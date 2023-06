Lewis Capaldi fait une annonce fracassante

Sur Instagram, le chanteur a annoncé faire une pause dans sa carrière, sa maladie devenant trop contraignante.

Ce mardi 27 juin, Lewis Capaldi s'est emparé de son compte Instagram pour annoncer à ses fans qu'il mettait sa carrière de chanteur sur pause. En cause? Sa maladie, la Tourette, qui s'est davantage manifestée ces dernières semaines alors qu'il se trouvait sur scène.

Dernier concert en date? Glastonbury, où la star écossaise a soudainement été prise de tics et a progressivement perdu sa voix. C'est le public qui a pris le relais en chantant la fin de son titre, devenu un hit planétaire, Someone You Loved.

Dans la foulée, le chanteur a publié un post sur Instagram dans lequel il a remercié ses fans de l'avoir épaulé dans ce moment difficile pour lui. Puis est venue l'annonce, finalement pas si surprenante que ça.

«Je vais faire une pause dans ma tournée» Lewis Capaldi sur Instagram

«Il est devenu évident que je dois me concentrer sur ma santé physique et mentale pour que je puisse continuer à faire ce que j'aime», a-t-il poursuivi dans la suite de son message. Avant de rassurer ses abonnés: «Je serai de retour dès que possible» accompagné d'un petit cœur rouge.

Ses fans applaudissent cette décision

Ses fans n'ont pas tardé à réagir à cette publication. En effet, la section des commentaires de son post est inondée de messages bienveillants. «Je suis heureux de lire que tu prends le temps dont tu as besoin. Continue de briller, nous t'aimons tous!», écrit par exemple l'un d'eux. La publication a récolté plus d'un million de likes en quelques heures seulement.

Lewis Capaldi devait se produire ce mercredi 28 juin à Zurich et vendredi à l’Openair de Saint-Gall où il était l'une des têtes d’affiche, puis il devait s'envoler vers l'Australie et l'Asie, avant de revenir en Europe, rappelle la RTS.

