assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Insolite

Une méduse fantôme géante a été filmée au large de l'Argentine

Vidéo: watson

Elle fait la taille d'un bus

Une expédition au large des côtes argentines a filmé une méduse géante extrêmement rare. Cette découverte en eaux profondes révèle une fois de plus notre ignorance des mondes cachés sous les océans.
06.02.2026, 15:1706.02.2026, 15:17

Les profondeurs des océans demeurent en grande partie inexplorées. Il n'est donc pas étonnant qu'au fil du temps, les abysses ont fourni une matière inépuisable aux récits fantastiques, dont le plus célèbre d'entre eux est sans doute Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Depuis le XVIIIe siècle, cependant, bien des choses ont changé; de nombreuses créatures des abysses sont désormais connues, même si elles sont rarement observées.

Un kayakiste suisse a fait une incroyable découverte

La découverte faite par une expédition en Argentine est donc tout à fait remarquable, puisque cette méduse est l'une des espèces vivantes les plus rarement observées dans les profondeurs océaniques. Son nom même confine au gigantisme: Stygiomedusa gigantea, aussi appelée méduse fantôme géante.

Des chercheurs du Schmidt Ocean Institute l'ont filmée à 250 mètres de profondeur. Son ombrelle peut atteindre un mètre de diamètre et ses quatre bras peuvent mesurer jusqu'à dix mètres de long, soit l'équivalent d'un bus. Elle ne possède pas de tentacules urticants, mais utilise ses bras pour attraper ses proies, selon des informations communiquées par l’institut.

L'équipe a découvert ces méduses lors d'une expédition de recherche menée le long de toute la côte, de Buenos Aires à la région côtière proche de la Terre de Feu. Les profondeurs au large de l'Argentine regorgent de richesses naturelles, elles abritent 28 espèces potentiellement nouvelles, dont des vers, des coraux, des oursins, des escargots de mer et des anémones de mer.

«Nous ne nous attendions pas à un tel niveau de biodiversité dans les profondeurs de la mer argentine et nous sommes ravis de la voir si pleine de vie»
María Emilia Bravo
scientifique principale de l’expédition

Explorer toute la biodiversité, les fonctions écosystémiques et l'interdépendance de ces interactions a été une expérience incroyable pour ces biologistes. «Nous avons ouvert une fenêtre sur la biodiversité de notre pays et découvert qu'il reste encore tant à découvrir», a déclaré María Emilia Bravo de l’Université de Buenos Aires et du CONICET, dans un communiqué de presse.

Le récif corallien est presque aussi vaste que le Vatican. Selon les chercheurs, il s'étend sur tout l'Atlantique Sud-Ouest, sa plus grande partie se situant au large des côtes argentines. Les scientifiques n'ont découvert l'étendue complète de la zone que lors de leur expédition. (sbo)

Vidéo: watson
L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«F*ck ICE»: Les vainqueurs des Grammys s'en sont pris à Trump
La politique migratoire de Donald Trump a été fustigée lors des Grammy Awards, la grande cérémonie qui récompense les talents musicaux américains. Bad Bunny et d'autres ont dénoncé les pratiques de la police de l'immigration, la tristement célèbre ICE, en recevant leur prix.
Ce dimanche 1er février, la soirée des Grammy Awards a été marquée par un vent de politique venu des artistes, qui ont profité de cette tribune très médiatisée pour dénoncer la politique migratoire répressive du président américain Donald Trump.
L’article