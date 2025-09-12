Cette fanfiction est promise à un destin aussi glorieux que Cinquante Nuances de Grey. montage: watson dr

Son histoire taboue inspirée d'Harry Potter va lui rapporter gros

Les droits d'une fanfiction à succès qui évolue autour du plus célèbre des sorciers viennent d'être achetés pour un montant record, par un gros studio hollywoodien. L'histoire initiale évoquait une sulfureuse liaison entre Hermione et Draco.

Joel Espi Suivez-moi

On n'avait pas vu ça depuis Cinquante Nuances de Grey. Le roman d'E.L. James était, à l'origine, une fanfiction issue de la saga Twilight. Elle s'est vendue à 60 millions d'exemplaires et s'est achevée avec une adaptation cinématographique - sans oublier une belle quantité de menottes et de cravaches achetées par des couples en mal de jeux coquins.

En termes de chiffres, le succès de ces romans BDSM un peu sucrés est souvent comparé à celui de la saga Harry Potter. Mais en chiffres absolus, sur un seul tome, les fessées de Mister Grey ont séduit plus de lecteurs que les baguettes magiques de Poudlard.

Avec une série actuellement en tournage, l'engouement pour l'univers du sorcier créé par J.K. Rowling est toutefois loin de s'essouffler. Et il pourrait connaître le même destin surprenant. Comme le rapporte notamment le Hollywood Reporter, la société de production Legendary vient d'acquérir, pour un montant record, la fan fiction Alchemised, une fanfiction inspirée de l'univers du jeune sorcier.

Legendary est derrière des films à succès comme Dune ou Minecraft, et n'a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie. Les sources évoquent au moins 3 millions de dollars pour l'écrivain SenLinYu.

Mais différents médias évoquent un montant possible à 7 chiffres, soit des dizaines de millions de dollars. Voilà qui constituerait les droits les plus chers jamais acquis - sans tenir compte de l'inflation. Dans le Hollywood Reporter, l'écrivain - qui s'identifie comme non-binaire, dit:

«Je suis honoré par l'incroyable enthousiasme pour ce projet, et je suis impatient de voir le monde de Paladia prendre vie.»

L'univers de Paladia prend forme dans ce livre de 900 pages, Manacled. L'auteur y imagine un monde dans lequel Harry Potter aurait été tué par Voldemort et l'Ordre du Phoenix démantelé. Dans cet univers darkfic, plus sombre, les ennemis jurés Hermione Granger et Draco Malfoy finissent par se rapprocher...

Legendary semble avoir tellement confiance dans ce qui devrait être une nouvelle version de l'histoire nommée Alchemised qu'elle a en acquis les droits avant même la sortie de ce livre de 1000 pages. Ceci malgré le rejet parfois violent de certains fans d'Harry Potter.

Imaginez, après le 5e tome de la saga de J.K. Rowling, Hermione - qui n'est jamais nommée, pour éviter d'avoir affaire aux avocats de l'auteure britannique - a perdu la mémoire. Emprisonnée par les disciples de Voldemort, elle se retrouve face à Draco Malfoy, son gêolier. La mission du blond diablotin: lui faire porter son enfant.

Malgré les critiques et un certain malaise, Manacled, publié en ligne par épisode, a pu compter sur des millions de lecteurs, et au moins 100 000 évaluations à 5 étoiles, explique le site Collider.

Le couple ficionnel appelé «Dramione» - soit la contraction de Draco et Hermione - fait désormais fantasmer des millions de personnes sur les réseaux sociaux. De quoi mettre l'eau à la bouche des studios de cinéma.

Alchemised sortira le 23 septembre. Selon Business Insider, l'histoire est une refonte de Manacled, dont SenLinYu a notamment retiré les allusions trop directes à l'univers des sorciers. Sur la description du livre, on peut lire:

«Autrefois une alchimiste prometteuse, Helena Marino est désormais prisonnière de la guerre comme de son propre esprit. Ses amis et alliés de la Résistance ont été brutalement assassinés, ses capacités réduites au silence, et le monde qu’elle connaissait anéanti.»

Ça sent en effet la déprime et la disponibilité pour les prédateurs. La 4e de couverture ajoute:

«Au lendemain d’une longue guerre, la nouvelle classe dirigeante de Paladia, composée de familles de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures immondes ont contribué à la victoire, détient Helena captive.»

La description conclut sur le fait que la prisionnière, autant que son geôlier, ont des secrets qui doivent être révélés, «peu en importe le prix». De quoi relancer les ventes de menottes?

