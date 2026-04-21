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Ikea revient avec sa célèbre collection PS en Suisse

Ikea vient de dévoiler les premières pièces de sa collection «PS».
Ikea vient de dévoiler les premières pièces de sa collection «PS».image: ikea

La prochaine collection d’Ikea va créer la panique

Présentées cette semaine à la Milan Design Week, les nouvelles pièces en édition limitée de la célèbre collection «PS» vont sans doute créer des mouvements de foule.
21.04.2026, 11:5821.04.2026, 12:06
Fred Valet
Fred Valet

Tous les deux ou trois ans (ou presque), c’est un véritable Mondial du design qui se joue dans les rayons d’Ikea. Depuis 1995, le géant du meuble en kit bombe le torse avec sa collection «PS» (pour post-scriptum) avec des pièces qui sortent du lot, un poil plus osées et, surtout, en édition limitée.

Et, forcément, à chaque fois (ou presque), c’est la cohue. Résultat, des années plus tard, ces meubles et accessoires s’arrachent à prix d’or chez les antiquaires du monde entier.

Par exemple?

Les premières collections «PS» de 1995.
Les premières collections «PS» de 1995.

L’idée derrière cette série limitée est de proposer du «design démocratisé». Autrement dit, des objets plutôt bien dessinés sans avoir à braquer l’héritage de grand-maman pour se les payer.

«PS, c'est embrasser la simplicité et y trouver l'excitation – des objets à la fonction claire, sublimés par des détails expressifs un peu espiègles, qui invitent à toucher, découvrir et jouer»
Maria O'Brian, responsable de la création chez Ikea

Cette semaine, Ikea a dévoilé un petit aperçu de la nouvelle fournée «PS», qui sera disponible le 15 mai prochain. Et pour cette dixième édition, nous aurons notamment droit à un fauteuil vert et bouffi qui semble avoir des gaz, un lampadaire aux articulations de contorsionniste et un banc en bois à basculement latéral.

Spoiler, le fauteuil en question a littéralement des gaz, puisque c’est une assise... gonflable, qui aurait demandé plus de dix ans de boulot. (On ne peut que les croire sur parole.)

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image: ikea
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image: ikea

Force est de constater que les formes arrondies, ce vert émeraude et l’élégance brutaliste de l’acier inoxydable, a déjà tapé dans l’oeil d’une grosse cargaison d’internautes. Et il faut avouer qu’il a de la gueule. Et il faut avouer (bis) que la marque sait raconter sa propre histoire:

«Obsédé par l'idée du fauteuil gonflable depuis les années 1990, le designer Mikael Axelsson avait pourtant connu de nombreuses tentatives infructueuses. Lorsqu’il décida de retenter l'expérience, la plupart de ses collègues restèrent sceptiques et le laissèrent seul face au défi. Animé par la question de savoir si l'air pouvait offrir le même confort que la mousse, il souda à la main 20 prototypes – essayant tout, même un pneu de tracteur – avant de trouver la solution.»

Quelle est cette solution?

«Deux chambres à air réglables et indépendantes, maintenues dans une structure tubulaire chromée, conférant au fauteuil stabilité et silhouette compacte»
Selon le communiqué d’Ikea
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D’accord, tout cela est très beau. Le problème, c’est que, malgré la promesse d’une «édition limitée», Ikea va sans doute susciter des mouvements de panique sur son site, dès le 15 mai. Et il est très probable que votre voisin, votre belle-sœur et votre collègue se retrouvent avec le même joli fauteuil gonflable dans leur salon.

Petit conseil: achetez-en un exemplaire, mais sans le sortir de son emballage. Votre compte en banque aura peut-être une bonne surprise dans vingt ans.

Sachez enfin que deux jours avant sa mise sur le marché, l’intégralité de la collection sera dévoilée pendant les Democratic Design Days, à Älmhult, en Suède, là où les meubles ont été imaginés.

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Ces 9 stars sont détestées par leurs collègues de tournage
Les fans les adorent, mais sur les plateaux, c'est parfois une autre histoire. Voici quelques exemples de personnalités imbuvables du cinéma.
Tout le monde a probablement déjà vécu cette situation: on passe une mauvaise journée et, au moindre problème, on s'en prend à un collègue de travail qui nous casse les pieds.
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