Ce Romand a perdu son record du monde du «plongeon de la mort»

La marque du Vaudois Lucien Charlon ne sera pas restée longtemps au sommet. Etabli en août en Suisse, son record du monde du «plongeon de la mort» vient d'être battu par un Français.

Le Franco-suisse Lucien Charlon, étudiant à l'EPFL, n'est plus le recordman du monde du «plongeon de la mort», cette discipline spectaculaire, appelée «døds» en Norvège où elle est née. Réservé aux casse-cous, le «death diving» consiste à simuler un plat, mais à se rassembler au dernier moment, juste avant l'entrée dans l'eau, de manière à atténuer la violence de l'impact.

Charlon avait signé un plongeon de 41,7 mètres en août dernier. Il s'était jeté dans l'Orbe du haut du viaduc du Day, sur la commune de Vallorbe, pour s'emparer du record du monde. Sa performance dans un cadre naturel d'exception était à couper le souffle.

Or lundi en Espagne, Côme Girardot a amélioré cette marque, et pas qu'un peu. Le Français a plongé d'une falaise de 44,3 mètres à Aldeaquemada en Andalousie. Son saut a duré trois secondes et lui a permis d'atteindre la vitesse folle de 106km/h.

Cet exploit ne doit pas faire oublier que le «plongeon de la mort» est une pratique à risque. Si le saut n'est pas parfait techniquement, «l’entrée dans l’eau peut faire très mal», détaillait l'an passé le Français auprès de Ouest-France, après avoir amélioré un précédent record. Girardot avait alors plongé à Fleury dans le Sud de la France et cela n'avait pas plu au maire de la commune. Ce dernier avait dénoncé un acte «totalement inconscient» au micro de France 3.

«Je suis en colère, car c’est une incitation à un défi dangereux» André-Luc Montagnier, maire de Fleury

L’édile avait annoncé son intention de porter plainte pour «non-respect d’un arrêté municipal» et «mise en danger d’autrui». Une démarche à laquelle Côme Girardot ne s'attendait pas. «Dire que je mets les gens en danger est faux. Dans la vidéo sortie sur Riding Zone, je parle de ma préparation, de mon entraînement et qu’il ne faut pas reproduire ça», précisait l'athlète français. Pas étonnant donc que le plongeur ait cette fois choisi l'Espagne pour réaliser sa nouvelle prouesse, et battre le record du monde du Vaudois.

Girardot, Charlon et le Norvégien Ken Stornes sont les seuls dodsers de haut vol à avoir franchi la barre des 40 mètres. Ils se livrent depuis plusieurs mois une chasse aux records et ont significativement augmenté la meilleure marque mondiale. Les 44,3 mètres réalisés lundi par le Français pourraient donc être amenés à être dépassés dans un futur proche.

