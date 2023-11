Humeur

Au secours, ce film Disney revient

Je n'ai plus les mots.

Qu'il est loin le temps où les studios Disney nous offraient de bons vieux films. Car non, nous ne sommes toujours pas libérés (ni délivrééés) de la Reine des Neiges dont un quatrième film vient d'être annoncé ce jeudi, alors que le troisième n'a même pas commencé. Et je sais pas vous, mais moi j'ai déjà envie de hurler.

«Je n'ai pas grand-chose à dire sur ces films pour l'instant, mais Jennifer Lee, qui a créé "La Reine des neiges" et "La reine des neiges 2" travaille dur avec son équipe de Disney Animation, non pas sur une, mais sur deux histoires» Bob Iger, patron de Disney à Good Morning America

Et si notre cher Bob pensait faire des heureux, je crois qu'il a surtout déclenché une crise d'eczéma chez pas mal d'entre nous. Et surtout chez moi. Non parce qu’avouons-le, c'est un peu de la daube ce truc. Une princesse des Neiges qui chante à tue-tête au point de nous faire saigner des oreilles, on a plus l'âge de subir de telles atrocités. Et déjà, qui veut être une princesse des Neiges? C'est nul (dit celle qui préfère suer sous 40 degrés que de congeler sous -10).

Mais pourquoi je déteste ça?

Outre le non-sens absolu de ce film, c'est tout ce qui vient avec qui me glace le sang: les rayons Manor transformés en châteaux des glaces, l'affreux morceau qui passe en boucle dans les haut-parleurs et des gosses qui courent partout sans savoir où donner de la tête, sans parler des jouets et vêtements floqués «Team Anna et Elsa». Bref, RIEN ne va.

C'est cadeau Ne me remerciez pas. Vidéo: YouTube/Disney FR

Je préfère avoir droit, chaque année, à Mariah Carey et son it's tiiiiiime sur Instagram. C'est vous dire à quel point je méprise La Reine des Neiges.

Raison de plus pour aller faire son shopping chez Globus (en bonne Genevoise qui se respecte) parce que c'est tout de même plus classe. Et là-bas au moins, on trouve de super décorations de Noël.

Si le mois de novembre est déjà assez déprimant comme ça, cette nouvelle m'est tombée dessus comme un coup de massue dont je me serais bien passée. Heureusement c'est vendredi, le week-end n'est qu'à quelques heures.