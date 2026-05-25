Voici ce que révèle vraiment le Kama-sutra sur le désir des femmes

Ce texte ancien est bien plus féministe que vous ne le croyez. Rainer Krack/Alamy

Longtemps réduit à un simple catalogue de positions sexuelles, le Kama-sutra révèle pourtant une vision bien plus moderne et nuancée des relations intimes. Selon plusieurs chercheurs, ce texte vieux de près de 1800 ans plaçait déjà le consentement, le désir féminin et la réciprocité au cœur de la sexualité.

Sharha / the conversation

Plus de «Divertissement»

Un article de The Conversation

On a souvent tendance à penser, en matière de sexualité, que la voix des femmes n'a été prise au sérieux que depuis relativement peu de temps. Pourtant, le pouvoir sexuel et la libération des femmes sont déjà présents dans le Kama-sutra, l'un des écrits majeurs de l'hindouisme, qui remonte au IIIe siècle.

Peut-être pensez-vous que le Kama-sutra n'est pas un texte émancipateur ou avant-gardiste. Mais cette idée repose sur un malentendu de l'époque coloniale qui s'est perpétué et s'est projeté à travers les représentations, dans la la culture populaire, de ce «guide sexuel».

A l'origine: un malentendu

L'homme à l'origine de ce malentendu est Richard Francis Burton, qui a traduit le texte en anglais en 1883. Cette «traduction» n'était toutefois pas fidèle, mais plutôt une interprétation élaborée à travers un prisme résolument étroit et centré sur le plaisir masculin.

L'aventurier le plus extravagant de l'âge d'or des explorations victoriennes parlait 26 langues. image: wikipedia

Dans mes recherches, j'ai toutefois découvert un texte très différent – un texte qui pourrait même être considéré comme féministe selon les normes modernes. Le texte original du IIIe siècle attribué au philosophe Vatsyayana ainsi que des traductions et interprétations plus récentes, présentent les femmes comme des participantes actives de leur sexualité et tout à fait capables d'exprimer leurs désirs.

Loin d'être un simple manuel sexuel, il considère le consentement comme un élément central de la liberté sexuelle, mettant l'accent sur la réciprocité, l'enthousiasme et le droit de refuser. La chercheuse indienne Kumkum Roy explique que Vatsyayana pensait que le désir était un facteur d'harmonie, soucieux d'éthique et encourageait l'amour et le respect mutuels.

Dans le texte de Vatsyayana, selon les traductions les plus fidèles, les relations sont présentées comme des échanges négociés, fondés sur le désir, la communication et l'attention émotionnelle. Les femmes ne sont pas passives. Elles expriment leurs préférences, fixent des limites, initient les rapprochements intimes et recherchent leur plaisir.

Les versets dépeignent un échange ludique et chaleureux entre des personnes proches, qui partagent un moment réconfortant à travers l'humour, les taquineries et l'utilisation d'allusions plutôt que de mots directs, créant une atmosphère qui les entraîne vers l'intimité et le plaisir. Prenons cet extrait :

Ils parlent ensemble de choses Qu'ils ont faites ensemble auparavant, En plaisantant et en se titillant, abordant Toutes sortes de choses cachées et obscènes. Livre II, chapitre 10.

Comme le montre l'extrait qui suit, le consentement s'exprime non seulement par des mots, mais aussi par des gestes, des expressions et des signaux qui exigent de l'attention plutôt que des suppositions. Vatsyayana affirme qu'un homme doit interpréter les gestes et les signaux de désir sexuel d'une femme pour gagner sa confiance avant d'entrer en contact avec elle:

Lorsque ces diverses humeurs érotiques sont évoquées Selon la nature particulière de la femme Et de sa région, elles inspirent L'affection, la passion et le respect des femmes. Livre II, chapitre 6

L'indianiste Wendy Doniger soutient que le Kama-sutra enseigne un «langage sexuel» qui dépasse le cadre de la chambre à coucher. Il s'agit de savoir décrypter les signaux, de respecter l'autonomie de l'autre et de reconnaître le désir comme quelque chose de cocréé, et non d'imposé – des compétences qui devraient s'étendre à toutes les interactions sociales.

Une page d’un manuscrit du Kama-sutra en sanskrit, conservée dans les coffres du temple du Raghunath au Jammu-et-Cachemire (Inde). wikimédia

Selon ces versets, faire preuve de sensibilité et de compréhension dans la vie amoureuse peut réellement contribuer à renforcer les sentiments et le respect d'une femme envers son partenaire. Le texte est sans équivoque: sans le consentement d'une femme, un homme ne doit pas la toucher.

Cela contraste fortement avec de nombreuses expériences contemporaines. Des recherches – y compris les miennes, qui s'appuient sur plus de 1000 témoignages de femmes victimes de coercition sexuelle – montrent à quel point le consentement est souvent flou, tacite ou simulé.

Comme l'a documenté Fiona Vera-Gray, universitaire et militante féministe, les femmes se sentent souvent obligées de se plier aux attentes de leur partenaire masculin, allant parfois jusqu'à feindre le désir ou l'orgasme pour répondre à ces attentes.

Une relecture du Kama-sutra à travers un prisme féministe révèle que ce texte place au centre l'autonomie, le plaisir et le choix des femmes. Il imagine les femmes comme des sujets de désir confiants – capables de dire «oui», «non» ou de partir tout simplement. En ce sens, le consentement n'est pas simplement un seuil juridique, mais une pratique façonnée par le moment, la réciprocité et la reconnaissance mutuelle.

Ce qui en ressort est moins un «manuel sexuel» qu'une philosophie qui insiste sur le fait qu'une vie sexuelle épanouie dépend de l'attention, de la patience et d'un accord sincère.

Même à la fin, l'amour Enrichi par des gestes attentionnés Et des paroles et des actes échangés en toute confiance Donne lieu à la plus haute extase. Répondre à ce qu'ils ressentent d'eux-mêmes, Inspirant un amour réciproque. Livre II, chapitre 10

Ces versets nous rappellent que ce sont véritablement la prévenance, la confiance et l'honnêteté émotionnelle qui rendent l'amour vraiment significatif et épanouissant. Vatsyayana conseille aux hommes d'écouter la voix des femmes et de devenir des amants tendres.

Le Kama-sutra, dans sa forme authentique, remet en question l'idée selon laquelle les femmes devraient se plier au désir masculin, et positionne au contraire leurs voix comme essentielles à toute rencontre significative. Il est important de retrouver cette perspective.

Lorsque les femmes sont encouragées à reconnaître et à exprimer leur autonomie sexuelle, le rapport de force s'inverse. Le consentement devient plus clair et plus réciproque, et l'intimité, à son tour, devient quelque chose que l'on savoure – et non plus que l'on subit.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.

Le zoo de Zurich présente ses nouveaux ours à lunettes Vidéo: watson