C'est à couper le souffle!

On a mis la main sur Commandos Origins et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce reboot est époustouflant.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Si vous avez connu le monde des jeux vidéo au début des années 2000, vous avez très certainement croisé la route de la saga Commandos. Une licence qui a marqué les esprits pour son approche tactique, mais dynamique. Loin d’un tour par tour classique, le but était de parcourir les niveaux en roulant sur les ennemis, après avoir minutieusement élaboré votre stratégie.

Une approche efficace et amusante du jeu vidéo et surtout une approche plus légère et plus calme dans laquelle tout se joue dans la lecture des mouvements de vos ennemis et dans l’anticipation. Nous sommes aujourd’hui en 2025 et j’ai la chance d’avoir entre mes mains Commandos Origins depuis plusieurs semaines.

Loin d’un simple Remake ou un Remaster flemmard, les développeurs ont ici tenté un coup de maitre avec un Reboot! L’idée est simple, refaire un jeu complet, avec des environnements inédits, une interface inédite, mais garder le gameplay de l’époque et surtout les personnages qui se sont illustrés dans le tout premier jeu.

Direction la Seconde Guerre mondiale, et surtout, rendez-vous derrière les lignes ennemies! Oui, le cœur de votre stratégie et votre réussite reposent une nouvelle fois sur l’infiltration.

Un genre sous exploité

L’idée est donc de garder le même genre, le tactique dynamique, ou plutôt en temps réel, tout en proposant quelque chose d’aguicheur pour notre époque. Vous n’êtes pas sans le savoir, que c’est un genre qui est presque inexistant de nos jours.

Si vous ne savez pas de quoi je parle, voici un petit exemple. Dans Commandos Origins, vous allez traverser plusieurs cartes, ou plutôt des niveaux différents. Ces derniers ont été créés à la main, c’était une volonté des développeurs, histoire de pouvoir offrir une certaine rejouabilité et une liberté dans vos actions.

Dans chaque niveau, vous avez un nombre précis de personnages jouables, mais pas tous en même temps. L’idée est d’avancer en effectuant des actions sans jamais arrêter le temps. Chaque personnage (spécialiste) a des capacités qui lui sont propres et surtout des objets qui lui sont attribués.

C’est sur cette base que l’expérience commence.

Un vrai vent de fraîcheur

Bien qu’il emprunte grandement les mécaniques et les idées de ses grands frères, Commandos Origins a réussi à réinventer la saga. En effet, d’ailleurs c’est peut-être la plus grande des nouveautés, il est possible de préparer des actions simultanées. Au travers d’un bouton, le jeu se met en pause, et vous pouvez automatiser les prochaines actions de vos personnages. Vous allez le voir en jeu, ce sera parfois obligatoire pour coordonner des attaques afin de ne pas vous faire repérer.

Commandos Origins: Trailer officiel👇 Vidéo: youtube

Si vous avez connu la licence dans ses années de grande gloire, vous ne serez pas dépaysés, mais vous allez tout de même apprécier quelques nouveautés. Comme par exemple la possibilité de conduire des véhicules ou encore monter sur les poteaux électriques avec le béret vert. Il y a des nouveautés un peu partout, mais je vous laisse la surprise.

Dernier point important, l’interface se dote d’un très gros coup de dépoussiérage. La minicarte est terriblement utile, les indications d’objectifs sont bien pensées et mises en évidence. De manière générale, la lecture du jeu est très agréable. Évidemment, les seuls éléments du jeu que vous allez voir sont ceux dont vous avez besoin, ici il n’y a pas de superflu et c’est vraiment agréable.

Soyez créatifs

Bon, le jeu va vous tenir en haleine une petite vingtaine d’heures. De quoi gambader à travers différents biomes. Il n’est absolument pas répétitif, mais c’est à vous d’être créatif. Les cartes sont pensées pour être approchées de différentes manières. Les objectifs secondaires sont aussi là pour vous proposer un challenge un peu plus osé. Mais de manière générale, je vous conseille de sortir de vos sentiers battus, pour justement éviter de vous enfermer dans des stratégies qui se répètent.

Commandos Origins est très permissif. Il offre de quoi tester de nombreuses approches, ne vous arrêtez pas sur ce qui vous semble toujours d’une logique imparable.

La septième compagnie

Commandos Origins est fidèle à lui-même. Il est parfois un peu tiré par les cheveux, comme quand des ennemis disparaissent petit à petit et que personne ne se rend compte. Il est aussi parfois un peu amusant, avec un piège à loups qui fait la taille d’un sac à dos et que l’ennemi ne verra pas et viendra s’écraser dessus. Ou un peu humoristique, avec des répliques qui valent le détour, ainsi que quelques dialogues de l’époque.

Au final, Commandos Origins c’est comme un de ces films sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne veut pas se prendre la tête. Un nanar qui arrive à nous bercer de longues heures et qui est véritablement intemporel.

Je félicite les développeurs, ce n’était pas chose aisée de remettre sur pied une telle licence avec une approche au goût du jour. Pour ma part, le pari est réussi et j’espère que c’est le début d’une histoire d’amour avec un nouveau public, tout comme je porte dans mon cœur cette saga.

Note générale: 9/10

On aime, on n'aime pas: Les + :

– Fidèle à la saga

– Le roi du genre tactique en temps réel

– 3 niveaux de difficulté, bien gérés

– Rejouabilité totale

– Drôle

– Léger à jouer

– Plutôt joli

– Nouvelles mécaniques réussies Les – :

– Quelques soucis de collisions

– N’oubliez jamais de sauvegarder

