Où fêterez-vous Nouvel An? Faites notre test

On néglige trop souvent le programme du Nouvel-An. Mais grâce à watson, vous allez pouvoir le planifier très en avance. image: watson

Quiz

Ce test révèle ce que vous devriez faire pour Nouvel An

Où allez-vous passer votre Nouvel An cette année? Dans un chalet cosy, entouré de votre famille, ou en ville, entouré d'inconnus un peu trop joyeux? Notre test vous aidera à vous décider.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Au fond, c'est tous les ans la même rengaine. L'effervescence de Noël nous emporte et on en oublie de réfléchir à Nouvel An.

Heureusement, watson est là pour vous aider. On vous conseille avec joie, grâce à un petit test psy. En seulement huit questions, il vous dira à quoi devraient ressembler vos plans pour le réveillon 2025.