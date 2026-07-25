La franchise «Halo» est l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu vidéo. Au total, la licence s'est écoulée à plus de 81 millions d'exemplaires. Image: Bungie

C'est un plaisir coupable gâché par deux gros défauts

En 2001, le monde découvrait la Xbox et son jeu emblématique, Halo: Combat Evolved. Le titre fait aujourd’hui l’objet d’un remake que les joueurs sur PlayStation pourront, eux aussi, découvrir.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Est-il encore utile de présenter Halo, LA licence phare des consoles Xbox? Le Master Chief est littéralement pour les consoles de Microsoft ce que Mario est pour les consoles de Nintendo. Pourtant, le plan de départ pour le Halo de Bungie était de sortir sur les ordinateurs Mac d’Apple… Avant que Microsoft sorte la valise de billets, flairant le potentiel de ce tout nouveau jeu, pour lancer sa future console en 200: la Xbox.

En tant que fan inconditionnel de la saga Halo depuis ses tout débuts, j’étais impatient de voir ce que cette nouvelle version du premier opus allait bien pouvoir nous offrir. L’original, sorti en 2001 et auquel j’ai eu accès l'année suivante avec l’arrivée de la première Xbox en Europe, avait révolutionné le genre des FPS sur consoles à l’époque. Vingt-cinq ans plus tard, ce remake modernisé de la campagne arrive de manière encore assez déroutante sur PlayStation 5, la console premium en concurrence directe avec les Xbox Series. J’ai eu l’opportunité de tester Halo Campaign Evolved à la fois sur PS5 Pro et Xbox Series X.

Pas un coup d'essai

On commence par un petit rappel, Halo: Combat Evolved est donc sorti en 2001/2002 selon le territoire. On a déjà eu un gros remaster avec Halo Anniversary sur Xbox 360 en 2011. Nous avons retrouvé cette version Anniversary boostée aux téraflops dans la compilation Halo The Master Chief Collection en 2014 sur Xbox One (version également optimisée Xbox One X et Xbox Series). Que peut bien proposer cette quatrième version du jeu?

Vidéo: watson

Le jeu se présente comme une version fidèle, mais enrichie de la campagne de Halo: Combat Evolved. Il conserve l’essence de l’aventure du Master Chief sur l’anneau Forerunner, tout en ajoutant trois nouvelles missions préquelles qui se déroulent avant les événements du premier opus. Ces missions, centrées sur le Spartan 117 et le Sergent Johnson, me sont apparues comme un pont narratif vers Halo 2. Est-ce un appel du pied pour envisager un remake de la suite? Peut-être.

Ces trois missions sont correctes, avec une mise en scène moyenne. Elles manquent un peu de relief et d’impact émotionnel par rapport aux missions de la campagne originale. Elles font le job pour relier les histoires, développer le lore, mais on ne retient pas forcément de moments épiques après les avoir jouées.

Une première sur PlayStation

Visuellement, le passage à l’Unreal Engine 5 donne un sacré coup de jeune. Les environnements de l’anneau sont magnifiques, avec une lumière et des textures qui rendent hommage aux décors iconiques tout en les rendant plus immersifs. On regrette toutefois toujours un manque de vie sur l’anneau: les quelques papillons et oiseaux présents ne font pas illusion.

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Certaines missions ont une direction artistique qui diverge un peu trop de l’esprit original, et on sent parfois que les choix stylistiques modernes prennent le pas sur la simplicité brutale du jeu de 2001. On déplore notamment la forte luminosité présente durant le début de la mission The Truth and Reconciliation qui ne nécessite plus l’usage de la lunette à vision nocturne du sniper comme c’était le cas autrefois.

Quelques nouveautés bienvenues

La campagne complète, missions supplémentaires comprises, tient environ une quinzaine d’heures en difficulté normale. Le compteur explose si vous passez le jeu en Légendaire mais aussi si vous êtes un chasseur de trophées. Le level design a été revu sur certaines missions pour éviter les allers-retours interminables dans des couloirs, et ça rend l’expérience plus fluide et digeste, sans trahir l’âme du jeu.

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Le gameplay a été modernisé avec l’ajout du sprint, ce qui rend les déplacements plus souples et accessibles. C’est agréable, mais ça casse un peu la tension de certaines situations: on peut parfois contourner des combats entiers en sprintant pour fuir les problèmes… Les nouvelles armes sont bienvenues et apportent de la variété, même si les puristes continueront probablement de se rabattre sur l’arsenal classique. Le véhicule Warthog, lui, est nettement plus maniable que dans l’original, ce qui rend la fameuse fuite finale bien moins stressante. Mais quelque part, c’est aussi ça qui l’a rendue mythique, non?

Enfin jouable à quatre

Côté coopération, c’est une des grosses nouveautés. Le jeu est jouable à deux en écran scindé sur console, comme avant, et le rendu est vraiment satisfaisant: on a l’impression de retrouver la magie des soirées co-op sur le canapé, à l’ancienne. Et pour la première fois dans l’histoire de Halo Combat Evolved, on peut aussi jouer jusqu’à quatre en ligne avec crossplay complet et progression partagée. C’est super sympa, surtout en famille ou entre potes.

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Deux trahisons

Dommage, en revanche, que le multijoueur classique joueurs contre joueurs soit absent: ça manque cruellement pour celles et ceux qui veulent du versus pur et dur, et ça risque de limiter la durée de la carrière communautaire du jeu. La recherche des terminaux qui documentent la saga, et surtout la recherche des crânes qui permettent de modifier le jeu devraient toutefois garder les joueurs sur l’anneau sacré quelque temps…

Un autre point décevant, qui concerne les francophones, c’est le doublage français. Les voix emblématiques de la saga ont été mises de côté au profit d’un nouveau casting. La qualité oscille globalement entre le moyen et le médiocre (on suspecte même l’utilisation d’une IA pour certains dialogues), et c’est vraiment regrettable pour une licence aussi culte dont le succès repose aussi sur le talent des comédiens qui ont prêté leur voix. On salue, malgré tout, les efforts d’accessibilité (beaucoup d’options bien pensées) et le simple fait d’avoir une version française complète, alors que certaines productions récentes de Microsoft en sont dépourvues.

Une quasi lettre d’amour

Halo: Campaign Evolved est un bel hommage modernisé à l’opus fondateur. Il reste fidèle à l’esprit du premier opus tout en apportant des compléments narratifs pensés pour faire le lien avec la suite. Le level design plus accueillant et la coopération plus développée sont non négligeables. Ils offrent une expérience visuellement convaincante qui ravira le plus grand nombre, même si quelques choix artistiques et techniques empêchent d’atteindre la perfection.

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Si vous souhaitez redécouvrir ou découvrir pour la première fois cette aventure emblématique de la première Xbox en solo ou en coop, c’est clairement une belle porte d’entrée vers les étoiles de ce fameux space opera, qui n’attend désormais plus qu’une suite.

Les plus et les moins: + Retour d’une campagne mythique

+ Le multijoueurs

+ Gameplay plus accessible

+ Les missions supplémentaires – Absence du multijoueur PvP

– Doublage médiocre

– Des changements discutables