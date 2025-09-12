Son histoire taboue inspirée d'Harry Potter va lui rapporter gros

On n'avait pas vu ça depuis Cinquante Nuances de Grey. Le roman d'E.L. James était, à l'origine, une fanfiction issue de la saga Twilight. Elle s'est vendue à 60 millions d'exemplaires et s'est achevée avec une adaptation cinématographique - sans oublier une belle quantité de menottes et de cravaches achetées par des couples en mal de jeux coquins.
En termes de chiffres, le succès de ces romans BDSM un peu sucrés est souvent comparé à celui de la saga Harry Potter. Mais en chiffres absolus, sur un seul tome, les fessées de Mister Grey ont séduit plus de lecteurs que les baguettes magiques de Poudlard.
Avec une série actuellement en tournage, l'engouement pour l'univers du sorcier créé par J.K. Rowling est toutefois loin de s'essouffler. Et il pourrait connaître le même destin surprenant. Comme le rapporte notamment le Hollywood Reporter, la société de production Legendary vient d'acquérir, pour un montant record, la fan fiction Alchemised, une fanfiction inspirée de l'univers du jeune sorcier.
Legendary est derrière des films à succès comme Dune ou Minecraft, et n'a pas hésité à mettre la main au porte-monnaie. Les sources évoquent au moins 3 millions de dollars pour l'écrivain SenLinYu.
Mais différents médias évoquent un montant possible à 7 chiffres, soit des dizaines de millions de dollars. Voilà qui constituerait les droits les plus chers jamais acquis - sans tenir compte de l'inflation. Dans le Hollywood Reporter, l'écrivain - qui s'identifie comme non-binaire, dit:
L'univers de Paladia prend forme dans ce livre de 900 pages, Manacled. L'auteur y imagine un monde dans lequel Harry Potter aurait été tué par Voldemort et l'Ordre du Phoenix démantelé. Dans cet univers darkfic, plus sombre, les ennemis jurés Hermione Granger et Draco Malfoy finissent par se rapprocher...
Legendary semble avoir tellement confiance dans ce qui devrait être une nouvelle version de l'histoire nommée Alchemised qu'elle a en acquis les droits avant même la sortie de ce livre de 1000 pages. Ceci malgré le rejet parfois violent de certains fans d'Harry Potter.
Imaginez, après le 5e tome de la saga de J.K. Rowling, Hermione - qui n'est jamais nommée, pour éviter d'avoir affaire aux avocats de l'auteure britannique - a perdu la mémoire. Emprisonnée par les disciples de Voldemort, elle se retrouve face à Draco Malfoy, son gêolier. La mission du blond diablotin: lui faire porter son enfant.
Malgré les critiques et un certain malaise, Manacled, publié en ligne par épisode, a pu compter sur des millions de lecteurs, et au moins 100 000 évaluations à 5 étoiles, explique le site Collider.
Le couple ficionnel appelé «Dramione» - soit la contraction de Draco et Hermione - fait désormais fantasmer des millions de personnes sur les réseaux sociaux. De quoi mettre l'eau à la bouche des studios de cinéma.
Alchemised sortira le 23 septembre. Selon Business Insider, l'histoire est une refonte de Manacled, dont SenLinYu a notamment retiré les allusions trop directes à l'univers des sorciers. Sur la description du livre, on peut lire:
Ça sent en effet la déprime et la disponibilité pour les prédateurs. La 4e de couverture ajoute:
La description conclut sur le fait que la prisionnière, autant que son geôlier, ont des secrets qui doivent être révélés, «peu en importe le prix». De quoi relancer les ventes de menottes?