages bien débiles, voici une sélection cinématographique qui vous permettra à coup sûr de passer une nuit d'Halloween mémorable.

Indice trouillométrique 🩸: une promenade de santé, si on tolère les occasionnelles giclées de sang.

🩸🩸: un peu corsé, mais on dormira quand même bien ce soir.

🩸🩸🩸: ça devient parfois difficile de regarder sans ses mains devant les yeux.

🩸🩸🩸🩸: il va falloir prévoir quelques dessins animés avant d'aller au lit.

🩸🩸🩸🩸🩸: pour les audacieux, les téméraires et les vétérans.



It Follows

La naissance d'un nouveau «It»

Pour son second long-métrage, le réalisateur David Robert Mitchell a réussi à marquer les esprits en inscrivant son œuvre au panthéon des classiques de l'horreur. On y suit Jay, une jeune fille qui rêve de romance et de liberté. Elle pense avoir trouvé l'homme idéal, mais ne se doute pas qu'un simple rapport sexuel dans la voiture de son prétendant va faire basculer sa vie dans l'horreur.

Il n'est pas question ici de MST (même si c'est en partie le message du film), mais d'une malédiction qui va la suivre à vitesse de marche sous la forme d'une entité malveillante capable de prendre l'apparence de n'importe qui. S'ensuit alors une enquête pour tenter de remonter à l'origine du phénomène. L'action se déroule dans la ville américaine de Détroit, dont l'incurie renforce le sentiment de déréliction de l'héroïne, et investit chaque plan d'une noirceur mêlée à de la nostalgie. Mention spéciale pour la bande originale style années 80 et ses synthés délicieusement saturés.

Année: 2014

Durée: 1h40

Trouillomètre: 🩸🩸🩸

On s'installe confortablement, et on profite. Image: Imago

Why Don't You Play in Hell?

Un film pour toute la famille

On part de l'autre côté du monde, à la découverte d'une œuvre nipponne complètement cinglée. On vous avait prévenu, il y en a pour tous les goûts, et si certains aiment se faire peur le soir d'Halloween, d'autres préfèreront s'éclater devant un métrage qui élève le «n'importe quoi» au rang d'art. Un art sanguinolent et exalté.

Bienvenue à Tokyo, où le jeune Hirata, cinéaste en herbe, voit son projet filmique mis à mal par les luttes de pouvoir mafieuses locales. Puis lui vient en tête l'idée du siècle: pourquoi ne pas faire des yakuzas les personnages du film, et les laisser se charcuter joyeusement à coups de katanas à l'occasion d'un plan-séquence survolté? Préparez-vous, vous n'avez probablement jamais vu un pareil «shitshow». Rires garantis.

Année: 2013

Durée: 2h10

Trouillomètre: 🩸

Si vous avez trouvé Kill Bill trop sanglant, vous n'êtes pas prêts. Nom original: Jigoku de Naze Warui. Image: imago

Sinister

Bilan cardiaque inclus

Du point de vue scientifique, Sinister est le film le plus terrifiant jamais conçu. En effet, une étude baptisée Science of Scare Project l'a désigné comme le roi incontesté de l'épouvante. Le projet, mené par moneysupermarket.com, consistait notamment à mesurer le rythme cardiaque de cobayes regardant une sélection de films. Les données ont ensuite été compilées afin d'obtenir une note sur 100. Pour référence, Insidious a été mesuré à 90, The Conjuring à 88. Sinister, quant à lui, culmine à 96 avec des battements de cœur 34% plus rapide que la normale, avec un pic à 131.

Le pitch? Un écrivain en manque d'inspiration s'installe dans une maison au passé charmant (ironie) avec toute sa famille. Il y trouve des pellicules étranges et décide de les visionner. Bien entendu, c'est là que les ennuis commencent. Aussi cliché qu'efficace.

Année: 2012

Durée: 1h50

Trouillomètre: 🩸🩸🩸🩸

Visionner de vieilles cassettes ou pellicules, ce n'est jamais une bonne idée. Image: Imago

Hell House LLC

Un docu sympa

Quand on parle de film en found footage (images retrouvées, en français), les mêmes titres reviennent sans cesse: Paranormal Activity, Rec, The Blair Witch Project, etc. Pourtant, l'un des meilleurs représentants du genre se voit souvent boudé: Hell House LLC.

Mêlant la diégèse du documentaire et celui du journal-vidéo après une tragédie mortelle dont la nature nous est inconnue, l'intrigue nous plonge quelques semaines auparavant, dans le projet d'un groupe de cinq amis: celui de transformer un vieil hôtel lugubre situé dans l'Etat de New York en véritable attraction horrifique pour les amateurs de sensations fortes. On suit leurs travaux ainsi que la dégradation de leur état mental à mesure que les événements inexplicables se cumulent et gagnent en intensité.

Année: 2015

Durée: 1h33

Trouillomètre: 🩸🩸🩸🩸🩸

Derrière toi, chef. Image: IMDB

Ghostland

Mylène dans tous ses états

Un film français pour varier les plaisirs, et aussi pour regarder Mylène Farmer incarner une maman badass. Ghostland, c'est le dernier film en date de Pascal Laugier, un porte-étendard du «new french extreme movement», un courant cinématographique porté par des œuvres comme Martyrs du même auteur, mais aussi Haute Tension d'Alexandre Aja ou Irréversible de Gaspar Noé. Comprenez: des films extrêmes à réserver aux briscards de l'horreur et aux cinéphiles chevronnés.

