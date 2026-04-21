La prochaine collection d’Ikea va créer la panique
Tous les deux ou trois ans (ou presque), c’est un véritable Mondial du design qui se joue dans les rayons d’Ikea. Depuis 1995, le géant du meuble en kit bombe le torse avec sa collection «PS» (pour post-scriptum) avec des pièces qui sortent du lot, un poil plus osées et, surtout, en édition limitée.
Et, forcément, à chaque fois (ou presque), c’est la cohue. Résultat, des années plus tard, ces meubles et accessoires s’arrachent à prix d’or chez les antiquaires du monde entier.
Par exemple?
L’idée derrière cette série limitée est de proposer du «design démocratisé». Autrement dit, des objets plutôt bien dessinés sans avoir à braquer l’héritage de grand-maman pour se les payer.
Cette semaine, Ikea a dévoilé un petit aperçu de la nouvelle fournée «PS», qui sera disponible le 15 mai prochain. Et pour cette dixième édition, nous aurons notamment droit à un fauteuil vert et bouffi qui semble avoir des gaz, un lampadaire aux articulations de contorsionniste et un banc en bois à basculement latéral.
Spoiler, le fauteuil en question a littéralement des gaz, puisque c’est une assise... gonflable, qui aurait demandé plus de dix ans de boulot. (On ne peut que les croire sur parole.)
Force est de constater que les formes arrondies, ce vert émeraude et l’élégance brutaliste de l’acier inoxydable, a déjà tapé dans l’oeil d’une grosse cargaison d’internautes. Et il faut avouer qu’il a de la gueule. Et il faut avouer (bis) que la marque sait raconter sa propre histoire:
Quelle est cette solution?
D’accord, tout cela est très beau. Le problème, c’est que, malgré la promesse d’une «édition limitée», Ikea va sans doute susciter des mouvements de panique sur son site, dès le 15 mai. Et il est très probable que votre voisin, votre belle-sœur et votre collègue se retrouvent avec le même joli fauteuil gonflable dans leur salon.
Petit conseil: achetez-en un exemplaire, mais sans le sortir de son emballage. Votre compte en banque aura peut-être une bonne surprise dans vingt ans.
Sachez enfin que deux jours avant sa mise sur le marché, l’intégralité de la collection sera dévoilée pendant les Democratic Design Days, à Älmhult, en Suède, là où les meubles ont été imaginés.