Humeur

2500 Français ont commis une hérésie fromagère

Nos voisins pensaient avoir battu le record de la plus grande raclette du monde… sauf qu’ils ont tout faux. Heureusement, la Suisse est là pour remettre les pendules (et les poêlons) à l’heure.

Ah, ces Français… Toujours prêts à fanfaronner dès qu’ils font fondre un bout de fromage. Et ce samedi, à Saint-Etienne, ils ont osé: 2500 personnes réunies, 1200 kilos de pommes de terre, 800 kilos de fromage, 600 kilos de charcuterie, et les voilà qui se proclament détenteurs du record de la plus grande raclette du monde...



Sauf que.



Nous, en Suisse, on a regardé ça avec la même tête qu’un Fribourgeois devant une fondue en sachet. Parce que ce que nos amis stéphanois ont joyeusement englouti… ce n’était PAS une raclette, mais une «raclonette». Oui, oui, vous avez bien lu. Une raclonette. Autrement dit, du fromage fondu dans des petits poêlons sous une résistance électrique. Autant dire une hérésie.

Eddy Baillifard, grand manitou de la raclette Valais AOP, n’en revenait déjà pas lors de l'édition 2024, sur le plateau de la RTS. «Raclette? Raclette? C’est une raclonette party, ça!», s’exclamait-il, la main sur le cœur et le couteau à fromage prêt à corriger cette offense culinaire.

Non parce qu’une vraie raclette, ça se RACLE. Pas de gadgets électriques. Pas de poêlons. Pas de fromage qui fond mollement comme un vulgaire camembert oublié sur un radiateur.

Comme ça 👇 Image: The Washington Post

Et ne parlons même pas de la charcuterie… 600 kilos de jambon et de chorizo. Mais enfin, qui fait ça? C’est comme mettre du ketchup sur une fondue moitié-moitié. Ici, la tradition, c’est pommes de terre, cornichons, petits oignons et viande séchée. Point barre.

La raclette selon la France. Image: leprogres.fr

Mais bon, on est (peut-être) un peu (trop) magnanimes. On pourrait leur en vouloir, mais au fond, ils ne savent pas vraiment ce qu’ils font. Venez donc en Valais, à Bagnes, la capitale de la raclette, on vous montrera ce que c’est qu’un vrai coup de raclette. Vous savez, avec le fromage qui se tire en filaments dorés, du matériel digne de ce nom et une fierté nationale en béton.

Le Valais compte bien se venger

Mais la Suisse compte bien remettre les pendules à l’heure. Et pour cause: le 5 avril, 4000 amateurs de raclette vont se réunir pour établir un VRAI record à Martigny Expo. Avec du fromage Valais AOP, des racleurs et racleuses de compétition, et une ambiance aussi fondante que le fromage sur nos assiettes. Spoiler, cette fois, il n’y aura pas de poêlons en plastique.



Amis Français, si vous voulez vraiment voir un record du monde digne de ce nom, on vous fera volontiers une place à table. D'ici là, concentrez-vous sur vos croissants.