Vidéo: watson

Elle fait la taille d'un bus

Une expédition au large des côtes argentines a filmé une méduse géante extrêmement rare. Cette découverte en eaux profondes révèle une fois de plus notre ignorance des mondes cachés sous les océans.

Les profondeurs des océans demeurent en grande partie inexplorées. Il n'est donc pas étonnant qu'au fil du temps, les abysses ont fourni une matière inépuisable aux récits fantastiques, dont le plus célèbre d'entre eux est sans doute Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Depuis le XVIIIe siècle, cependant, bien des choses ont changé; de nombreuses créatures des abysses sont désormais connues, même si elles sont rarement observées.

La découverte faite par une expédition en Argentine est donc tout à fait remarquable, puisque cette méduse est l'une des espèces vivantes les plus rarement observées dans les profondeurs océaniques. Son nom même confine au gigantisme: Stygiomedusa gigantea, aussi appelée méduse fantôme géante.

Des chercheurs du Schmidt Ocean Institute l'ont filmée à 250 mètres de profondeur. Son ombrelle peut atteindre un mètre de diamètre et ses quatre bras peuvent mesurer jusqu'à dix mètres de long, soit l'équivalent d'un bus. Elle ne possède pas de tentacules urticants, mais utilise ses bras pour attraper ses proies, selon des informations communiquées par l’institut.

L'équipe a découvert ces méduses lors d'une expédition de recherche menée le long de toute la côte, de Buenos Aires à la région côtière proche de la Terre de Feu. Les profondeurs au large de l'Argentine regorgent de richesses naturelles, elles abritent 28 espèces potentiellement nouvelles, dont des vers, des coraux, des oursins, des escargots de mer et des anémones de mer.

«Nous ne nous attendions pas à un tel niveau de biodiversité dans les profondeurs de la mer argentine et nous sommes ravis de la voir si pleine de vie» María Emilia Bravo

scientifique principale de l’expédition

Explorer toute la biodiversité, les fonctions écosystémiques et l'interdépendance de ces interactions a été une expérience incroyable pour ces biologistes. «Nous avons ouvert une fenêtre sur la biodiversité de notre pays et découvert qu'il reste encore tant à découvrir», a déclaré María Emilia Bravo de l’Université de Buenos Aires et du CONICET, dans un communiqué de presse.

Le récif corallien est presque aussi vaste que le Vatican. Selon les chercheurs, il s'étend sur tout l'Atlantique Sud-Ouest, sa plus grande partie se situant au large des côtes argentines. Les scientifiques n'ont découvert l'étendue complète de la zone que lors de leur expédition. (sbo)