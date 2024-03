La réélection «triomphante» de Poutine fait marrer le web

Côté pile: Vladimir Poutine, réélu à plus de 87% pour six années supplémentaires au Kremlin. Côté face: la Toile, qui se moque des résultats de cette présidentielle sans opposition.

On a bouffé russe aux States et ça ne va pas plaire à Poutine

L'homme le plus puissant de Russie

Il a été réélu ce dimanche, sans surprise, avec une écrasante majorité. Vladimir Poutine régnera sur la Russie jusqu'en 2030. Retour sur le parcours d'un homme que rien, ou presque, ne prédestinait à devenir l'homme fort de Moscou.

Depuis des décennies, dirigeants, médias et diplomates du monde entier ne rêvent que d'une chose. S'immiscer dans les méandres et les recoins de l'indéchiffrable cerveau de Vladimir Poutine. Comprendre ce qui peut bien se tramer derrière ses yeux de glace. Faute de pouvoir lire dans la tête la plus scrutée de la planète, on peut toujours se plonger dans la vie mouvementée du dirigeant russe, âgé de 71 ans, réélu ce 17 mars pour un mandat de six ans supplémentaire.