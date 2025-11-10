Où fêterez-vous Nouvel An? Faites notre test

Quiz
Ce test révèle ce que vous devriez faire pour Nouvel An
Où allez-vous passer votre Nouvel An cette année? Dans un chalet cosy, entouré de votre famille, ou en ville, entouré d'inconnus un peu trop joyeux? Notre test vous aidera à vous décider.
Au fond, c'est tous les ans la même rengaine. L'effervescence de Noël nous emporte et on en oublie de réfléchir à Nouvel An.
Heureusement, watson est là pour vous aider. On vous conseille avec joie, grâce à un petit test psy. En seulement huit questions, il vous dira à quoi devraient ressembler vos plans pour le réveillon 2025.
8 questions
Où fêterez-vous Nouvel An?
Dans un chalet à la montagne ou en ville? On a ce qu'il vous faut!
