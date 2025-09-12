larges éclaircies14°
DE | FR
burger
Divertissement
Harry Potter

SenLinYu a vendu les droits de son roman Alchemised

Cette fanfiction est promise à un destin aussi glorieux que Cinquante Nuances de Grey.
Cette fanfiction est promise à un destin aussi glorieux que Cinquante Nuances de Grey.montage: watson dr

Son histoire taboue inspirée d'Harry Potter va lui rapporter gros

Les droits d'une fanfiction à succès qui évolue autour du plus célèbre des sorciers viennent d'être achetés pour un montant record, par un gros studio hollywoodien. L'histoire initiale évoquait une sulfureuse liaison entre Hermione et Draco.
12.09.2025, 20:4412.09.2025, 20:44
Joel Espi
Plus de «Divertissement»

On n'avait pas vu ça depuis Cinquante Nuances de Grey. Le roman d'E.L. James était, à l'origine, une fanfiction issue de la saga Twilight. Elle s'est vendue à 60 millions d'exemplaires et s'est achevée avec une adaptation cinématographique - sans oublier une belle quantité de menottes et de cravaches achetées par des couples en mal de jeux coquins.

On sait enfin pourquoi cette actrice a quitté «Vampire Diaries»

En termes de chiffres, le succès de ces romans BDSM un peu sucrés est souvent comparé à celui de la saga Harry Potter. Mais en chiffres absolus, sur un seul tome, les fessées de Mister Grey ont séduit plus de lecteurs que les baguettes magiques de Poudlard.

Avec une série actuellement en tournage, l'engouement pour l'univers du sorcier créé par J.K. Rowling est toutefois loin de s'essouffler. Et il pourrait connaître le même destin surprenant. Comme le rapporte notamment le Hollywood Reporter, la société de production Legendary vient d'acquérir, pour un montant record, la fan fiction Alchemised, une fanfiction inspirée de l'univers du jeune sorcier.

Legendary est derrière des films à succès comme Dune ou Minecraft, et n'a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie. Les sources évoquent au moins 3 millions de dollars pour l'écrivain SenLinYu.

Une psy nous explique pourquoi le porno est important pour un couple

Mais différents médias évoquent un montant possible à 7 chiffres, soit des dizaines de millions de dollars. Voilà qui constituerait les droits les plus chers jamais acquis - sans tenir compte de l'inflation. Dans le Hollywood Reporter, l'écrivain - qui s'identifie comme non-binaire, dit:

«Je suis honoré par l'incroyable enthousiasme pour ce projet, et je suis impatient de voir le monde de Paladia prendre vie.»

L'univers de Paladia prend forme dans ce livre de 900 pages, Manacled. L'auteur y imagine un monde dans lequel Harry Potter aurait été tué par Voldemort et l'Ordre du Phoenix démantelé. Dans cet univers darkfic, plus sombre, les ennemis jurés Hermione Granger et Draco Malfoy finissent par se rapprocher...

«Amour interdit», ou comment le couple «Dramione» fait fantasmer des millions de gens

@beckysedits It’s not canon, it’s legendary🐍 #dramione #dramioneedit #dracomalfoy #hermionegranger #dracoxhermione #slytherin #hogwarts #harrypotteredit #dramionetok #dramionevibes #fanfictionvibes #forbiddenlove #tiktokviral #enemiestolovers #foryou #viral #fyp ♬ suono originale - 𝘽𝙚𝙘𝙠𝙮

Legendary semble avoir tellement confiance dans ce qui devrait être une nouvelle version de l'histoire nommée Alchemised qu'elle a en acquis les droits avant même la sortie de ce livre de 1000 pages. Ceci malgré le rejet parfois violent de certains fans d'Harry Potter.

Emma Watson et ces célébrités ont dû rendre leur permis

Imaginez, après le 5e tome de la saga de J.K. Rowling, Hermione - qui n'est jamais nommée, pour éviter d'avoir affaire aux avocats de l'auteure britannique - a perdu la mémoire. Emprisonnée par les disciples de Voldemort, elle se retrouve face à Draco Malfoy, son gêolier. La mission du blond diablotin: lui faire porter son enfant.

Malgré les critiques et un certain malaise, Manacled, publié en ligne par épisode, a pu compter sur des millions de lecteurs, et au moins 100 000 évaluations à 5 étoiles, explique le site Collider.

Le couple ficionnel appelé «Dramione» - soit la contraction de Draco et Hermione - fait désormais fantasmer des millions de personnes sur les réseaux sociaux. De quoi mettre l'eau à la bouche des studios de cinéma.

Certains craqueraient bien pour ce Draco pas sympa mais sexy

@the_mole_bag A definite upgrade...😂😂 #draco #drarry #fyp #foryou #foryoupage #harrypotter #hogwarts #howtoruinharrypotter #harrypotteredit #ruiningharrypotter #harrypotterseries ♬ Toxic x Pony - ALTÉGO

Alchemised sortira le 23 septembre. Selon Business Insider, l'histoire est une refonte de Manacled, dont SenLinYu a notamment retiré les allusions trop directes à l'univers des sorciers. Sur la description du livre, on peut lire:

«Autrefois une alchimiste prometteuse, Helena Marino est désormais prisonnière de la guerre comme de son propre esprit. Ses amis et alliés de la Résistance ont été brutalement assassinés, ses capacités réduites au silence, et le monde qu’elle connaissait anéanti.»
Jeux sado-masos: cet abuseur doit prendre plus cher

Ça sent en effet la déprime et la disponibilité pour les prédateurs. La 4e de couverture ajoute:

«Au lendemain d’une longue guerre, la nouvelle classe dirigeante de Paladia, composée de familles de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures immondes ont contribué à la victoire, détient Helena captive.»

La description conclut sur le fait que la prisionnière, autant que son geôlier, ont des secrets qui doivent être révélés, «peu en importe le prix». De quoi relancer les ventes de menottes?

On a encore des infos sur Harry Potter (et il est vivant)

À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après?

1 / 12
À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après?
Daniel Radcliffe, alias Harry Potter.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X

En attendant, les acteurs des films font des trucs coquins...

Vidéo: instagram
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Ces animaux craquants ont le sens de la comédie
C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.
Cute News, everybody!
L’article