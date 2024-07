Pas moins crédible que Trump en 2016 hein. Image: watson

Voici 10 candidats pour remplacer Biden (ou pas)

Après la décision de Joe Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche, les démocrates doivent maintenant lui trouver un(e) remplaçant(e). Qui pour tenir la baraque? Voici 10 candidats plus ou moins crédibles et qui trouvent un certain soutien sur les réseaux. Foutu pour foutu, allons-y au tractopelle.

Joe Biden n'est pas candidat à sa réélection. Oopsie! Après son débat raté face à Donald Trump, les voix pour réclamer son retrait s'élevaient jusque dans son propre camp. C'est chose faite, le démocrate renonce à la course à la présidentielle américaine.

Mais qui pour reprendre le flambeau? Qui serait réellement capable de battre Trump dans le camp démocrate?

On a fouillé les réseaux sociaux (et nos cerveaux malades) pour trouver de nouveaux papables, parce que la vraie liste avec de vrais politiciens démocrates ne fait rêver personne (sinon, on aurait refilé la patate chaude à Kamala Harris depuis longtemps, me faites pas croire le contraire, merde).

Allez, départ.

Lana Del Rey

Street cred: 7/10

Elle incarne une Amérique très cinématographique, souvent mélancolique, nostalgique d'une époque où on roulait dans de belles Mustang, cheveux aux vents. Est-ce suffisant pour devenir présidente des Etats-Unis? Après un Trump qui balance des «grab them by the p*ssy» et qui ne sait pas prononcer le nom de la Namibie, la réponse est oui. Sans oublier que Lana Del Rey est une personne très philosophique. On néglige souvent l'importance de la philosophie.

«Quand j'étais très jeune, j'étais en quelque sorte bouleversée par le fait que ma mère et mon père et tous ceux que je connaissais allaient mourir un jour, et moi aussi. J'ai été malheureuse pendant un certain temps. J'ai eu beaucoup d'ennuis. Je buvais beaucoup.» Lana Del Rey

Et puis elle a été envoyée dans une pension hyper stricte à 14 ans pour soigner ses problèmes d'alcool. A côté de ça, les petits soucis de la Maison-Blanche, du genre «ne pas appuyer sur le bouton nucléaire» ont l'air complètement gérables.

Amal Clooney

Street cred: 8,5/10

Amal Clooney et son conjoint, un acteur un peu connu pour faire des pubs pour du café (or something). Image: FilmMagic

Le CV de l'avocate libano-britannique a de quoi filer le vertige. Amal Clooney a notamment défendu Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, conseillé Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, et son dossier chaud du moment? La demande de mandats d'arrêt internationaux envers des dirigeants d'Israël, dont Netanyahou, et du Hamas.

Avocate, mais aussi juriste, procureure, écrivaine, procureur général, militante pour les droits de l'homme... Accessoirement, elle est mariée à un certain George Clooney, un acteur américain vu dans des pubs Nespresso (et quelques films), et qui ferait un super Premier homme. Ah ça, ça ferait des photos sympas, au Bürgenstock. Léger couac pour sa candidature: elle n'est pas américaine. Mais est-on à un changement majeur près, ces temps? Nope.

George Clooney

Street cred: 8/10

OK, lui aussi, il ferait un président acceptable. Outre le fait qu'il est un démocrate accompli - il a notamment levé 15 millions de dollars en une soirée pour Barack Obama - George Clooney a fait partie de ceux qui réclamaient le retrait de Biden, et maintenant que c'est fait et que c'est le bordel, pourquoi n'irait-il pas réparer les bêtises des démocrates?

Citons encore, pêle-mêle (et sans aucun rapport), le fait qu'il a joué dans la trilogie Ocean's, reçu un Oscar et lancé une marque de tequila, preuve que le mec est super sur tous les fronts. De quoi faire grimper son capital sympathie, et ça, les démocrates en ont bien besoin. Et puis, après Schwarzenegger en gouverneur de la Californie, pourquoi pas un(e) Clooney à la Maison-Blanche, hein?

Kanye West

Street cred: 1,5/10

Yeezy et sa casquette MAGA. Keystone

Le rappeur, compositeur, réalisateur, designer et fan d'Hitler a vaguement visé la Maison-Blanche en 2020. Pas vraiment du côté démocrate, certes. West défend même des positions assez opposées: il est par exemple anti-avortement (même s'il a déclaré que ses parents l'avaient presque avorté, décision qu'il avait hésité à prendre pour sa fille North).

Il est aussi contre les plannings familiaux, qu'il désigne comme une invention des «suprémacistes blancs» pour «faire le boulot du diable». Mais les démocrates peuvent-ils, à moins de quatre mois de l'élection, se permettre de faire la fine bouche pour trouver quelqu'un capable de battre Trump? Mmhh...

