Une jolie brochettes de persos Marvel a déboulé sur console. image: x

On a testé Star Wars: Zero Company et il nous a rendu accro

«Marvel Tokon: Fighting Souls» va sûrement créer l'évènement. Et malgré quelques défauts, ce jeu de combat pourrait bien devenir une nouvelle référence.

Armin Hadzikadunic, fafar/ jv mag

Plus de «Divertissement»

L’univers Star Wars encapsulé dans un jeu d’action et de gestion au tour par tour, un vrai XCOM-Like... voilà une proposition aussi aguicheuse que risquée. Un pari fou tenté par le studio Bit Reactor, qui a en sa possession quelques talents ayant œuvré sur la saga amorcée par UFO: Enemy Unknown.

Reste à savoir si le cocktail fonctionne et surtout si chacun de ces deux mondes est fidèlement respecté. Voici mon avis sur Star Wars: Zero Company qui me hante nuit et jour depuis deux semaines.

On est en terrain connu

Bon, si vous avez déjà lancé XCOM dans votre vie, ou tout titre qui tente de copier ce monument, vous serez ici en terrain connu. Un tour par tour très classique dans son gameplay où il faudra surtout faire travailler vos fins doigts de stratège.

Cette ravissante personne est Gorga Desilijic Aarrpo.

Ne prenez pas cet avertissement à la légère, dans Star Wars: Zero Company, la mort d’un de vos coéquipiers est irréversible. Ce, peu importe le niveau de difficulté que vous avez choisi pour parcourir la galaxie.

La bande-annonce qui passe bien 👇🏼 Vidéo: youtube

L’approche est plutôt simple, chacun de vos personnage sur le terrain de jeu bénéficie de différents points d’action (PA). Chaque action va faire descendre vos PA disponibles. Une fois votre tour terminé, ce sera à l’adversaire de se donner à cœur joie sur vous.

Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du genre, n’ayez crainte, ici il n’y a rien de sorcier, bien au contraire. Les premiers pas sont très bien expliqués, le jeu vous prend par la main et très vite vous comprendrez les codes par vous même. Et ce n’est pas ici que vous serez pressés par le temps.

Star Wars dans pijama en satin

Vous avez certainement déjà eu la sensation de jouer à un jeu, dans un thème particulier, avec un gameplay qui vous rappelle une tout autre licence. Une sensation toujours étrange qui d’habitude vous extirpe de l’immersion. Star Wars: Zero Company est tout le contraire, le thème lui va comme un gant.

La narration s’installe gentiment et bien qu’on retrouve quelques éléments clés de la Guerre des Etoiles, on y découvre aussi des histoires inédites. Je vous arrête tout de suite, ici il n’est pas question de faire revivre un Empereur perdu de vue.

Doom est aussi de la partie, mais pas Thor.

Tout le récit est original et on se prend littéralement à le savourer puisque la grande majorité de nos choix ont des impacts, même sans changer le cours des choses, vous allez les retrouver tôt ou tard.

Il savoir prendre son temps

Ce n’est pas un conseil, mais une obligation. Le jeu regorge d’éléments à structurer pour aller plus loin dans l’aventure. Même dans la difficulté la plus basse, vous ne pouvez pas foncer tête baissée et enchaîner les missions. Entre chacune d’elles, vous passerez votre temps sur un bout de caillou qui fait office de hub.

C’est ici que toute la préparation s’effectue. De la personnalisation de vos coéquipiers, au recrutement de ces derniers jusqu’à l’infirmerie en passant par l’armurerie. Ne négligez rien, composez intelligemment et surtout variez les ressources. C’est vous qui choisissez quel type d’arme porteront vos membres, les accessoires et même de quel autre membre ils seront plus proches.

Toutes ces choses sont importantes pour une bonne cohésion d’équipe, pour une force plus efficace sur le terrain. Cerise sur le gâteau, ces éléments se retrouvent tôt ou tard dans la narration durant les missions. Vous créez votre équipe, cette dernière est véritablement vivante et vous pouvez la sentir. Bravo Bit Reactor !

L'équilibrage est aux petits oignons

J’ai commencé mon aventure en mode Histoire pour recommencer cette dernière en difficulté moyenne. Je dois avouer ne jamais avoir eu l’impression de me faire rouler dessus, ni d’écraser la concurrence.

Le jeu est très bien équilibré et offre un challenge peu importe votre niveau, ou plutôt votre envie de vous arracher les cheveux. A contrario de la mode actuelle de la difficulté artificielle, ici les choses semblent aussi logiques et limpides qu’un jeu d’échec où votre adversaire à un coup d’avance sur votre stratégie.

Et c'est très joli

Comme vous pouvez le voir à travers les captures d’écran et la bande-annonce, Star Wars: Zero Company est plutôt joli. Bien évidemment, il est difficile de faire parler ses vraies capacités en raison d’une vue isométrique, qui est tout de même parfois remplacée par une vue à la troisième personne. Cette dernière étant utilisée durant les phases de déplacement au sein d’une même mission.

Côté doublage, rien à redire, le travail effectué est excellent, notez que les voix sont uniquement disponibles en anglais et en allemand. Vous savez où vous mettez les pieds.

Le jeu se déroule dans l'univers étendu de Star Wars.

Bon, et puisqu’il faut trouver quelque chose à redire, j’ai attendu la partie technique pour vous exposer la plus grosse lacune, à savoir la caméra. Il arrive que cette dernière soit assez capricieuse, surtout sur les cartes à plusieurs étages.

On a zéro doute au final

C’est une franche réussite et je pèse mes mots. J’ai actuellement deux autres tests à rédiger, mais Star Wars: Zero Company est devenu une addiction. Un plaisir coupable que vous pouvez littéralement lancer même pour y jouer cinq minutes.

Comme pour d’autres coups de cœur, je ne détaille pas plus certains sujets, c’est un excellent jeu que je souhaite vous faire découvrir avec la même curiosité et le même intérêt que j’ai eu.

Facile à jouer, difficile à maîtriser, joli à regarder, incroyable à découvrir, SWZC est le jeu que l’on souhaitait au moment de son annonce. Il s’adapte à votre rythme et à vos idées sur trois dizaines d’heures au minimum avec une rejouabilité presque sans limite.

Note générale : 9/10

On a aimé:

- L'ambiance

- Le thème Star Wars fidèlement reproduit

- L'équilibrage et la tactique

- Bien rythmé

- Addictif

- La rejouabilité

- Le doublage (uniquement en anglais ou allemand)

- Il est joli

On a moins aimé:

- La caméra capricieuse





Et côté cinéma, ça dit quoi? 👇🏼

14 films qui auraient été très différents dans les années 50 1 / 21 14 films qui auraient été très différents dans les années 50 Star Wars source: facebook/abandoned films