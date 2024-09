Cristina avait beaucoup à dire sur le sens du style des journalistes de watson. Image: watson

«Ma chérie, Tu es un H»: Cristina Cordula a jugé les looks de watson

Cristina Cordula, la reine des relookeuses (et du shopping) s'est rendue à Manor Lausanne pour promouvoir sa marque de cosmétiques appelée «Magnifaiik». watson lui a demandé ce qu'elle pensait des looks des Lausannois, et accessoirement, de la rédaction.

«Ma chérie, j'adore les Suisses, vous êtes magnifaaaaaaiiiiiik» lance Cristina Cordula en guise de bonjour. La star de la TV française est rayonnante ou plutôt «sublaïme» comme le diraient ses fans. D'entrée de jeu, elle nous met à l'aise, grand sourire, regard éclatant et aisance naturelle. Cristina Cordula est charismatique et cela se voit.

watson: Cristina Cordula, d'abord, comment dois-je vous appeler? Cristina ou Mme Cordula?

Cristina Cordula: Ma chérie, appelle-moi Cristina.

«Tu peux dire Crichtina, je viens du Brésil, ma chérie» Cristina en toute franchise

Cristina, ce n'est pas la première fois que vous venez en Suisse?

Non, pas du tout. Je suis déjà venue en Suisse, à Manor, il y a quelques années pour présenter mon livre Style et allures, mais c'est la première fois que je viens à Lausanne. Déjà la première fois, l'accueil était formidable et aujourd'hui c'est la même chose. Dès mon arrivée à la gare de Lausanne, je n'ai vu que des sourires, des gens gentils qui sont contents de me voir et qui sont très bienveillants. Je sens que c'est sincère et cela me fait chaud au cœur.



De l'hôtel à Manor, vous avez pu juger le look des Lausannois, comment est-il?

Alors (elle regarde à travers la vitrine du Manor studio). Voyez, cette femme qui est en total look blanc, c'est pas mal. La dame avec la doudoune blanche, on peut améliorer je pense. Bon, j'aime bien son pantalon rose.

Et la femme avec la veste jeans et le pantalon jeans, vous en pensez quoi?

J'aime bien l'idée du total look jeans, mais le jeans slim qu'elle porte, ce n'est plus trop d'actualité, vous voyez.

C'est généralement ce que l'on vous demande, d'être un vrai radar à look?

Alors, oui, si on me le demande. Mais si on ne me demande pas de conseils et que la personne est contente avec son look, eh bien tant mieux.

«Ne pensez pas que je donne mon avis à tout le monde, l'important c'est d'être heureux avec soi-même»

Alors, je vais quand même vous mettre à contribution, j'aimerais que vous examiniez les photos de mes collègues et que vous donniez votre avis sur leur look. Mais avant ça, on va commencer par moi-même, que pensez-vous de mon look?

Alors, le jeans on peut mieux faire. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît pour que je vous voie. Voyez ce qui se passe, vous êtes un H au niveau morphologie, il y a une petite taille marquée quand même, mais ce n'est pas énorme.

«Déjà, le jeans taille basse, ce n'est pas pour vous» Cristina Cordula en mode relooking

Il faut une taille intermédiaire et l'entrejambe doit monter plus. Parce que là, ça donne une allure un peu, excusez-moi, un peu «collégienne». Donc si vous trouvez le bon jeans, avec ces baskets-là, c'est très bien ma chérie.

«Ma chérie tu es un ‹H›» Manor

Maintenant, je vais vous montrer des photos de mes collègues et vous allez donner votre avis.

Vas-y ma chérie, je suis prête.​

Jason et sa chemise

Image: watson

Alors, ça ne me dérange pas la chemise à carreaux...c'est une tendance et j'aime bien la photo, avec son chien et le fond rose. Jeans et chemise à carreaux, ça me plaît, mais je ne vois pas tout, il est assis, il faut voir la coupe du pantalon, tout ça.

«Ce n'est pas parce que c'est une chemise à carreaux que cela va fonctionner, mais là ça va» Cristina scrute la chemise de Jason

Maida et sa jupe en cuir

Oh là là, sympathique cette jupe en cuir. Bon, je regarde. Jupe en cuir, chemise. Bon, il y a un petit souci ici, c'est un collant ou un legging?

«Je ne suis pas très fan des leggings, ça tout le monde le sait» Cristina veut que vous le sachiez

Si c'était un collant 40 deniers, ce serait plus intéressant. Sinon, j'aime beaucoup la jupe et la chemise, c'est top!

Maurice et son costume gris

Je vous présente Maurice, il vient de Zurich et c'est le grand chef de watson, vous en pensez quoi?

Mauriiiiiiiiiiiiice! Magnifaïk! Alors Maurice....il a l'air sympathique (Cristina roule les yeux au ciel). Alors, j'aime bien le costard gris clair et le fait qu'il ne porte pas de cravate, c'est moderne. Je pense que c'est bien que les hommes d'affaires ne portent plus de cravates et tout ça.

«Je trouve que niveau chaussure, Maurice pourrait être plus moderne, mais j'aime bien son costume gris» Cristina est charmée par le style de Maurice

Voyons voir, le pantalon pourrait être un peu moins slim et plus droit, mais Maurice est quand même élégant. Bravo Maurice.

Alyssa et son pantalon cargo

Elle est belle Alyssa! J'aime bien ses bottines blanches. Vous voyez le pantalon plus large, plus cargo, c'est plus pour vous aussi, n'est-ce pas? Là, on est dans la tendance. Et le pull noir, pourquoi pas.

«C'est joli ton look Alyssa» Alyssa est validée par Cristina.

Julien et sa montre

Eh ben c'est pas mal du tout, son look est très smart. C'est un des meilleurs looks que j'ai vus.

«Julien, c'est très très très sympa ton look, j'adore» Cristina, impressionnée par le look de Julien

Baskets blanches tendances, le jean pas moulant, c'est très bien, le pull avec la chemise qui dépasse, la montre. Honnêtement, Julien, je te donne un 9/10!

Merci Cristina. Une dernière question, le nom de la marque «Magnifaïk», vous est venu comme une évidence, j'imagine.

Oui, c'est d'abord une erreur d'anglais (rire). Ce que je voulais dire c'était «magnificence» ou quelque chose comme ça, mais je l'ai dit tellement souvent que c'est devenu une marque de fabrique. J'ai déposé le copyright pour «Magnifaïk» bien avant de lancer ma marque de maquillage, en me disant qu'un jour cela pourrait être utile.



Et pourquoi pas la marque «Ma chérie»?

On ne peut pas déposer ce nom, car c'est un mot français qui existe déjà. On ne peut pas déposer un mot qui existe dans le dictionnaire. «Magnifaïk» n'existe pas, raison pour laquelle je l'ai fait.



Mais vous avez conscience que ce terme est une référence francophone, que le grand public le connaît parce qu'il l'a entendu dans vos émissions, le nom sera difficilement exportable...



«Oui, oui, eh bien à l'export c'est compliqué, ma chérie, mais il va falloir vous y faire»

La marque s'appelle «Magnifaïk» et à chaque interview que je ferai dans des pays non francophones, j'expliquerai l'origine du nom. Dans le monde, il y a beaucoup de noms de marques originaux et s'il faut expliquer l'origine de cette expression, je le ferai ma chérie, compte sur moi.