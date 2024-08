Gigi Hadid (tout à gauche) et Tyra Banks vont mettre le feu aux planches.

Le show le plus torride de la mode dévoile son invitée surprise

La marque de lingerie Victoria's Secret peut compter sur une grande star américaine habituée des podiums comme des plateaux télé lors de son prochain show: Tyra Banks.

Un célèbre mannequin va faire son grand retour sur le runway de Victoria's Secret (VS pour les intimes), aux côtés de Gigi Hadid: Tyra Banks (50 ans). Pour rappel, le glamourissime défilé de lingerie devrait faire son grand retour le 15 octobre, et déploiera ses ailes et ses jambes interminables dans la ville de New York.

Deux prestigieux membres de la VS army: Tyra Banks et Heidi Klum, ici en 2003.

La marque a annoncé la grande nouvelle via une vidéo postée sur son compte Instagram. Sur les images, on y voit la silhouette d'une jeune femme qui se meut de façon langoureuse dans un luxueux lobby d'hôtel, avant que la caméra ne révèle le visage de Gigi Hadid. Le mannequin est harnaché de stilettos qui claquent au sol et d'une petite robe à paillettes.

Elle presse alors la sonnette de la réception, où une mystérieuse femme de dos, portant une veste griffée du nom du Victoria's Secret fashion show, peine à se retourner.

Lorsqu'elle daigne enfin s'occuper de son hôte, l'on découvre une Tyra Banks qui semble avoir décidé de ne jamais prendre une ride, une enveloppe dorée dans les mains. Tendant l'invitation à sa cadette, Tyra a juste le temps de mentionner: «on se voit là-bas» avant le clap de fin.

Quant à la marque Victoria's Secret, elle légende sa publication:

«Désolé, on n'a pas pu écrire de légende, on était trop occupés à ramasser notre mâchoire par terre quand Tyra Banks et Gigi Hadid ont distribué les invitations pour le VSFS. Vous voyez ce que c'est.»

La vidéo en question 👇 Vidéo: instagram

Pour baptiser sa nouvelle ère, la marque de lingerie a fait appel à d'autres stars qui ont déjà fait briller son runway, de Candice Swanepoel à Imaan Hammam, en passant par Grace Elizabeth et notre chouchou Taylor Hill.

Taylor Hill is baaack! photo: instagram

Tyra Banks revient pour sa part après 19 ans d'absence. C'est en 2005 que celle qui est également une animatrice télé très connue a raccroché les ailes, après neuf tours de piste. Juste pour le plaisir, voici une compilation de ses passages entre 1997 et 2005:

Malgré les nombreuses polémiques traversées par la marque, Gigi Hadid est toujours restée fidèle à l'entreprise fondée par Roy Raymond. Jusqu'ici, elle a pris part à trois shows, en plus du prime spécial diffusé en 2023.

De nombreux internautes ont en effet reproché à Victoria's Secret un manque d'inclusivité en ce qui concerne l'origine ethnique de ses modèles, mais également un manque de représentativité en ce qui concerne les divers types de corpulence. Le débat a pris une ampleur telle que le show a fini par être annulé en 2019. Pour son grand retour, la marque a tenté de faire peau neuve et de redorer son image, en tablant sur des mannequins grande taille comme Paloma Elsesser, diverses couleurs de peau, et en se focalisant davantage sur les engagements et trajectoires singulières de ses recrues. Un modèle transgenre a même rejoint les rangs de la Angel-Army.

Un pari réussi cette année? Verdict le 15 octobre.