Pour en revenir à Ghostland, on reste dans la même veine, avec une sordide histoire de rapt, de (très) nombreux sursauts à l'écran et une plongée dans les affres de la psychologie de deux sœurs cruellement traumatisées.

Année: 2018

Durée: 1h31

Trouillomètre: 🩸🩸🩸🩸

Quand on ne s'appelle pas Barbie, la vie de poupée vivante est moins chic. Image: Imago / IMdB, montage watson

The Mirror

Les Arcanes Lunaires, façon mobilier de salon

The Mirror, aussi appelé Oculus, c'est exactement le type de film que l'on ne voit pas venir. On pense avoir affaire à un «teen movie» un peu effrayant, et nous voilà devant un petit chef-d'œuvre d'horreur psychologique, où deux ados font face à l'entité surnaturelle la plus perverse et redoutable jamais créée.



C'est simple: s'il devait exister un univers faisant s'affronter tous les monstres imaginés depuis les prémices du 7e art, ce miroir se tiendrait seul au milieu d'un océan de cadavres. Avec ça, j'ai probablement éveillé votre curiosité.

Année: 2013

Durée: 1h44

Trouillomètre: 🩸🩸

«It was at this moment that she knew: she fu**ed up». Image: Imago

Shaun of the Dead & Zombieland

Bières, popcorn et Twinkies à prévoir

Pour relâcher un peu la pression, quoi de mieux que deux comédies mythiques ayant comme point commun les zombies? Si l'objectif est de s'éclater entre potes tout en engloutissant des seaux de bonbons, alors ne cherchez pas plus loin. Les duos Simon Pegg/Nick Frost et Jessie Heisenberg/Woody Harrelson dans l'apocalypse Z sont des immanquables absolus.

Tout aussi recommandées: la duologie Zombieland et/ou la trilogie dite «Cornetto» mêlant parodie et hommage d'Edgar Wright, incluant Shaun of the Dead pour l'horreur, Hot Fuzz pour le film policier et Le dernier Pub avant la fin du monde pour la science-fiction. Que du lourd pour s'éclater devant la téloche.

Année: 2004 & 2009

Durée: 1h39 & 1h28

Trouillomètre: 🩸

Taper des zombies, c'est toujours mieux entre potes. Et on n'oublie pas la règle du «Double Tap». Image: Imago, montage watson

Late night with the Devil

Un talk-show pour se détendre

C'est la première fois que David Dastmalchian occupe le premier rôle dans un long-métrage et c'est une honte quand on connaît son talent. Dès le début, Late night with the Devil vous fait une promesse: celle de vous dévoiler toutes les images, y compris exclusives, d'une émission de talk-show spécial Halloween diffusée en direct en 1977. Celle-ci aurait dérapé, causant un profond traumatisme à quiconque y aurait assisté en plateau ou derrière sa télévision. Y survivrez-vous?

Pour redonner de l'élan à son émission en perte de vitesse, Jack Delroy concocte pour son audience une soirée exclusive où invités, accidents inexplicables et sueurs froides vont s'enchaîner, lui faisant comprendre que le prix du succès est bien plus élevé qu'escompté. Le film est un bijou d'originalité et retranscrit parfaitement l'ambiance des plateaux télé des années 70. Une merveille.

Année: 2023

Durée: 1h35

Trouillomètre: 🩸🩸🩸

Avec le recul, une édition spéciale fête de Pâques aurait sûrement été préférable pour l'émission. Image: imago

The Thing

Le lance-flammes, meilleur ami de l'homme

Parce qu'aucune liste de ce type ne saurait être complète sans mentionner au moins un classique absolu, en voilà un qui mérité une (re)-découverte. Point culminant de la carrière de John Carpenter, The Thing cuisine le concept du huis clos à la sauce paranoïa avec maestria, et donne ses lettres de noblesse aux sous-genres du film de monstre et du body-horror, notamment avec ses effets spéciaux «practical» révolutionnaires.

Tout se passe en Antarctique, dans une base de recherche isolée où un groupe de scientifiques se verra être confronté à une chose ineffable capable de prendre l'apparence de n'importe quoi ou… de n'importe qui.

Année: 1982

Durée: 1h49

Trouillomètre: 🩸🩸🩸

Ceux qui savent, savent. Image: Imago

The Cabin in the Woods

Les vacances à la plage, c'est bien aussi

C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de partir en week-end dans une cabane isolée dans les bois, et les choses vont de mal en pis. Si la situation de départ vous rappelle quelque chose ou que le synopsis semble un peu idiot, c'est normal. Là où ça devient génial, c'est que le film compte sur ses prémices bidon pour surprendre ses spectateurs.

Moins on en dit, mieux c'est. Si vous souhaitez écarquiller les yeux, la bouche béante devant l'un des climax les plus inattendus et marquants de ces dernières années, foncez!

Année: 2011

Durée: 1h35

Trouillomètre: 🩸🩸