On fond! Voilà un record du monde qui a du coeur...et du sens.

Comme le relate le média 20minutes.fr, la consommation de viande de chien existe toujours en Corée du sud. Cependant, une loi a été votée en janvier pour interdire ce commerce. «Les personnes qui élèvent, vendent ou abattent des canidés en vue de les proposer à la consommation risquent trois ans de prison et une amende de 30 millions de wons (près de 20.000 euros)», nous informe encore le média français.

Le nom du nouveau recordman? Mitchell Rudy. Il a battu de deux cadors l'ancien tenant du titre, qui ne tenait que 36 boules de poils du bout de ses longes. Mitchell a tenu la cadence sur une distance d'un kilomètre. Sur les images, on peut voir que les toutous sont quand même bien gentils; il tirent un peu, mais tout le monde semble aller dans le même sens, et personne ne se fout dessus.

Un passionné d'animaux a décroché un record du monde pour le moins insolite. Ce défi, qui a nécessité beaucoup d'agilité et de laisses, n'a pas été choisi au hasard.