Pierre Maudet

Street cred: 3/10

Comme le souligne La Biturne, le Genevois ne perd jamais le nord. Cinq démissions de cadres et trois absences longue durée en quelques mois dans son département, alors que les témoignages contre son management se succèdent? Balek. Un scandale de voyage à Abou Dhabi à la suite duquel il est viré du PLR, remet sa démission du Conseil d'Etat, annonce être candidat à sa propre succession lors de l'élection complémentaire, et perd cette élection? L'ex-maire de Genève regagne son siège au Conseil d'Etat deux ans plus tard. Et pendant ce temps, le mec a joué son propre rôle dans la revue fribourgeoise.

Si les démocrates américains cherchent le phénix qui renaît de ses cendres, ils le trouveront sous les traits de Pierre Maudet. Certes, il est Suisse. Au pire, les Américains n'ont qu'à changer la loi et opter pour une naturalisation express...

Taylor Swift

Street cred: 9,5/10

Les internets réclamaient déjà Taylor Swift en tant que présidente il y a quelques années. Dimanche, peu après l'annonce du retrait de Biden, les tweetos se sont à nouveau emballés. En vrai... La chanteuse serait LA personne idéale pour battre Trump chez les démocrates. Qui d'autre a l'aura de Taytay en ce moment? Celle qui soutenait Biden en 2020 a le potentiel pour influencer le vote, les spécialistes le disent. Alors pourquoi pas se lancer elle-même?

Le 6 novembre, date de l'élection, j'ai vérifié, elle est dispo. Un show à Indianapolis le 3, puis une pause de 11 jours avant un nouveau concert à Toronto le 14. C'est serré, mais ça passe.

Mes collègues l'écrivaient déjà il y a une année: Le Milkshake Taylor Swift est «la seule à pouvoir vaincre Donald Trump»

Manuel Valls

Street cred: -8/10

Après avoir tenté le coup en France, en Espagne, re en France, re en Espagne, où il est actuellement conseiller municipal à Barcelone, voilà-t'y pas que les internets le soupçonnent de faire les yeux doux au camp démocrate. Qu'on lui file le poste, zou, ici, il nous a usés jusqu'à la corde. Hasta la corda. En tout cas, les mèmes à sa gloire pleuvent sur les réseaux.

Par ailleurs, le type est tenace, grande qualité pour être président. Le connaissant, il va bien réussir à se dénicher un ancêtre américain, du genre artisan potier en 1882 à Fayetteville dans l'Arkansas, pour justifier un peu d'American blood dans ses veines et réclamer sa Greencard. Allez Manu. Vamos. Go go go. (Pitié les démocrates, on en peut plus en Europe, on vous l'offre.)

Kim K.

Street cred: -2/10

OK. Keystone

Jamais à court d'idées à la con pour faire parler d'elle, Kim Kardashian avait déclaré au New York Times en 2022 être prête à manger du caca si ceci lui permettait de garder ce petit minois lisse et figé.

«Si vous me disiez qu’il fallait que je mange du caca tous les jours pour paraître plus jeune, je pourrais le faire» Kim K.

De quoi faire ressembler la politique américaine à une immense télé-réalité grotesque. Mais n'est-ce pas déjà un peu le cas? Quand on est prête à avaler du caca, on peut bien avaler quelques couleuvres dans le Bureau ovale.

Anna Wintour

Street cred: 6/10

Le carré le plus célèbre du monde. Keystone

Celle qui est rédactrice en chef de Vogue depuis le 17e siècle est ouvertement démocrate. Anna Wintour a organisé quantité de levées de fonds pour les campagnes présidentielles de Barack Obama et Hilary Clinton, pour laquelle elle a été consultante vestimentaire lors de la campagne de 2016, et a milité pour que Joe Biden choisisse une femme métisse comme vice-présidente. Ce qu'a fait l'actuel président avec Kamala Harris.

Une vice-présidente qui a ensuite fait... la une de Vogue. A force de tirer les ficelles dans l'ombre, pourquoi Anna Wintour ne passerait-elle pas du côté de la lumière? La réd chef la plus puissante du monde en présidente des Etats-Unis, qui organise des petites sauteries dans les jardins de la Maison-Blanche? Ça aurait de la gueule. De quoi faire passer le Met Gala pour un dîner canadien dans une maison de quartier sous-gare. Ça ne se fera jamais, JE SAIS, mais imaginez, merde.

Britney Spears

Street cred: 4/10

«I'm a slaaaaave for yaaaa!» instagram

De princesse de la pop en perdition qui passe son temps à montrer ses fesses sur Instagram à présidente des Etats-Unis sous bannière démocrate? C'est un grand oui. On est sur un niveau de crédibilité un peu bas, certes. Mais souvenez-vous de Trump: on ne misait pas un radis sur lui, jadis. Vous connaissez la suite.

Alors OK, Britney a passé quelques années difficiles, et en la voyant aujourd'hui sur Instagram, on se demande parfois si elle n'a pas confondu les Mentos avec les pastilles du lave-vaisselle. Mais l'actuel président américain n'a-t-il pas récemment présenté Zelensky comme étant Poutine, fait référence au secrétaire de la défense en parlant du «black man» et confondu Mitterrand et Macron? Britney, si tu nous lis, tu as tout notre soutien.

