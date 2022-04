twitter/watson

Koh-Lanta épisode 8: le sexisme de Fouzi fait saigner Twitter

Chaque mardi, ma collègue Marie-Adèle regarde Le Totem maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, c'est moi qui m'y colle (et j'ai rien compris, aidez-moi).

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Normalement, c'est Marie-Adèle qui regarde religieusement Koh-Lanta. Tout ce que je connais de cette émission, moi, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim sur une île et que des fois, ils doivent rester debout sur des poteaux, et qu'à la fin, ils sont tout secs et déshydratés, et qu'il y en a un qui gagne un gros chèque.

Mais comme ma collègue est en vacances, voici ce que j'ai compris en me promenant sur Twitter...

HELP Cet article est participatif, n'hésitez pas à aller balancer vos inputs dans les commentaires!

Première piñata de Twitter: Fouzi 🪅

Ce Monsieur, que je suppose être fâché de ne pas avoir eu sa Danette au chocolat au dessert, s'est permis une petite remarque sexiste au moment de la répartition de la bouffe. Il a dit: «C'est clair que si c'est moi qui décidais, j'aurai mis des plus grosses portions aux garçons et des plus petites aux filles parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer, etc. Malheureusement, on n'est pas sur un principe d'égalité mais d'équité. On s'est dit qu'on faisait tous la même chose, qu'on faisait tous les mêmes efforts».

Il n'en fallait pas moins pour que Twitter dégaine et le bouffe tout cru (ouais, vaut mieux en rire, hein).

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter: Setha 🪅

En vrai, si j'ai bien compris, les gens l'aiment bien. C'est pas toujours clair. Bref, apparemment, la dame, elle s'est inventé un collier d'immunité (sérieux, un collier d'immunité...?), elle bluffe tellement qu'elle mérite une couronne.

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter: la production 🪅

Il s'agissait, si j'ai bien compris (aidez-moi), d'un épisode de réunification (lol). Ah, et il y a des ambassadeurs aussi (askip). Et comme cette émission est absolument fantastique (...), la production a réussi à étaler ces beaux moments sur deux épisodes. Donc pour connaître la suite, il faudra sacrifier sa soirée mardi prochain (je me réjouis).

Et ça, ça fait apparemment pas plaisir. Je vais écrire encore une phrase, là, parce que je ne sais pas quoi ajouter. J'assume.

Les meilleurs tweets:

Dernière piñata de Twitter: moi 🪅

Parce que non seulement j'ai pas regardé Koh-Lanta, mais en plus, j'ai oublié d'écrire cet article. Enfin, j'y ai pensé à 15 heures. Pardon, Marie-Adèle. ♥️

Moi, en un tweet, par rapport à Koh-Lanta de manière générale:

N'hésitez pas à proposer votre aide pour l'article de la semaine prochaine avant que Marie-Adèle ne reprenne le flambeau!

