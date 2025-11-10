stratus fréquent
DE | FR
burger
Divertissement
Quiz

Où fêterez-vous Nouvel An? Faites notre test

Où fêterez-vous Nouvel An? Faites notre test
On néglige trop souvent le programme du Nouvel-An. Mais grâce à watson, vous allez pouvoir le planifier très en avance. image: watson
Quiz

Ce test révèle ce que vous devriez faire pour Nouvel An

Où allez-vous passer votre Nouvel An cette année? Dans un chalet cosy, entouré de votre famille, ou en ville, entouré d'inconnus un peu trop joyeux? Notre test vous aidera à vous décider.
10.11.2025, 09:1110.11.2025, 09:11
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Au fond, c'est tous les ans la même rengaine. L'effervescence de Noël nous emporte et on en oublie de réfléchir à Nouvel An.

Ours, patates ou lancer de meubles: voici 8 traditions du Nouvel An

Heureusement, watson est là pour vous aider. On vous conseille avec joie, grâce à un petit test psy. En seulement huit questions, il vous dira à quoi devraient ressembler vos plans pour le réveillon 2025.

8 questions
Cover Image

Où fêterez-vous Nouvel An?

Dans un chalet à la montagne ou en ville? On a ce qu'il vous faut!

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
1
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Voici 25 chiens de célébrités qui n'ont pas été clonés
Pas fan des animaux de compagnie clonés? Voici 25 chiens adoptés par des célébrités qui, à part la possibilité de manger dans des gamelles en argent massif, sont «presque» ordinaires.
L'annonce de Tom Brady d'avoir cloné sa chienne Lua, décédée en 2023, pour donner vie à sa nouvelle chienne, Junie, a fait grand bruit cette semaine. L'ancien footballeur de la NFL n'est toutefois pas le seul à avoir eu recours au clonage pour faire «renaître» son animal de compagne avec une pipette - d'autres célébrités, comme Paris Hilton et Barbara Streisand, ont également tenté le coup.
L’article